Ce que les médias ne rapportent pas sur Covid ⋆ 10z viral

Il existe deux types d’informations concernant le Covid. Il y a ce qui est rapporté et non rapporté. D’un côté comme de l’autre, la quantité de données brutes et d’analyses statistiques peut être écrasante. Avec le recul, nous avons été eus par l’élite de la classe dirigeante depuis le début ; les pouvoirs en place connaissaient les origines du laboratoire de Covid et ont retracé les premiers cas bien avant les fermetures de mars 2020. Le verrouillage initial de quinze jours était un essai pour voir combien de libertés pouvaient être supprimées sans protester.

À chaque étape du chemin, les Américains ont embrassé de manière décevante l’autoritarisme en échange de rien en retour – nous avons perdu de l’argent, de la liberté et d’innombrables vies grâce à une poussée pour expérimenter des “vaccins” au lieu d’offrir des thérapies bon marché, génériques et éprouvées comme Ivermectine. Si Staline et Mao étaient responsables de millions de meurtres dans le cadre d’objectifs socialistes, considérez le décompte des corps de Covid sous Tony Fauci et les démocrates comme un précurseur de ce qui va arriver si l’Américain poursuit une voie similaire. Ne vous y trompez pas, ils nous tueront à des fins politiques.

Lorsque la confluence de l’administration Biden et des géants des médias sociaux parle de la nécessité de censurer, de « désinformation », ils n’ont pas tort à 100 %. Il y a une abondance de désinformation, et elle vient intentionnellement et sans ironie de ces mêmes camps. Le parapluie du gauchisme mondialiste, qui comprend en dessous le camp Biden et des oligarchies technologiques comme Facebook et Twitter, est responsable de plus de désinformation. Nous avons maintenant vu que, selon qui est dans le bureau ovale et quel jour de la semaine on est, les théories du complot et les vérités acceptées sont souvent une seule et même chose. Les hypothèses de fuite de laboratoire étaient tabous jusqu’à ce qu’elles ne le soient pas ; le concept de masquage a subi plus de transitions qu’une personne transgenre regrettable ; le simple fait de mentionner des médicaments génériques comme l’hydroxycholoruine et l’ivermectine était autrefois suffisant pour éliminer les professionnels de la médecine de leur existence sur Internet ; les vaccins ne seraient jamais pris jusqu’à ce qu’ils soient une aubaine. Ces anomalies ne dérangent personne ?

Il y a des questions qui dépassent le cadre de cet article. Les cas de Covid sont-ils surdénombrés ? Qu’est-ce qui constitue réellement un cas de Covid ? Pourquoi l’asymptomatique est-elle une chose? Combien de personnes sont mortes du Covid par opposition au Covid ? Qu’est-il arrivé à la grippe saisonnière? Le Covid n’est-il qu’une mauvaise grippe ? Comment et pourquoi les sociétés pharmaceutiques ont-elles eu un nouveau vaccin à ARNm prêt à être utilisé en un temps record pour cette épidémie ? D’ailleurs, comment et pourquoi les sociétés pharmaceutiques ont-elles demandé des brevets pour ces nouveaux vaccins avant que le public ne soit au courant de l’épidémie ? Pourquoi une partie de la population ayant des anticorps naturels Covid (c’est-à-dire ceux qui ont eu Covid et se sont rétablis) doit-elle être vaccinée ? Pourquoi y a-t-il un passeport Covid spécifique mais pas un passeport d’immunité plus scientifique ? Veillerions-nous à ce qu’un passeport d’immunité couvre tous les patients Covid récupérés, puisque des études israéliennes montrent que la réinfection est faible quelle que soit la présence d’anticorps ? Pourquoi les États se verrouillent-ils à nouveau alors que, dans une population qui se compte par millions, les décès sont à un chiffre chaque jour ? Encore une fois, n’importe quelle question devrait déranger la plupart des gens ; leur demander à tous devrait être comme avaler une pilule rouge de la taille d’un cheval.

C’est ce qui me dérange le plus : nous avons plus d’informations sur Covid que nous ne savons quoi en faire, et cela passe totalement inaperçu et ignoré par les médias au pouvoir et les classes politiques. Ce n’est pas nouveau, c’est juste la version de la communauté médicale de l’ordinateur portable Hunter Biden. Nous en savons beaucoup, mais cela ne fait pas avancer un programme ou un récit, donc cela ne sera pas signalé. Il existe trois grandes études qui méritent une large reconnaissance. À tout le moins, les lecteurs armés de cette connaissance peuvent repousser leurs cercles sociaux endoctrinés lorsque des conversations surgissent inévitablement. (Parce que nos connaissances de gauche ne peuvent s’empêcher d’évoquer le fait qu’elles sont de meilleures personnes que nous et qu’elles savent mieux que nous. Sérieusement, quelqu’un de gauche commence toujours ces conversations dans des foules mixtes.)

