Ce que les Mets doivent faire s’ils ne signent pas Javier Báez

Les Mets de New York Ils sont en négociations avec l’arrêt-court portoricain Javier Baez, qui veut rester dans ladite franchise dans le MLB.

Cependant, Baez va déjà faire un sacrifice qui est de rester au deuxième but et en donnant l’arrêt-court à son compatriote Francisco Lindor, tous deux ont remporté des gants d’or dans la MLB. Compte tenu du sacrifice que Javier Báez va faire, cela ne signifie pas qu’il baissera sa valeur, au contraire, il cherchera des récompenses pour ce geste qu’il fera pour leur faire plaisir et en partie lui-même.

Dans le cas où Baez choisirait de ne pas signer de contrat avec les Mets de New York, ils ont une option très fiable.

Les Mets de New York pourraient recruter le voltigeur et joueur de troisième but Kris Bryant pour ne jouer qu’en 2B, laissant évidemment Francisco Lindor à l’arrêt-court, Pete Alonso au début et le récemment libéré d’une suspension drastique, Robinson Canó, pour rester dans sa position d’origine dans le majeures.

Sa boîte défensive serait comme ceci :

C-James McCaan 1B-Pete Alonso 2B-Robinson Canó SS-Francisco Lindor 3b-Kris Bryant

Mais si Javier Báez est signé, alors l’un des deux, entre le Portoricain et le Dominicain Robinson Canó, passera au troisième but.