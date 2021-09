Ce que les MPME et les petites entreprises du Gujarat attendent de leur nouveau ministre en chef Bhupendra Patel

Bhupendra Patel, 59 ans, premier député provincial, est le 17e ministre en chef du Gujarat, issu de la communauté dominante des Patidars de l’État.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans l’un des États les plus riches de l’Inde – Gujarat ont leurs attentes définies pour le nouveau ministre en chef assermenté Bhupendra Patel. Pour les non-initiés, le premier député de 59 ans, Bhupendra Patel, est le 17e ministre en chef du Gujarat, issu de la communauté dominante des Patidars du Gujarat. Il avait auparavant été président de l’Autorité de développement urbain d’Ahmedabad de 2015 à 2017 et avant cela, il était président du comité permanent de la société municipale d’Ahmedabad.

Patel est titulaire d’un diplôme en génie civil et a été promoteur immobilier. Le Gujarat avait glissé au 10e rang dans le classement de la facilité de faire des affaires de l’année dernière par rapport au sommet en 2015. Cependant, les MPME espèrent de nouvelles réformes dans l’État sous le gouvernement dirigé par Bhupendra Patel.

« Tout comme l’ensemble du pays, le Gujarat est également tiré par le secteur des services. Bien qu’il existe une politique industrielle dans l’État, il n’y a pas encore de politique de service distincte. C’est donc un domaine dans lequel nous voulons que le gouvernement s’engage, car il aiderait les MPME et d’autres entreprises à accroître leur croissance. De plus, avec l’élargissement de la définition des MPME, l’accent mis sur les micro-unités s’est réduit car de plus en plus d’entreprises sont tombées dans le champ d’application des MPME tandis que de nombreuses micro et petites entreprises, qui n’ont levé aucun crédit dans leur vie, n’ont pas été en mesure de de bénéficier du programme ECLGS », a déclaré à Financial Express Online Pathik Patwari, propriétaire du fabricant de plaques de toiture Nexus Infratech. Patwari est également le premier vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Gujarat.

“Au moins, le gouvernement de l’État dans le cadre du nouveau CM devrait prendre des mesures pour soutenir financièrement les micro et petites entreprises ou proposer des subventions d’intérêt où il deviendrait obligatoire pour les banques de prêter à ces entités”, a ajouté Patwari.

L’augmentation du coût des matières premières, notamment l’acier, le minerai de fer, les plastiques, le cuivre, l’aluminium, etc., après Covid, a eu un impact sur le fonds de roulement des MPME à travers l’Inde et, par conséquent, sur leurs entreprises, alors même que la demande avait également diminué. Par exemple, la fonte brute, l’acier et le cuivre ont vu leurs prix augmenter jusqu’à 50 pour cent, tandis que les tuyaux en ciment et en PVC ont connu une augmentation de 50 à 100 pour cent. La hausse des prix avait rendu les MPME inefficaces dans la production et la génération de revenus.

« L’ambiance parmi les MPME est bonne car la situation de Covid s’est beaucoup améliorée dans l’État. Cependant, les MPME sont préoccupées par la hausse du coût des matières premières. La chimie et la pharma se portent bien, mais le secteur de l’ingénierie de base est confronté à certains défis. Le coût de l’acier, du ciment, etc. a augmenté. Ce que le gouvernement peut aider, c’est de réserver certaines quantités de matières premières de base même s’il y a un bon prix à l’exportation. Les MPME n’obtiennent pas les matières premières adéquates pour fabriquer des produits. Nous espérons que le nouveau CM sera proactif », a déclaré à Financial Express Online Abhishek Gangwal, directeur général de HPS Gases et président de la Fédération des industries du Gujarat.

Parmi les autres demandes clés, il y a une politique sur les accidents industriels dans laquelle le promoteur n’est pas directement responsable mais il en est rendu responsable. Gangwal a déclaré que, comme la plupart des MPME sont dirigées par leur propriétaire, le propriétaire doit courir d’un pilier à l’autre si quelque chose de malheureux se produit dans l’entreprise ou l’usine, même s’il n’est pas la raison de l’incident.

“Nous avons donc besoin d’une politique appropriée pour garantir que le promoteur n’ait pas à supporter les actions qui ont également un impact sur l’entreprise”, a ajouté Gangwal.

Ashok Patel, basé à Vadodara, qui dirige AB Industries, qui fabrique des ventilateurs d’anesthésie et de soins intensifs, a déclaré que l’achat par le gouvernement d’équipements de santé auprès des MPME n’était pas suffisant, même si le gouvernement avait affecté 25% de leurs achats à des micro et petites entreprises chaque année.

Il est important de noter que les achats liés aux soins de santé auprès des MPME à travers l’Inde auraient augmenté après Covid, cependant, les petites entreprises recherchent la préférence.

« Les gouvernements central et du Gujarat sont le plus gros acheteur de dispositifs médicaux, mais aucune préférence n’est accordée au secteur des MPME car ce dernier a des limites en termes de technologie, contrairement aux grandes entreprises. Ainsi, les problèmes auxquels les MPME sont confrontées sont le manque d’exposition aux dernières technologies et méthodologies. Ils n’ont pas non plus la capacité de développer la technologie par eux-mêmes. Il doit y avoir une certaine préférence dans l’approvisionnement pour les entreprises locales. Par exemple, si un hôpital a besoin de 100 ventilateurs, alors au moins 20 % devraient être achetés auprès de l’industrie locale. Le gouvernement n’achète pas assez aux MPME », a déclaré Patel à Financial Express Online.

En termes de conformité, les MPME envisagent un sursis de la taxe professionnelle de 80 à 200 Rs par employé qu’elles doivent déduire et payer au gouvernement. Au Gujarat, la taxe doit être payée dans les 15 jours si le nombre d’employés est supérieur à 20 membres du personnel et trimestriellement s’il y a moins de 20 employés.

« Le gouvernement peut apporter un assouplissement en supprimant la taxe professionnelle ou en subventionnant divers droits de timbre. Cela fait partie des fardeaux de conformité pour les petites entreprises. Nous ne voulons pas que le gouvernement perde ses revenus et, par conséquent, il peut les couvrir sous d’autres formats comme l’impôt sur les sociétés, l’impôt foncier en augmentant leurs tranches d’imposition respectives », a déclaré Patwari.

