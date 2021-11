Ce que l’inflation et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement signifient pour les achats des Fêtes et le Black Friday

Le magasinage des Fêtes va être ennuyeux cette année. Beaucoup de choses sont plus chères et les articles en demande sont difficiles à trouver. C’est un véritable moment « Tout ce que je veux pour Noël, c’est arrêter d’entendre parler des chaînes d’approvisionnement et de l’inflation pendant une demi-seconde ».

Bien que ce soit une période étrange dans l’économie, cette étrangeté ne se traduit pas nécessairement par des personnes qui retiennent leurs achats. Les gens magasinent un peu différemment en cette période des Fêtes, mais ils ne magasinent pas. Près de deux ans après le début d’une pandémie, le consommateur américain ne sera pas découragé, du moins pas entièrement.

Mais ils ne seront probablement pas contents. L’indice des prix à la consommation, qui mesure ce que les consommateurs paient pour les biens et services, a augmenté de 6,2 % par rapport à il y a un an en octobre, et il a grimpé de 0,9 % au cours du seul mois. Indépendamment des arguments sur la gravité de la menace que représente l’inflation pour l’économie américaine en ce moment (certains économistes disent que c’est un gros problème, d’autres que ce n’est pas le cas), les consommateurs la détestent. Le prix des aliments a augmenté de 5,3 % par rapport à l’année dernière, ce qui signifie que les repas des Fêtes vont être plus chers. L’essence est aussi chère, ce qui signifie que voyager en voiture l’est aussi. Les articles coûteux, y compris les voitures, sont plus chers, mais il en va de même pour les articles moins chers, comme les vêtements.

De même, des problèmes de chaîne d’approvisionnement surgissent dans de nombreux endroits. Avant que les gens ne puissent même s’inquiéter du coût de quelque chose, ils doivent d’abord se demander s’ils vont même pouvoir se le procurer.

Malgré le double coup de l’inflation et des problèmes de la chaîne d’approvisionnement, il semble que les consommateurs soient déterminés à aller de l’avant. Certaines personnes dépensent un peu plus tôt, mais elles semblent toujours dépenser. À mesure que le marché du travail s’améliore et que de plus en plus de gens retournent au travail, ils ont plus d’argent à investir, ce qu’ils sont.

« Vous obtenez plus de personnes employées, et évidemment, plus de personnes employées signifient plus de revenus et donc cela signifie plus de consommation totale », a déclaré Michael Gapen, responsable de la recherche économique aux États-Unis chez Barclays. « Rien de tout cela ne veut dire que nous devrions être satisfaits de la situation de l’inflation – c’est un problème. »

Les consommateurs sont agacés, mais achètent toujours

Les consommateurs ne sont certainement pas satisfaits de la situation économique actuelle.

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, qui mesure ce que ressentent les consommateurs, est tombé à son plus bas niveau depuis 2011 en novembre. Richard Curtin, économiste en chef de l’enquête, dans un commentaire sur les résultats, a déclaré que le sentiment est le résultat de « l’escalade du taux d’inflation et de la conviction croissante des consommateurs qu’aucune politique efficace n’a encore été élaborée pour réduire les dommages causés par la flambée de l’inflation ». Les gens étaient particulièrement frustrés par la hausse des prix des maisons, des véhicules et des biens durables.

Pour mettre en perspective la façon dont les consommateurs se sentent, ils se sentent pires qu’en avril 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 balayait le pays, et il semblait vraiment que les États-Unis pourraient se diriger vers une dépression économique. Certes, il y a une division partisane avec ces résultats d’enquête (les républicains se sentent mal à propos de l’économie avec un démocrate à la Maison Blanche, les démocrates se sentent mal à propos de l’économie avec un républicain à la Maison Blanche), mais les gens sont toujours généralement mécontents du économie.

Pourtant, ils prévoient de dépenser ou, du moins, d’essayer de le faire. Selon un sondage du Conference Board d’octobre, les consommateurs sont sur le point de dépenser en moyenne 1 022 $ en cadeaux de Noël et articles connexes cette saison des fêtes, 648 $ étant consacrés aux cadeaux et 374 $ étant dirigés ailleurs. Les dépenses en cadeaux sont légèrement en baisse par rapport à 2019 et 2020, peut-être en partie parce que les gens s’attendent à pouvoir socialiser davantage cette année et à accumuler les coûts associés à cela.

