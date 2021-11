Ce que les modifications proposées à SALT pourraient signifier pour votre prochaine facture d’impôts

Alors que les négociations sur le Build Back Better Act (BBB) ​​avancent, la déduction fiscale nationale et locale, ou SALT, est devenue la dernière monnaie d’échange au sein des partis dans les efforts des démocrates pour adopter le programme de dépenses sociales de 1,75 billion de dollars.

Plus précisément, les démocrates des États où les impôts nationaux et locaux sont élevés comme la Californie, New York et le New Jersey soutiennent une proposition visant à augmenter le plafond du montant des impôts nationaux et locaux que les particuliers peuvent déduire de leur impôt fédéral sur le revenu de 10 000 $ à 72 500 $.

La déduction SALT est un moyen pour les gens, en particulier dans les États où les impôts sur le revenu, les ventes et les impôts fonciers sont élevés, d’échapper au double paiement des impôts qu’ils ont payés pour les services fournis par les États et les localités – des choses comme l’éducation, les soins de santé , et le transport. Avant 2017, les contribuables qui détaillaient leurs déclarations pouvaient demander un montant illimité en dollars à titre de déduction SALT ; par la suite, un Congrès républicain a adopté la Tax Cuts and Jobs Act, ou TCJA, limitant la déduction SALT admissible à 10 000 $ par an.

L’imposition de ce plafond a principalement touché les hauts revenus des États bleus et a permis au gouvernement de lever plus d’argent grâce aux impôts, bien que cela ait été compensé à l’époque par des réductions d’impôts radicales dans le même projet de loi républicain. Désormais, la pression pour relever le plafond est un moyen d’amener plus de démocrates – en particulier les modérés et les législateurs susmentionnés des États à forte fiscalité et à revenus élevés – à adhérer au projet de loi de réconciliation plus large.

Mais étant donné que le plafond SALT existant s’aligne sur la croyance progressiste générale selon laquelle les plus hauts revenus devraient payer plus d’impôts pour financer des investissements comme le BBB, le soutien démocrate pour l’augmenter peut être déroutant. Voici pourquoi certains démocrates veulent voir le plafond SALT levé de toute façon, ce que cela signifierait pour la politique fiscale aux États-Unis – et comment cela pourrait affecter les contribuables américains ordinaires :

Comment un plafond plus élevé de la déduction SALT m’affectera-t-il ?

Si les modifications du plafond SALT en cours de discussion pour le projet de loi de rapprochement sont adoptées, leur incidence ou non sur votre facture d’impôt dépend de votre revenu, de votre lieu de résidence et d’autres spécificités, telles que la propriété immobilière.

Comme l’expliquait Emily Stewart de Vox en avril, les gens peuvent choisir de déduire certaines dépenses de leur revenu imposable.

Comme l’écrit Stewart :

Lorsque les gens déclarent leurs impôts, ils peuvent déduire certaines dépenses pour réduire leur revenu imposable. Beaucoup de gens prennent simplement la « déduction standard » et retranchent un montant forfaitaire. D’autres, cependant, choisissent de détailler leurs déductions, afin qu’ils puissent soustraire des choses comme les déductions caritatives et les frais médicaux. En règle générale, les contribuables choisissent la voie qui leur sera la plus avantageuse — par exemple, celle qui leur laissera le moins de revenus à imposer.

Les types de dépenses que les gens peuvent choisir de déduire — impôt sur le revenu ou de vente, impôt foncier, frais médicaux et dons de bienfaisance, par exemple — ne changeront pas. Le montant qu’ils sont en mesure de déduire en raison de ces taxes nationales et locales, cependant, le pourrait.

Tout comme le plafond des déductions de 2017 a eu un impact sur les hauts revenus – généralement ceux qui gagnent plus de 100 000 $ – en augmentant effectivement le montant du revenu annuel soumis aux impôts fédéraux, une augmentation du plafond des déductions profiterait principalement à ces mêmes hauts revenus.

De plus, les salariés les plus riches sont plus susceptibles de posséder des biens et donc de payer des impôts fonciers dans leur état et leur localité – une autre dépense que les gens peuvent choisir de déduire de leur revenu imposable.

Selon le Tax Policy Center, un projet conjoint de l’Urban Institute et de la Brookings Institution, « seize pour cent des déclarants dont le revenu se situe entre 20 000 $ et 50 000 $ ont demandé la déduction SALT en 2017, contre 76 % pour les déclarants dont le revenu est compris entre 100 000 $ et 200 000 $ et plus de 90 % des déclarants dont le revenu est supérieur à 200 000 $. »

Les hauts revenus dans les endroits où les impôts sont élevés – principalement les États bleus comme la Californie, New York et le New Jersey – sont plus susceptibles de pouvoir demander la déduction SALT afin de réduire leur revenu imposable.

Quels sont les changements spécifiques proposés pour SALT, et qui les soutient ?

