Ce que l’interdiction du gaz de la ville de New York dans les bâtiments signifie pour les poêles et les fours

Mercredi, New York est devenue la plus grande ville du pays à accepter d’éliminer progressivement les combustibles fossiles dans toutes les nouvelles constructions de bâtiments après que le conseil municipal a adopté un projet de loi interdisant aux nouveaux bâtiments de se brancher au gaz. Le «moment de percée», selon Alicka Ampry-Samuel, membre du conseil, marque le début de la fin des appareils à gaz utilisés par défaut dans la construction.

Les émissions de carbone des bâtiments sont un facteur majeur du changement climatique, et les principaux coupables sont les chaudières et les chauffe-eau et, dans une moindre mesure, les cuisinières à gaz. Aux États-Unis, 13 pour cent des gaz à effet de serre proviennent de bâtiments commerciaux et résidentiels alimentés par des combustibles fossiles. Les bâtiments de la ville de New York représentent une part beaucoup plus importante de ses émissions, plus que les transports ou toute autre catégorie.

Les appareils qui fonctionnent au gaz – cuisinières, fours, chaudières et chauffe-eau – ont également un autre coût. Lorsque le gaz naturel brûle à l’intérieur, il libère un mélange de particules, d’oxydes d’azote et de soufre et de composés organiques volatils, des polluants atmosphériques qui nuisent à la santé respiratoire et cardiovasculaire.

Avec le nouveau projet de loi, les New-Yorkais peuvent s’attendre à voir des changements d’ici la fin de 2023, lorsque les développeurs de nouveaux bâtiments de moins de sept étages ne seront pas autorisés à installer des poêles, des chaudières ou des chauffe-eau à gaz. Au lieu de cela, ces bâtiments utiliseront de l’électricité, en s’appuyant sur un mélange de technologies telles que des pompes à chaleur et des cuisinières à induction pour remplacer le gaz et le mazout.

Les constructeurs de plus grandes structures comme les gratte-ciel auront jusqu’en 2027 avant de devoir se débarrasser du gaz. Et puisque le projet de loi s’applique uniquement aux quelque 2 000 nouveaux bâtiments construits chaque année dans la ville, il ne traitera pas du gaz et des autres combustibles fossiles brûlés dans le million de structures existantes de la ville. (Il est politiquement plus difficile et plus coûteux de rénover des bâtiments des années plus tard que de les construire à l’électricité dès le départ.)

Pourtant, l’interdiction est nécessaire pour la transition des combustibles fossiles : sans elle, le secteur du bâtiment de la ville serait une source principale de pollution climatique pour les décennies à venir. Et les défenseurs du projet de loi y voient un tournant potentiel dans l’une des batailles nationales les plus ardues avec l’industrie des combustibles fossiles sur le sort des 70 millions de bâtiments alimentés au gaz du pays. « La ville de New York intensifie un aspect crucial de la lutte contre la crise climatique », Pete Sikora, directeur de campagne pour New York Communities for Change, un groupe qui a plaidé en faveur du projet de loi. « C’est la ville mondiale du pays qui envoie un signal à la nation et au monde pour qu’ils abandonnent les combustibles fossiles. »

Cependant, l’électrification présente un problème : vous avez besoin d’un réseau électrique fonctionnant à l’électricité sans carbone pour éliminer complètement les émissions des bâtiments. À l’heure actuelle, la ville de New York tire la majeure partie de son électricité d’un réseau local qui tire 85 % de son énergie de combustibles fossiles. Ce réseau devrait passer rapidement à des sources d’énergie plus propres au cours de la prochaine décennie, la loi de l’État de New York en vigueur ouvrant la voie à 70 % d’électricité propre d’ici 2030.

La lutte contre le climat pour électrifier les bâtiments en est encore à ses débuts, mais les villes à travers le pays commencent à examiner de près leurs options d’électrification. La cuisinière à gaz est l’un des plus grands symboles de ce combat, car c’est l’un des rappels les plus visibles de la façon dont les combustibles fossiles sont intégrés dans la vie quotidienne de nombreux Américains. Donc, si New York, la grande consommatrice de gaz, prend des mesures pour lutter contre les branchements au gaz, cela pourrait être le début de la fin de la façon par défaut des Américains de cuisiner et de chauffer leurs maisons.

New York est le plus grand champ de bataille à ce jour dans une nouvelle guerre contre la pollution des bâtiments

Les militants pour le climat ont passé des années à lancer des campagnes ambitieuses État par État pour détacher les bâtiments du pays des combustibles fossiles. En 2019, Berkeley est devenu le premier à modifier ses codes du bâtiment qui obligeaient effectivement toutes les nouvelles constructions à dépendre de l’électricité. Depuis lors, des dizaines de villes, principalement sur la côte ouest, ont suivi l’exemple de Berkeley.

Ampry-Samuel et d’autres ont été inspirés par ces efforts pour élaborer le projet de loi sur l’interdiction du gaz à New York. Une coalition de groupes progressistes basés à New York, dont WeAct for Environmental Justice et New York Communities Change, a fait campagne pour la législation, arguant qu’une transition hors des combustibles fossiles est nécessaire pour lutter contre le changement climatique. En plus des avantages pour le climat, ont-ils soutenu, les résidents bénéficieraient d’un air intérieur plus pur.

Chaque ville qui a tenté d’électrifier ses nouveaux bâtiments a fait face à une contre-campagne agressive pour maintenir le statu quo. Les services publics de gaz ont travaillé pour contrecarrer ce genre de campagnes climatiques dans tout le pays.