« Nous avons constaté une légère baisse de ce qu’ils ont dit avoir l’intention d’acheter pour des cadeaux, mais rien de vraiment substantiel », a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques et des enquêtes au Conference Board.

L’enquête du Conference Board a révélé que les gens sont prêts à y retourner et à se rendre au centre commercial le Black Friday et au-delà, alors que les inquiétudes concernant l’épidémie de Covid-19 diminuent. Les gens prévoient d’acheter des cartes-cadeaux ainsi que des vêtements, des jouets et des jeux.

« Ils s’attendent à payer plus cher pour la nourriture et les cadeaux cette année par rapport à l’année dernière », a déclaré Franco. « Au moins pour le moment, cela ne semble pas dissuader ou avoir un impact sur les dépenses globales. »

Nikki Baird, vice-présidente de l’innovation dans le commerce de détail chez Aptos, une entreprise de technologie de vente au détail, a déclaré que certains détaillants anticipaient, en partie, un « retour aux sources ». Certains détaillants ont réduit l’assortiment de produits disponibles sur leurs étagères à la lumière de l’incertitude entourant les vacances, reproduisant une tactique qu’ils utilisaient à la rentrée. Ce n’est pas que vous n’allez pas pouvoir trouver, disons, des bougies de vacances ; c’est juste qu’il y aura peut-être 10 options au lieu de 20. Cette année, il n’y a pas non plus de gros jouet incontournable.

« Il n’y a pas de marchandise axée sur les personnages des films à succès, il n’y a pas de jouets des films à succès, car il n’y a pas eu de films à succès », a déclaré Baird. « C’est fascinant pour moi de voir que les parents se concentrent vraiment sur les jouets de retour à l’essentiel. »

Les acheteurs des Fêtes font leurs achats plus tôt (et les magasins offrent toujours des remises)

Les conditions économiques actuelles n’étouffent pas nécessairement le magasinage des Fêtes, mais elles le modifient à mesure que les gens essaient de s’adapter au paysage actuel.

Les ventes au détail d’octobre ont augmenté de 1,7% par rapport au mois précédent, selon le département américain du Commerce. Les dépenses de consommation ont augmenté dans les achats en ligne, les appareils électroniques et électroménagers, les grands magasins, les matériaux de construction, les voitures, les sports et la musique, entre autres. Avec la nouvelle, JPMorgan a amélioré ses attentes de croissance économique au quatrième trimestre.

Une partie de ce qui se passe est que les gens semblent faire leurs achats un peu plus tôt cette année. Compte tenu de tous les gros titres sur les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries potentielles, c’est compréhensible. Ainsi, certaines des ventes au détail des Fêtes qui auraient normalement lieu en novembre et décembre ont été reportées en octobre.

Baird a déclaré que les détaillants avec lesquels elle travaille voient certainement des acheteurs plus tôt cette année par rapport aux saisons de vacances passées. Jusqu’à présent, les consommateurs semblent plus préoccupés par la possibilité d’obtenir des articles que par ce qu’ils paient pour cela. « Ils sont moins sensibles aux prix », a-t-elle déclaré. « Ils ne sont pas rebutés par les prix plus élevés ; ils sont plus préoccupés par la disponibilité.

Les détaillants avancent des prévisions relativement optimistes pour les vacances malgré le hoquet. Walmart a dépassé les attentes en matière de bénéfices du troisième trimestre après la hausse de ses ventes et a déclaré qu’il se préparait pour une « forte saison des vacances ». Home Depot, Target et TJX (la société mère de TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods) ont également enregistré de solides bénéfices au troisième trimestre et s’attendent à ce que les activités de vacances soient bonnes, malgré certains défis. Ernie Herrman, PDG de TJX, a déclaré que l’entreprise est dans une « excellente position d’inventaire, avec la plupart des produits nécessaires pour la saison des fêtes soit en stock, soit prévus pour arriver dans nos magasins et en ligne à temps pour les vacances ».

La façon dont les détaillants gèrent les pressions inflationnistes peut varier. Comme le note CNBC, Walmart et Target essaient de maintenir leurs coûts bas afin de fidéliser les clients, même si cela réduit leurs bénéfices. Ce n’est pas une stratégie que les investisseurs adorent.

Il y a une sorte de jeu de poulet auquel les détaillants doivent jouer chaque année pendant les vacances. Ils sont en concurrence pour capturer ce qui est généralement un budget relativement défini de la part des consommateurs. Les remises et les promotions sont un moyen d’attirer les consommateurs; l’espoir est qu’ils remplissent leurs chariots pendant qu’ils sont là.