En termes simples, les modifications proposées à la déduction SALT augmenterait le plafond de déduction de 10 000 $ à 72 500 $ par an, le plafond augmenté devant expirer le 1er janvier 2032.

Selon Roll Call, le nouveau plafond de 72 500 $ serait également rétroactif au début de l’année.

Les législateurs en faveur de la levée du plafond de déduction SALT comprennent les représentants Tom Suozzi (D-NY), Mikie Sherrill (D-NJ) et Josh Gottheimer (D-NJ) – qui représentent tous des districts avec de nombreux individus à revenu élevé qui paient impôts élevés. Mais les progressistes de haut niveau, comme la représentante Katie Porter (D-CA), sont également en faveur – en fait, Porter, dont le district de Californie avait un revenu médian des ménages de 115 427 $ et une valeur médiane de la propriété de 794 400 $ en 2019, a été un force motrice derrière le soulèvement du bouchon SALT.

En septembre, Porter a défendu sa position sur le podcast Pod Save America, arguant que le maintien du plafond SALT actuel ou l’élimination complète de la déduction signifierait que les contribuables paieraient essentiellement deux fois certains impôts.

« Aucun Américain avec le même niveau de revenu, la même capacité de gain, le même salaire, ne devrait devoir plus d’impôts fédéraux simplement à cause de l’endroit où il vit », a déclaré Porter.

La déduction SALT décrite ci-dessus est la version actuellement en place dans la version la plus récente de la maison Build Back Better Act – mais ce n’est pas le seul plan. Les sénateurs Bernie Sanders (I-VT) et Bob Menendez (D-NJ) ont proposé un autre plan – un plan qui maintiendrait le plafond de 10 000 $ en place, mais uniquement pour les contribuables gagnant plus d’environ 400 000 $ à 550 000 $, selon les estimations du Comité mixte non partisan sur la fiscalité. Pour les contribuables qui gagnent moins que cela, il n’y aurait pas de plafond SALT.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a proposé sa propre idée, qui supprimerait complètement le plafond SALT pour les cinq prochaines années et reviendrait au plafond de 10 000 $ en 2026.

Quand la déduction SALT a-t-elle changé ?

La déduction SALT faisait partie de la politique fiscale depuis avant la création de l’impôt fédéral sur le revenu en 1913, et à part quelques changements mineurs dans les années 1960 et 1970, elle n’avait pas changé de manière significative jusqu’à la refonte de 2017 par le biais de la TCJA.

Alors que les modifications apportées à la loi en 1964 et 1978 portaient sur ce qui pouvait être déduit, la TCJA portait sur le montant pouvant être déduit.

Pris isolément, le plafond de 2017 – qui devait expirer en 2025 – ressemble à une politique fiscale progressive. Mais il a été promulgué par un Congrès républicain pour compenser un manque à gagner causé par la réduction du taux d’imposition marginal pour les plus hauts revenus de 39,6% à 37% et des taux d’imposition des sociétés de 35% à 21% – d’où la partie « réductions d’impôts ». du projet de loi. Dans l’ensemble, selon le Tax Policy Center, le Congressional Budget Office a prédit à l’époque que la loi fiscale républicaine augmenterait le déficit fédéral de près de 1,9 billion de dollars au cours de sa première décennie.

Les modifications SALT deviendront-elles réellement une loi ?

Les changements proposés par SALT – que ce soit la version actuelle de la Chambre ou les plans alternatifs du Sénat – ne sont en aucun cas une chose sûre pour le moment. Dans le cadre du BBB, une augmentation du plafond actuel de SALT a encore un long chemin à parcourir.

Plus précisément, comme l’a expliqué Li Zhou de Vox vendredi, le projet de loi sur la réconciliation doit encore être adopté par la Chambre – ce qui n’arrivera probablement pas avant la mi-novembre au plus tôt – avant de passer au Sénat, puis de revenir à la Chambre pour (potentiel ) passage final. Dans les deux chambres, le soutien démocrate unifié est crucial – avec une majorité de 50 sièges au Sénat décidée par la vice-présidente Kamala Harris dans son rôle de présidente du Sénat, le parti n’a aucune marge d’erreur dans une chambre, et seulement quelques voix à revendre. dans la maison étroitement divisée.

SALT, cependant, pourrait aider avec cela. La levée du plafond actuel de SALT a été une priorité clé pour Gottheimer, qui dirige le petit groupe de démocrates de la Chambre modérés qui ont jusqu’à présent résisté au vote pour BBB sans score du Congressional Budget Office, et l’inclusion des modifications de SALT dans le projet de loi de la Chambre pourrait s’avérer importante. en confortant son soutien à la réconciliation.

« Nous sommes convaincus qu’avec cette [SALT relief] accord, nous pouvons aller de l’avant sur ce paquet d’une importance cruciale et nous continuerons à travailler pour faire en sorte que cette réduction d’impôt soit promulguée afin d’offrir cet allégement à nos électeurs dès que possible », a déclaré Gottheimer dans un communiqué vendredi avec Sherrill et Suozzi.