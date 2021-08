Ce que l’Inde indépendante doit faire à 75 ans : la politique économique doit être axée sur une éducation, des compétences et des réformes agricoles de qualité

Rappelez-vous, les réformes de la Chine ont commencé avec l’agriculture, et l’Inde, jusqu’à ce jour, a évité de réformer son agriculture.

Par Ashok Gulati & Ritika Juneja

En tant qu’Indiens, nous sommes fiers de notre indépendance tous les jours de l’année. Après des siècles d’assujettissement, lorsque l’Inde a enfin respiré la liberté le 15 août 1947, nos dirigeants se sont engagés à faire notre propre destin. Nous avons franchi plusieurs étapes, de la réduction de la pauvreté à l’amélioration de l’alphabétisation en passant par l’espérance de vie et la modernisation de l’économie avec des technologies allant de l’espace au numérique. L’une des plus importantes, peut-être, était la technologie qui a permis à l’Inde de nourrir sa population au milieu des années 1960, à savoir les « graines miracles » qui ont déclenché la Révolution verte. Bien que ces graines de changement soient venues de l’extérieur, elles ont été bien adaptées aux conditions climatiques locales par les scientifiques indiens, et à présent, l’Inde est devenue le plus grand exportateur de riz au monde et la cagnotte gouvernementale de céréales déborde, dépassant les 100 millions de tonnes.

En repensant à notre propre parcours, nous sommes fiers de nos réalisations, mais la sagesse consiste à examiner également les performances des autres nations, celles qui ont commencé avec une base similaire ou des conditions encore pires. Et, si certains ont fait mieux que nous, il ne faut pas hésiter à apprendre d’eux.

Commençons par nos voisins, qui faisaient largement partie de l’Inde avant l’indépendance, le Pakistan et le Bangladesh. Il est gratifiant de voir que l’Inde indépendante a certainement fait mieux que le Pakistan, si on le mesure au moins en termes de revenu par habitant. Selon le FMI, le revenu par habitant de l’Inde était de 1 960 $ (et 6 460 $ en termes de PPA actuels) en 2020, tandis que le revenu par habitant du Pakistan n’était que de 1 260 $ (5 150 $ en PPA). Mais le Bangladesh, dont le voyage indépendant a commencé en 1971, avait un revenu par habitant de 2 000 dollars, ce qui était légèrement plus élevé que même l’Inde, et certainement beaucoup plus élevé que le Pakistan en 2020.

Cependant, la comparaison de l’Inde devrait en fait être avec la Chine, compte tenu de la taille de leur population et du fait que les deux pays ont commencé leur voyage à la fin des années 1940 et ont adopté des stratégies socialistes / communistes pour donner à leurs masses de la nourriture, une bonne santé, une éducation et la prospérité. Il est ironique de constater que la Chine, au plus fort de son ère communiste (Le Grand Bond en avant, 1958-1961) a perdu 30 millions de vies à cause de la famine. L’Inde, en revanche, a réussi à échapper à une telle horreur avec le soutien des États-Unis via le PL 480.

Cependant, la Chine, après la piètre performance économique de 1949-1977, s’est tournée vers des politiques axées sur le marché, en commençant par l’agriculture. Du système de responsabilité des ménages à la libération des agro-marchés, les réformes économiques en Chine ont donné une croissance du PIB agricole de 7,1 % entre 1978 et 1984, et les revenus réels des agriculteurs ont augmenté de près de 14 % par an au cours de la même période. Cela a donné une légitimité politique pour mener des réformes dans le secteur non agricole et a également créé une demande de produits manufacturés, déclenchant une révolution manufacturière dans les entreprises des villes et villages de Chine. Le reste appartient à l’histoire.

En 2020, le PIB global de la Chine était de 14 700 milliards de dollars (24 100 milliards de dollars en PPA), en concurrence avec les États-Unis à 20 900 milliards de dollars. L’Inde, cependant, est à la traîne avec un PIB global de 2,7 billions de dollars (8,9 billions de dollars en PPA). La qualité de vie, cependant, dépend du revenu par habitant en termes de PPA, avec les États-Unis à 63 420 $, la Chine à 17 190 $ et l’Inde à 6 460 $. Pas étonnant, cela se reflète même dans l’ascension de la Chine en tant que nation sportive aux Jeux olympiques de Tokyo récemment conclus. La Chine a remporté le deuxième plus grand nombre de médailles—88 (38 d’or) après les 113 médailles des États-Unis (39 d’or). Et, l’Inde est à la 48e position avec un total de 7 médailles (1 d’or).

Les performances relativement lentes de l’Inde soulèvent des doutes quant à sa structure démocratique défectueuse qui rend les réformes économiques et la mise en œuvre des politiques plus difficiles, contrairement à la Chine.

La première leçon à apprendre pour India@75 : il faudra des décennies pour rattraper les normes américaines, mais si nous visons les normes chinoises au cours des dix ou deux prochaines années, l’Inde pourra peut-être faire mieux. N’oubliez pas que les réformes de la Chine ont commencé avec l’agriculture et que l’Inde, jusqu’à ce jour, a évité de réformer son agriculture. Pour que le secteur manufacturier se développe de manière durable, nous devons augmenter le pouvoir d’achat des populations rurales, ce qui doit être fait en augmentant leur productivité et non en distribuant des cadeaux. Cela nécessite des investissements dans l’éducation, les compétences, la santé et les infrastructures physiques, en plus de la R&D dans l’agriculture, à la fois par le gouvernement et le secteur privé. La libération des agro-marchés fait partie de ce train de réformes que la Chine a suivi.

La seconde est un peu controversée : la Chine a adopté la norme de l’enfant unique de 1979 à 2015. En conséquence, leur revenu par habitant a augmenté beaucoup plus rapidement. Les tentatives de l’Inde pour contrôler sa population n’ont réussi que partiellement et très lentement. La mauvaise éducation, notamment de la fillette, est toujours au cœur de cet échec. L’application de mesures telles que la stérilisation (vasectomie), comme essayé par Sanjay Gandhi plus tôt, peut boomerang politiquement. Dans ce contexte, le projet de loi de l’UP sur le contrôle de la population (2021) a suscité de nombreuses controverses. Mais, étant donné que la taille moyenne des familles d’UP est de six, la plus grande du pays (recensement de 2011), contre seulement trois en Chine, l’augmentation de leurs revenus pose un défi de taille. Nous pensons que la politique économique doit être axée sur une éducation, des compétences et des réformes agricoles de qualité. L’Inde peut-elle le faire ? Seul le temps nous le dira.

Gulati est professeur de la Chaire Infosys, et Juneja est consultante, ICRIER

