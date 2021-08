Ce que les mères doivent savoir sur l’allaitement après les implants mammaires

L’augmentation mammaire n’implique aucune coupe des canaux ni aucune chirurgie mammaire glandulaire, l’allaitement n’est donc pas affecté et la patiente peut facilement allaiter.

Par le Dr Viral Desai

De plus en plus de femmes ont recours à des interventions chirurgicales pour augmenter les proportions de leurs seins. Les zones les plus couramment traitées chez les femmes sont l’abdomen, les seins, les hanches, l’extérieur des cuisses, l’avant des cuisses, l’intérieur des cuisses, les genoux, les bras, les fesses, les joues et le cou. L’augmentation de la demande de chirurgies d’augmentation mammaire suscite des inquiétudes concernant l’allaitement après une chirurgie d’implant mammaire.

Avec Internet riche en informations sur les procédures de chirurgie plastique et leurs avantages et inconvénients, il est important que les patients fassent leurs recherches de manière approfondie et envisagent des consultations ouvertes avec un chirurgien esthétique et plasticien super spécialiste certifié pour comprendre pleinement leur type de corps, l’état de leur bien-être physique et mental et s’il est possible pour les femmes de subir une chirurgie implantaire.

Le problème Allaiter ou non votre enfant est une décision qu’il vaut mieux laisser à la mère. Les circonstances ne sont pas toujours simples et une condition médicale ou l’anatomie du corps peuvent gêner. Il peut s’avérer que même dans les meilleures situations, votre enfant a des difficultés à prendre le sein ou à obtenir suffisamment de lait. Si nous ajoutons une chirurgie de réduction ou d’augmentation mammaire au scénario, la question immédiate qui se pose est de savoir si cela affectera ou non la capacité d’une mère à allaiter son bébé.

Qu’est-ce que la chirurgie d’augmentation mammaire ou la chirurgie d’implant mammaire mammaire?

La mammoplastie est réalisée pour les femmes souhaitant avoir un buste plus large ou plus complet. Il implique un placement chirurgical d’un implant derrière chaque sein pour augmenter son volume et améliorer sa forme pour créer une silhouette proportionnée que l’on désire.

La réduction mammaire ou mammoplastie est réalisée pour éliminer la graisse, le tissu glandulaire et la peau afin de réduire la taille des seins et de les rendre plus légers et plus fermes. Une chirurgie de réduction peut également réduire la taille de l’aréole – la peau plus foncée autour du mamelon. La chirurgie vise à réduire la taille des seins et à les rendre proportionnés au reste du corps.

Que sont les implants mammaires ?

Les implants mammaires sont des structures souples en silicone artificielles qui sont insérées sous la peau pour modifier ou agrandir les seins.

Comment fonctionne l’allaitement maternel ?

Les seins sont constitués de tissus graisseux et glandulaires, de ligaments, de nerfs et de vaisseaux sanguins. Le lait est produit dans une structure glandulaire appelée lobules qui est ensuite transportée à travers un système de conduits ou de canaux jusqu’au mamelon. Les nerfs du complexe mamelon-aréole envoient des signaux au cerveau pour démarrer la production et l’écoulement du lait, de petites glandes lubrifient le mamelon et les muscles se contractent pour soutenir l’allaitement. La plupart des femmes ont la même quantité de tissus producteurs de lait. Des seins plus petits ou plus gros n’affectent pas la quantité de lait produite.

Il y a suffisamment d’histoires de réussite sur les femmes qui ont subi une chirurgie de réduction ou d’augmentation mammaire et qui ont nourri leur bébé de manière pratique, même des jumeaux. Les femmes doivent noter que la capacité d’allaiter est très probablement affectée par le degré auquel les nerfs et les tissus producteurs de lait sont coupés. Ce qui à son tour dépend de la quantité de tissu mammaire retiré, et comment et où l’incision est réalisée. Les patients doivent inclure cette consultation dans le cadre de la phase de planification de tout type de chirurgie plastique, suivie d’une communication détaillée et empathique avec un chirurgien agréé et une consultante en lactation.

(Les auteurs sont chirurgien plasticien/esthétique à la clinique Cosmetic Plastic and Laser Super Specialty. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

