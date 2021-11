Ce que les parieurs peuvent apprendre de Duke-Gonzaga vendredi soir

Nous sommes là pour la bataille Chet Holmgren-Paolo Banchero.

Tous deux projetés parmi les 5 premiers choix du prochain repêchage de la NBA, les deux étudiants de première année ont été sensationnels au cours des premiers matchs de leur carrière universitaire. Lorsque ces deux joueurs s’affrontent – ​​et, espérons-le, se rencontrent de temps en temps – nous pourrions mieux comprendre quel joueur pourrait être le meilleur choix dans le repêchage.

Le 7’1 Holmgren, aux bras longs, habile et polyvalent, a eu une sorte de fête contre l’UCLA, marquant 15 points avec six rebonds et quatre tirs bloqués.

CHET EST IRREL COMMENT?! pic.twitter.com/jmESG8LD3k – ESPN (@espn) 24 novembre 2021

Banchero a également ressemblé à un homme parmi les garçons. À 6’10, 250 livres, ses capacités physiques, associées aux compétences qu’il a démontrées jusqu’à présent, l’ont solidifié en tant que grand potentiel de la NBA. Il l’a prouvé contre une équipe talentueuse des Wildcats du Kentucky lors de son tout premier match de basket-ball universitaire.

Compétences de Paolo Banchero ( @Pp_doesit ) ce coude et Middy travaillent sur le dribble est tous traduisible 22 points 7 rebonds 7-11 FG pic.twitter.com/FdwvuwLIaZ – Swish Cultures (@swishcultures_) 10 novembre 2021