Je veux commencer par une étude publiée par le CDC. Vous avez bien lu – le CDC possède toutes les données et les partage avec nous. Quelqu’un a-t-il déjà entendu Rochelle Walensky en parler ? Bien sûr que non. Voici les résultats, basés sur près de 5 millions de visites à l’hôpital de mars 2020 à mars 2021 : 95 % des patients Covid admis avaient au moins un problème de santé sous-jacent important. Les problèmes de santé les plus courants sont l’obésité, l’hypertension artérielle, les déséquilibres lipidiques et l’anxiété. Chacune de ces conditions est entièrement contrôlable par l’individu. La gestion du poids, qui comprend l’alimentation et l’exercice (mais surtout l’alimentation), pourrait éviter des conditions telles que l’obésité, les déséquilibres lipidiques et l’hypertension artérielle. Fait intéressant, mais sans surprise, les personnes décédées au cours de leur séjour à l’hôpital en raison de Covid avaient un taux de mortalité 30% plus élevé que leurs groupes de pairs décédés qui ne manifestaient pas d’anxiété. Maintenant, nous savons depuis longtemps que le stress est un tueur, mais c’est une révélation fascinante, ne serait-ce que pour le fait que la peur des médias a indéniablement conduit les gens à la folie et leur a fait fondre la cervelle l’année dernière. Comme je l’ai dit, nos médias et nos élites politiques sont des tueurs, et maintenant nous avons plus de preuves. Je ramènerai cette première étude à la maison : des problèmes de santé sous-jacents évitables étaient présents dans la grande majorité des hospitalisations de Covid.

L’étude publiée par le CDC confirme également une autre étude réalisée plus tôt cette année. La Fédération mondiale de l’obésité a publié ses propres conclusions sur le nombre actuel de décès dus à Covid dans le monde. Sur les 2,5 millions de décès liés à Covid, 2,2 millions concernaient des personnes pouvant être considérées comme obèses ou vivant dans un pays dont les taux d’obésité étaient supérieurs à 50%. Comme pour l’épidémie de maladies liées à l’anxiété, cette constatation de bon sens est encore plus flagrante étant donné que les premiers endroits à fermer étaient les gymnases locaux, tandis que d’autres endroits comme les restaurants fast-food ont connu une activité florissante – aidé en partie, sans aucun doute, par la fermeture des établissements de restauration. Les critiques souligneront qu’un McDonald’s a une option de service au volant et que vous ne pouvez pas traverser un rack à squat, mais on nous a également menti sur la prétendue transmission de Covid via des surfaces et pendant le voyage en avion sans interruption par lequel les passagers pouvaient prendre leurs masques pour manger et boire. Encore une fois, pour résumer des découvertes que nous soupçonnions ou connaissions depuis longtemps : l’obésité est un facteur majeur de mortalité par Covid.

Enfin, il y a eu une étude utile publiée par le département de la santé israélien qui a analysé son nombre croissant de cas de Covid à travers le prisme des populations vaccinées par rapport aux populations non vaccinées. Maintenant, si ces données ont toutes été autodéclarées par les citoyens, alors très bien, mais si le gouvernement connaît simplement le statut vaccinal de ses citoyens, arrêtons-nous ici et disons que je préférerais que les États-Unis ne soient pas en mesure de reproduire cette étude pour les motifs de la vie privée et du gouvernement limité. En bref, dans l’augmentation du nombre de cas de Covid en Israël, les décomptes ne comprennent que 1% d’individus précédemment infectés et six fois ce nombre d’individus vaccinés. Auparavant dans cet article, j’ai demandé pourquoi ceux d’entre nous ayant une immunité naturelle avaient besoin d’une injection, à laquelle des organisations entières comme le CDC et la FDA ou des individus comme Tony Fauci ou Joe Biden n’ont jamais répondu. C’est une question évidente à poser avant même qu’Israël ne publie des informations montrant que j’ai une protection avec ou sans anticorps présents et maintenant des informations plus récentes démontrant que mon immunité naturelle offre une meilleure protection qu’un jab expérimental.

Voici l’essentiel : si vous êtes plus jeune et en meilleure santé, les taux de survie à eux seuls devraient empêcher quiconque de recevoir ou même d’avoir besoin du vaccin. Ajoutez une infection précédente, et c’est incroyablement anti-scientifique d’en exiger une. Peut-être que dans six mois de plus, ces vérités fondamentales seront des « informations » et non de la « désinformation ».

On ne peut qu’espérer.