Baird a déclaré qu’Aptos avait remarqué que les détaillants offraient des remises moins nombreuses ou moins importantes, ce qui peut être un moyen de faire face à l’inflation. « Ils proposent des promotions pour essayer d’attirer les consommateurs, mais ils ont soit réduit la profondeur de la promotion, soit le nombre de choses en promotion », a-t-elle déclaré. Au lieu, disons, d’offrir 40 % de réduction sur l’ensemble du magasin, un détaillant offrira 25 % de réduction sur les accessoires d’hiver. « Il s’agit également d’une couverture contre l’inflation. Vous n’êtes pas obligé d’augmenter les prix sur votre prix de base si vous offrez une remise moins importante, car vous disposez d’une certaine protection dans votre marge intégrée. »

Certains détaillants déplacent également leur inventaire dans le but de lutter contre les problèmes d’expédition potentiels dans le domaine du commerce électronique en particulier, a déclaré Baird. Elle s’attend à ce que certains détaillants déplacent les articles vers des magasins physiques et encouragent les consommateurs à acheter en magasin ou à commander en ligne et à ramasser au lieu de dépendre des envois de commerce électronique directs aux consommateurs, en particulier à l’approche des vacances.

Cette économie de vacances est encore meilleure que la précédente

Voici quelques gros titres à peu près à la même époque l’année dernière : « L’épidémie de Covid aux États-Unis est pire qu’elle ne l’a jamais été. » « À la veille de Thanksgiving, les États-Unis ont enregistré leur plus grand nombre de décès par coronavirus sur une seule journée depuis mai. » « Trump opposer son veto au projet de loi de relance de Covid pourrait être désastreux. » Rien de tout cela n’était bon.

Les États-Unis semblent mieux placés face à la pandémie qu’ils ne l’étaient il y a un an – les vaccins sont largement disponibles et de nombreuses personnes les ont reçus. Le nombre de cas de coronavirus a de nouveau augmenté récemment dans certaines parties du pays, mais reste inférieur à ce qu’il était l’année dernière à ce stade. Avec l’économie, les choses vont généralement mieux aussi. Les mesures de relance du gouvernement ont mis de l’argent réel dans les poches de vraies personnes. Le pays continue de rajouter les millions d’emplois perdus. Le taux de chômage d’octobre 2020 était de 6,9% ; le taux de chômage d’octobre 2021 était de 4,6%.

Gapen a noté que les salaires ont en moyenne suivi l’inflation, bien que les augmentations de prix réduisent certains gains de revenu. Dans l’ensemble, le revenu du marché du travail augmente parce que plus de gens travaillent plus d’heures à des salaires plus élevés à mesure qu’ils retournent au travail et sont mieux payés. En octobre, l’économie a créé 531 000 emplois supplémentaires, et les chiffres de l’emploi d’août et de septembre ont été révisés à la hausse de 235 000 emplois supplémentaires.

« C’est trois quarts de million de personnes de plus qui gagneront un revenu », a déclaré Gapen. Ils passent, en théorie, de ne rien gagner à gagner quel que soit le revenu médian aux États-Unis. Alors oui, l’inflation a augmenté, mais votre pouvoir d’achat vient d’augmenter beaucoup plus.

Rien de tout cela ne veut dire qu’il n’y a pas de vrais problèmes ou que l’économie est parfaite. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont compliqués; l’inflation aussi. Si vous voulez acheter une nouvelle voiture maintenant, cela coûtera beaucoup plus cher qu’il ne l’aurait été il y a un an. Les prix des maisons sont en hausse si vous êtes sur le marché. Dans l’ensemble, la vie quotidienne est plus coûteuse, y compris l’essence et la nourriture. Et si vous dépensez plus pour mettre de l’essence dans votre voiture, vous pourriez finir par dépenser moins en cadeaux de Noël, ou du moins y penser. Il y a beaucoup de questions ouvertes sur le moment où les choses reviendront à la normale et sur ce à quoi ressemblera la «normale». Pourtant, dans l’ensemble, beaucoup de gens sont mieux lotis.

Jusqu’à présent, il semble que de nombreux consommateurs soient déterminés à célébrer les vacances comme d’habitude, en dépensant de l’argent. Et si vous devez acheter un peu moins ou différemment mais que vous êtes capable de passer le temps de manière plus sûre avec vos proches, ce n’est pas le pire compromis au monde.