Ce que les rapports CPI et PPI de juillet 2021 nous disent sur le marché du logement

(Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.)

Michael R. Englund, directeur principal et économiste en chef pour Action Economics

Les marchés examinaient les rapports sur l’inflation pour juillet et les marchés sont vraiment sensibles au moment où nous allons voir un certain changement dans ces gains rapides que nous avons vus dans les prix d’un mois à l’autre et également d’une année à l’autre. De nombreux économistes supposent que juin ou juillet serait le mois où ces chiffres d’une année sur l’autre que nous trouvons culminent et commencent à baisser. Nous avons eu de bonnes nouvelles avec CPI. Quelques-uns des composants qui ont augmenté le plus rapidement, les billets d’avion et les voitures d’occasion, ont plafonné. Cela suggère donc que nous sommes peut-être à la fin de cette période transitoire, du moins pour ces secteurs. Cependant, les prix des voitures neuves ont continué d’augmenter, ce qui était donc un mauvais signe. Et en général, beaucoup de composants continuent d’afficher des gains. Nous sommes donc probablement proches du tournant, pas nécessairement sortis. Il y a quelques bons signaux de l’IPC. Malheureusement, PPI est sorti le lendemain. Nous avons vu des gains de 1% dans les titres et de base après les mêmes gains de 1% le mois dernier. Pour le noyau, il s’agissait de gains records pour le titre, ils sont proches des records. Une grande partie du rapport PPI était le secteur des services. Les prix du secteur des services continuent de grimper. C’est une vraie source de savoir ce qui se passe dans le secteur des services. Nous avons des marchés financiers où vous contractez des biens, les services sont un peu plus obscurs. Ainsi, le fait que ces prix continuent de grimper suggère que nous ne sommes pas encore tirés d’affaire avec ces gains de prix transitoires.