Ce que Liam Neeson prévoit de faire après sa retraite des films d’action

Attendez, prenez une minute pour penser à certaines de vos stars d’action préférées. C’est bon, j’attendrai…. je les ai? Il y a de fortes chances que Liam Neeson soit quelque part sur votre liste et, s’il ne l’est pas, alors honte à vous. L’homme est une légende de l’action, et son « ensemble particulier de compétences » devrait le catapulter quelque part vers le haut de votre liste. Cependant, il n’a pas toujours été une figure d’action aussi évidente et, apparemment, son ère d’action est sur le point de se terminer. Neeson se retire du genre action, et il semble qu’il ait un plan pour la suite, alors que la star de Taken est sur le point d’entrer dans ses 70 ans.