Ce que les Royals auraient ressenti après que Meghan Markle ait raté les funérailles du prince Philip

Lorsque des membres de la famille royale britannique se sont réunis en avril pour les funérailles du prince Philip, qui étaient une affaire beaucoup plus réduite que les funérailles royales typiques en raison de la pandémie de coronavirus, une personne était notamment absente : Meghan Markle. La duchesse de Sussex, qui était alors très enceinte de son deuxième enfant, n’a pas reçu d’autorisation médicale pour voler car son mari, le prince Harry, est rentré chez lui pour la première fois depuis plus d’un an, bien que son absence aurait été un soulagement pour certains. membres de la famille, selon le nouvel épilogue de la biographie de Sussex Finding Freedom.

Dans la version révisée du livre, obtenue par E! News, les biographes Omid Scobie et Carolyn Durand ont écrit que malgré “les difficultés auxquelles Harry et Meghan ont été confrontés” à l’époque au milieu des informations faisant état d’une profonde rupture dans la famille royale, “il n’y avait jamais aucun doute que Harry retournerait en Angleterre pour être avec son famille.” Markle aurait également “espérait accompagner Harry, mais comme elle était très enceinte de leur fille, ses médecins ne lui ont pas donné l’autorisation médicale de voler”. Selon des sources, “plusieurs membres de la famille royale auraient été” discrètement heureux “” que Markle soit resté en Californie “parce qu’ils “ne voulaient pas d’un cirque” et craignaient que “la duchesse ne crée un spectacle”. Pour le moment, Buckingham Palace n’a pas commenté les allégations, et Markle et Harry ont nié leur implication dans Finding Freedom, un représentant du couple ayant précédemment déclaré au média qu’ils “n’avaient pas été interrogés et n’avaient pas contribué”.

Les funérailles de Philip ont eu lieu au milieu d’une période tumultueuse pour la famille royale britannique, car elles ont eu lieu quelques semaines seulement après l’interview explosive de Harry et Markle avec Oprah Winfrey. Cette interview a conduit à un certain nombre d’aveux alarmants, y compris des allégations de racisme et Harry parlant franchement de ses relations troublées avec son père, le prince Charles, et son frère aîné, le prince William. En raison de la nature de l’interview et de l’intensité sous laquelle se trouvaient les membres de la famille royale à l’époque, tous les regards étaient tournés vers les funérailles de Philip et les retrouvailles de Harry avec sa famille. Après la cérémonie à la chapelle Saint-Georges, Harry avait été aperçu dehors en train de discuter avec William et Kate Middleton, et les choses ne semblent s’être améliorées que depuis lors.

L’expert royal Stewart Pearce a récemment déclaré à Us Weekly Harry et Markle et William et Middleton “se parlent et ils parlent par Zoom [and by] FaceTime.” Malgré le drame qui les a suivis ces derniers mois, les deux couples seraient devenus “très proches” dans le processus.