Ce que les propositions du G7 sur l’impôt sur les sociétés signifient pour l’Inde

En outre, pour que de tels changements réussissent, il serait également essentiel de voir la manière dont ces changements seraient mis en œuvre à travers le monde et la participation active de tous les pays serait importante.

Les ministres des Finances du G7 ont, en principe, convenu d’un taux d’imposition des sociétés minimum mondial de 15 % et d’une imposition des bénéfices en fonction du pays de vente, conformément au plan de travail de l’OCDE au titre des piliers 1 et 2, élaboré pour étendre les droits d’imposition des juridictions de marché et traiter les risques permanents liés aux structures permettant aux multinationales de transférer leurs bénéfices vers des juridictions où elles sont soumises à une imposition nulle/très faible.

Les multinationales, propose le G7, doivent payer des impôts sur au moins 20 % des bénéfices dépassant 10 % de marge dans le pays où elles réalisent des ventes. En d’autres termes, une multinationale doit payer des impôts à une juridiction, en fonction de la génération de revenus/ventes, indépendamment de sa présence physique. Bien que cela ait un impact sur toutes les multinationales, celles qui bénéficient de l’économie numérique seront les plus touchées. Des pays comme l’Inde qui ont une large base de consommateurs en bénéficieront probablement.

Le G7 s’est également mis d’accord sur un taux d’imposition global minimum des sociétés de 15 %. Au cours des quatre dernières décennies, l’impôt moyen sur les sociétés à l’échelle mondiale est tombé à environ 24 % contre environ 40 %, plusieurs pays offrant des régimes d’imposition zéro. Le taux proposé est supérieur aux 12,5% recommandés par l’OCDE dans le pilier 2. Cela devrait augmenter considérablement les recettes fiscales des sociétés dans toutes les économies.

Cela aidera à éliminer les avantages fiscaux des succursales/filiales dans les juridictions à imposition faible ou nulle. La proposition a adopté une approche pratique, consistant à avoir un taux d’imposition minimum global de 15 % et à ne pas forcer les paradis fiscaux à augmenter leur impôt sur les sociétés. Cela aura des conséquences importantes pour les pays d’origine des multinationales qui ont des activités commerciales dans des paradis fiscaux comme l’Irlande, les îles Caïmans, etc.

L’Inde a longtemps préconisé la nécessité de taxer l’économie numérique et la taxation en fonction de la localisation du client. En l’absence de toute norme mondiale, l’Inde a introduit la taxe de péréquation en 2016 qui vise à taxer les revenus publicitaires numériques des multinationales comme Facebook, Google, etc. En 2020, le champ d’application de la taxe de péréquation a été élargi pour inclure les entités étrangères vendant des biens et services en ligne aux clients en Inde. Les pays du G7 acceptant de taxer en fonction de la localisation du client, l’Inde est justifiée. Cependant, il peut y avoir un chevauchement entre le prélèvement de péréquation et la taxation proposée en fonction de l’emplacement du client qui devra peut-être être abordé.

En outre, le taux d’imposition minimum de 15 % aura un impact sur les multinationales indiennes présentes dans des juridictions à fiscalité faible ou nulle comme les Émirats arabes unis, les îles Caïmans, etc. À l’avenir, les structures d’investissement seraient conçues en fonction des conditions commerciales et économiques, et la fiscalité pourrait ne pas être le facteur déterminant. Selon le rapport State of Justice, l’Inde perd 10 milliards de dollars chaque année à cause de l’abus fiscal mondial. Ces réformes contribueraient à mettre un terme à ces abus fiscaux.

Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, les grandes économies comme la Chine, l’Inde et le Brésil n’en faisaient pas partie. Cependant, ils participeront aux discussions lors de la réunion de juillet des ministres des Finances du G20 et accepteront probablement les suggestions. Cependant, l’avantage et l’impact de tels changements seront déterminés une fois que les petits caractères seront disponibles. En outre, pour que de tels changements réussissent, il serait également essentiel de voir la manière dont ces changements seraient mis en œuvre à travers le monde et la participation active de tous les pays serait importante.

Associé fiscal, EY Inde. Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.