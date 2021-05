Ce que les pilotes de F1 pensent du nouveau virage 10 de Catalunya · .

Les pilotes de Formule 1 ont donné des réactions mitigées au nouveau virage 10 sur le Circuit de Catalunya et des opinions divergentes quant à savoir si cela favorisera de bonnes courses.

Alors que l’un d’eux a dit qu’il n’était pas désolé de voir l’arrière de l’ancienne configuration plus lente car c’était l’un de ses virages les plus faibles sur la piste.

Charles Leclerc de Ferrari craint que le remplacement de la version lente du virage, introduite en 2004, ne rende les dépassements plus difficiles.

“Je ne suis pas si sûr”, a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur le nouveau virage lors de la conférence de presse de la FIA d’aujourd’hui. «Je suis presque sûr qu’il y aura des lignes différentes là-bas et ce sera un peu mieux à suivre.

«Mais je pense aussi que le virage 10 était une opportunité de dépasser donc je ne sais pas. Je pense qu’il y aura moins de dépassements au virage 10, mais si cela nous aide à suivre de plus près pour les dépassements avant le premier virage, alors c’est génial. Mais je pense que nous devrons essayer avant de commenter cela.

Bottas n’était pas fan de l’ancien virage 10Pierre Gasly espère que les pilotes pourront adopter différentes approches dans le virage plus large et rester plus proches de leurs rivaux.

«Il est clair que je pense qu’il y aura un peu plus de lignes possibles à la sortie du virage 10», a-t-il dit, «j’espère donc que la course s’améliorera et que cela nous donnera l’occasion de mettre un peu de pression sur le freinage et peut-être d’essayer quelque chose de différent en sortie et en dépassement. , donne-nous un peu plus d’opportunités en termes de course.

«En termes de pilotage, c’est évidemment un virage un peu plus ouvert, un peu plus rapide. Voyons comment ça se passe ce week-end. »

Lando Norris a averti que cela pourrait rendre les dépassements plus difficiles sur la piste. Fernando Alonso et Carlos Sainz Jnr ont suggéré que le changement ne devrait pas avoir un impact significatif sur la course sur la piste.

Mais Valtteri Bottas a déclaré qu’il n’était pas déçu de voir l’arrière de l’ancien virage plus lent. «Ça n’a jamais été mon virage le plus fort», a-t-il admis, «donc ça ne me dérange pas du tout qu’il soit nouveau. J’espère que c’est un problème de moins.

«Mais je ne sais pas vraiment. Je vais marcher sur la piste ce soir et jeter un coup d’œil. Je ne suis pas sûr que cela changera autant. Je vais savoir.”