Ces services publics, inquiets de perdre des clients dépendants du gaz, ont lancé des poursuites et des campagnes de relations publiques agressives en Californie pour arrêter la marche vers une énergie propre pour les bâtiments. Une stratégie dont j’ai parlé est l’effort de l’industrie pour embaucher des influenceurs pour vanter ce qu’ils aiment dans la cuisine au gaz afin de générer une opposition publique aux efforts de la ville. Dans les régions les plus conservatrices du pays, les services publics de gaz se sont efforcés d’adopter des lois d’État qui empêchent les villes d’envisager même de modifier les codes du bâtiment pour promouvoir l’électrification. À New York, des groupes de pression et des compagnies pétrolières, comme l’American Petroleum Institute et ExxonMobil, ont diffusé des publicités sur Facebook ciblant les New-Yorkais pour « exprimer leur soutien » aux cuisinières à gaz, a rapporté E&E News.

New York a repoussé certaines des attaques de l’industrie gazière en prolongeant les délais de conformité et en exemptant les restaurants commerciaux qui souhaitent toujours se brancher au gaz. L’effort d’interdiction du gaz y a également rencontré des obstacles inhabituels par rapport aux villes voisines, comme Philadelphie. Selon le rapport de l’American Prospect, les principales sociétés de services publics de la ville de New York étaient divisées sur l’opportunité de soutenir le projet de loi, avec le soutien du service public d’électricité et de gaz hybride ConEd, et le service public plus dépendant du gaz, National Grid, fermement opposé.

Mais la principale raison pour laquelle des militants du climat comme Sikora soupçonnent que l’interdiction du gaz à New York a survécu est la recherche croissante montrant l’effet de la pollution des bâtiments sur la santé publique, et de manière disproportionnée pour les personnes de couleur.

Une étude réalisée en 2021 par le scientifique en santé environnementale de Harvard Jonathan Buonocore, chercheur en santé environnementale à l’Université de Harvard, a examiné comment la pollution extérieure des bâtiments affecte les résultats sur la santé et a trouvé entre 17 000 et 23 500 décès prématurés à l’échelle nationale d’après les dernières données de 2017. RMI, un climat – Un groupe de réflexion focalisé qui a analysé ses données, a trouvé 1 114 décès prématurés liés spécifiquement aux bâtiments de New York. Une autre étude d’avril publiée dans Science Advances a montré comment le gaz résidentiel et la cuisine commerciale sont les deux principales raisons pour lesquelles les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques sont souvent exposés à des niveaux plus élevés de pollution extérieure que les Blancs.

« Avec tous les progrès que nous avons réalisés dans la réduction des émissions dans le secteur de l’électricité, les bâtiments sont désormais l’une des principales sources de [outdoor] pollution de l’air », a déclaré Buonocore. « Ils émettent toute une variété de polluants qui entraînent de nombreux impacts sur la santé, notamment des décès prématurés, de l’asthme, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies respiratoires. »

Les travaux de Buonocore ont examiné comment les fours et les chaudières libèrent des particules et des oxydes d’azote à l’extérieur dans l’atmosphère. Ses chiffres, cependant, peuvent être une sous-estimation de son bilan, car il n’a pas examiné les effets des cuisinières à gaz et des fours à gaz sur la qualité de l’air intérieur. Dans la plupart des foyers, la cuisson libère les mêmes polluants nocifs directement à l’intérieur de la cuisine.

Supprimer les combustibles fossiles des nouveaux bâtiments résout beaucoup de ces problèmes à la fois en « éliminant une source de mauvaise qualité de l’air qui nuit à la santé des gens », a déclaré Sonal Jessel, directeur des politiques du groupe de justice climatique WE ACT for Environmental Justice. En d’autres termes, le meilleur moyen pour une ville comme New York d’avoir un impact mesurable sur la qualité de l’air est d’éliminer les appareils polluants comme le poêle et la chaudière des maisons et des entreprises.

L’électrification à New York pourrait avoir des effets d’entraînement dans d’autres parties du pays

Le déménagement de la ville de New York est important pour de nombreuses raisons – avec plus de 8 millions d’habitants, ce sera le plus grand cas test du pays pour l’adoption de technologies électriques. Il devra surmonter des défis qui ne s’appliquaient pas aux petites villes de Californie qui ont réussi l’électrification jusqu’à présent, comme l’intégration de la technologie pour un climat plus froid et la réponse à la demande beaucoup plus élevée de chaleur.

New York signale sa confiance qu’elle peut surmonter ces défis et devenir un exemple pour les autres villes à faire de même. Pour faciliter la transition, le projet de loi nécessitera une étude à l’échelle de la ville sur l’utilisation des pompes à chaleur dans les grands bâtiments.

Les villes ont beaucoup plus de travail à faire pour ne plus s’attaquer aux nouvelles constructions – le secteur du bâtiment et de l’électricité sont en retard pour des changements plus transformateurs, et cela nécessitera des politiques plus audacieuses qui s’attaquent aux infrastructures gazières existantes et aux investissements dans un avenir proche. Par exemple, les militants prévoient de pousser l’Assemblée de l’État de New York à adopter une législation qui s’applique à l’ensemble de l’État et qui s’applique à toutes les nouvelles constructions et à appliquer les lois existantes sur les livres qui favorisent l’énergie propre.

Jusqu’à tout récemment, il était impossible de concevoir que la plus grande ville américaine, la plus dépendante du gaz, envisage d’arrêter la croissance des cuisinières et des appareils à gaz. Mais maintenant, avec une étape derrière eux, les militants du climat envisagent déjà la prochaine cible.

« Ne pas avoir plus de branchements au gaz dans les nouvelles constructions est, franchement, le fruit le plus facile à atteindre », a déclaré Jessel de WE ACT. « La question de savoir comment réduire les émissions et comment électrifier les bâtiments existants devient une question beaucoup plus compliquée. »