Ce que les sorties de Guns N ‘Roses nous disent sur “l’appétit pour la destruction”

Cela a peut-être pris plusieurs mois pour le monde entier au coton sur, mais quand Guns N’ RosesLe premier album d’époque, Appetite For Destruction, a atterri le 21 juillet 1987, c’était un chef-d’œuvre pleinement formé – le meilleur de “deux ans de musique”, comme l’a dit plus tard le bassiste Duff McKagan – largement affiné dans les clubs et bars de plongée à travers les États. Au moment où ils étaient prêts à entrer en studio pour enregistrer, ils avaient « assez rapidement trouvé la version des chansons que nous voulions », a déclaré Duff. “Toutes nos chansons ont été vraiment nourries par la réaction que nous avons eue de notre public, jouant et essayant des trucs pendant ces jours de club.” Avec un certain nombre de sorties et de démos de Guns N ‘Roses qui ont été révélées dans les rééditions de Locked N’ Loaded d’Appetite For Destruction, d’autres parties de l’histoire ont émergé.

Démos et premiers enregistrements

Une prise sur Aérosmith« Mama Kin » a fait surface sur le Vivre ?!*@ Comme un suicide EP, montrant que GNR avait pour objectif de voler la couronne à ses prédécesseurs. Et ils ont même plongé dans leur propre passé, testant la résilience de chansons telles que “Shadow Of Your Love”, qui remonte à la brève période d’Axl Rose en tant que chanteur pour LA Guns.

Aerosmith, cependant, était une pierre de touche particulière dans le studio, comme l’a révélé plus tard le producteur d’Appetite… Mike Clink, se souvenant de sa première rencontre avec le groupe, au cours de laquelle ils « m’ont montré certains des disques pop sur lesquels j’ai travaillé qu’ils n’aimaient pas. ”. Mais Clink s’est inspiré de ses productions précédentes, ainsi que des albums classiques d’Aerosmith, pour aider à intégrer le son rough’n’ready de GNR dans le grand public : « Je prenais toutes ces expériences et je les réunissais avec pour modèle les disques Aerosmith ».

Une version Sound City de 1986 produite par Clink de “Mama Kin” est encore plus frénétique que celle doublée de bruit de foule pour le … Suicide EP. D’autres sorties de Guns N ‘Roses de Sound City révèlent des larmes à travers Les pierres qui roulent‘ “Jumpin’ Jack Flash”, plus “Heartbreak Hotel”, un Elvis classique de la première vague de rock’n’roll, suggérant que le groupe ne cherchait pas seulement d’anciens maîtres pour l’influence de l’écriture de chansons, mais qu’Axl avait lorgné les plus grands interprètes du rock tout en perfectionnant sa propre personnalité sur scène.

« Comment mettre ça sur un disque ? »

Après des années à peaufiner leurs chansons dans les clubs, GNR était plus que prêt pour le studio à la fin de 1986. Parallèlement aux chansons brutes et punk de leurs débuts, ils avaient de véritables hymnes en préparation, parmi lesquels “Welcome To The Jungle” et “Sweet Child O’ Mine”. Mais Axl se demandait comment ils capteraient l’énergie brute du groupe en studio.

« Nous savions comment nous étions sur scène, et nous savions que la seule façon de le capturer sur le disque était de le rendre un peu « live » : faire la basse, la batterie et la guitare rythmique en même temps”, a-t-il déclaré. a rappelé plus tard, notant qu’ils avaient enregistré Appetite… “un peu plus vite que vous ne le jouiez en live… donc cela apporte de l’énergie”.

Les sorties de Guns N’ Roses en 1986 montrent que le groupe se dirige vers les versions sans entraves qui apparaîtront par la suite sur Appetite For Destruction : “Welcome To The Jungle”, “Nightrain” et “Out Ta Get Me” ont toute l’énergie, mais juste une fraction de moins de la vitesse des versions finales, alors que « You’re Crazy » est attaqué avec une telle férocité qu’il menace de déborder des mains du groupe, l’aiguille enfoncée dans le rouge d’un bout à l’autre.

