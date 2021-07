Ce que les Milwaukee Bucks doivent améliorer pour remporter les finales NBA 2021

Ils n’ont pas été les meilleures sensations pour commencer le Finales NBA 2021, mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. C’est ce que les membres de dollars de Milwaukee, qui ont vu leur performance lors du premier match fortement conditionnée par le facteur terrain, le temps de repos le plus court qu’ils ont eu pour récupérer de la finale de conférence et la condition physique améliorée de Giannis Antetokounmpo. Autant le Grec a fait un effort titanesque pour être avec ses coéquipiers, autant il était évident qu’il n’était pas dans les meilleures conditions possibles. Sa présence sur le court fait tout changer, et si ce n’est avec toutes les garanties, la modification du jeu collectif n’est pas effective. Soleils de phénix était à l’aise et dominé du début à la fin, Mike Budelholzer doit donc améliorer certains aspects de la Statistiques NBA de votre équipe.

Terrible pourcentage au lancer franc

Une équipe qui pénètre tellement dans le panier et occupe la peinture avec récurrence, a besoin d’un pourcentage de succès de la bande bien meilleur que les 56,3% avec lesquels ils ont terminé. Antetokounmpo a été conduit à la ligne et sa confiance a été minée par des erreurs, dans quelque chose qui doit changer oui ou oui.

Excédent de chiffre d’affaires

Cela ne semble pas être une bonne recette pour réussir de perdre 13 balles, ce qui donne aux Suns une chance de marquer des points en transition. Ils doivent prendre bien mieux soin du ballon, faire une gestion ordonnée des biens et donner à Jrue Holiday un rôle de premier plan dans la gestion.

La mauvaise défense de PJ Tucker contre Chris Paul

Curieuse invention levée par Budenholzer pour tenter de court-circuiter l’attaque de l’Arizona, qui n’a fonctionné à aucun moment. L’attaquant de puissance n’a pas pu se soucier de la tête et a laissé Brook Lopez trop seul dans la peinture, qui a été perdu contre Ayton dans la bataille pour le rebond.