Remarquablement, cependant, les chansons elles-mêmes sont toutes complètes et GNR était prêt à faire ce qu’il fallait pour capturer la magie.

“C’était une extension de nous cinq en tant que collectif”

“Le processus d’écriture n’était pas ardu ou comme arracher des dents”, a déclaré McKagan plus tard. “C’est juste quelque chose qui s’est passé.”

Parmi les extraits de Guns N’ Roses enregistrés lors de la création d’Appetite For Destruction, des versions acoustiques de “You’re Crazy”, “Move To The City” et un morceau intitulé “New Work Tune” révèlent comment le groupe a construit ses chansons à partir du terre vers le haut. “Si quelque chose sonnait bien, alors nous l’avons adopté et avons commencé à en tirer parti”, a déclaré Slash. “Voici un riff, quelqu’un d’autre est venu avec sa partie, quelqu’un d’autre a eu une autre idée et – bam – c’était la chanson.”

Révélant une autre raison pour laquelle les prises électriques sonnent si bien affûtées, Slash se souvient : « Chaque fois que j’arrivais à la section bridge ou à la section lead, j’entendais la même chose que j’ai entendue la première fois que nous avons écrit la chanson… la structure et les mélodies étaient tout est là depuis le début et c’est le mantra. Les chansons de Guns N’ Roses se sont réunies en un groupe assez spontané.

“Nous avons fait tout l’album en l’obtenant sur la deuxième ou la troisième prise, c’est de là que vient la spontanéité”, affirme Slash. “Si vous ne l’obtenez pas d’ici là, vous en avez perdu la sensation.”

Pas de ballades

Deux chansons qui allaient définir GNR dans les années 90 – “Don’t Cry” et “November Rain”, toutes deux apparues sur Use Your Illusion I – ont été écrites à l’origine pendant les sessions Appetite For Destruction. Le groupe les a retenus, cependant, estimant qu’ils seraient mieux gardés pour quand ils auraient un public plus large. Les résultats ont été qu’Appetite… est devenu, comme le dit le biographe de Guns, Stephen Davis, « l’album de rock le plus dur depuis Led Zeppelin‘s boursouflant Graffiti Physique ».

Parmi la richesse des sorties de Guns N’ Roses de 1986 se trouvent des démos de piano et acoustiques de “November Rain”, donnant un aperçu de comment la ballade emblématique a été créée. Cela et “Don’t Cry” n’étaient pas les seules chansons enregistrées pour plus tard. Les sessions de Sound City de 1986 incluent également un extrait de “Ain’t Goin’ Down No More”, un morceau instrumental qui a ensuite été réenregistré et présenté sur le flipper Guns N’ Roses, qui a commencé à faire surface dans les salles d’arcade à partir de l’été. de 1994.

“Essayer de survivre”

Duff a dit un jour : « Si vous déchiriez les chansons sur Appetite… et demandiez qui a écrit quoi, je pense que vous pourriez obtenir cinq histoires différentes. Vous entendez absolument l’influence d’Izzy, vous entendez le style de guitare de Slash, vous entendez les sections rythmiques, et Axl vient par-dessus tout avec sa sorte de mentalité f__k-em-all. Tout le monde avait son truc qu’il apportait à la chanson.

Les sorties de Guns N’ Roses sur les coffrets super deluxe et Locked N’ Loaded aident à dénouer les fils, pointant vers l’objectif final : non seulement l’un des plus grands albums de rock de l’histoire, mais sans doute le plus grand premier album de tous les temps.

Pour Slash, Appetite For Destruction a raconté une histoire plus profonde, de “ce que ce groupe a traversé à Hollywood, essayant de survivre, du début des années 80 à la fin”.

