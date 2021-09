Ce que Lionel Messi a dit lors d’une confrontation en colère avec les responsables de la santé du Brésil après l’abandon du match contre l’Argentine alors que les stars de Tottenham et Aston Villa sont accusées d’avoir bafoué les règles de quarantaine COVID

in

Lionel Messi a exprimé sa colère alors que le match de qualification pour la Coupe du monde de l’Argentine avec le Brésil a été reporté après que les responsables de la santé ont accusé les joueurs de Premier League d’avoir enfreint les règles de quarantaine COVID.

Il y a eu des scènes bizarres lors des éliminatoires de la Coupe du monde alors que les responsables de la santé et la police ont interrompu le match après cinq minutes en raison de violations présumées des règles de quarantaine.

Messi est revenu sur le terrain avec un dossard de photographe

Les responsables de la santé brésiliens ont déclaré que les quatre joueurs basés au Royaume-Uni de l’équipe argentine, la paire de Tottenham Giovani Lo Celso et Cristian Romero, ainsi que le duo d’Aston Villa Emi Buendia et Emi Martinez, n’avaient pas réussi à se mettre en quarantaine.

Les règles gouvernementales au Brésil stipulent que toute personne entrant dans le pays après avoir récemment séjourné au Royaume-Uni doit observer une période d’isolement de 14 jours.

Messi, qui est le capitaine de l’Argentine, a emmené ses joueurs hors du terrain et aurait dit aux officiels : « Écoutez-moi ! Nous sommes ici depuis trois jours et attendons le match. Pourquoi faites-vous cela tout à l’heure ! »

L’Argentine craignait également que ses quatre stars de la Premier League ne soient expulsées directement du Brésil vers le Royaume-Uni.

Messi a contesté les actions des autorités sanitaires brésiliennes

L’expert du football sud-américain Tim Vickery a déclaré à talkSPORT: “Il était évident qu’il y aurait un problème la veille, samedi, car quatre des membres de l’équipe argentine sont basés au Royaume-Uni.

“Les joueurs de Premier League Martinez et Buendia d’Aston Villa et Lo Celso et Romero de Tottenham.

« Tout comme le Brésil est sur la liste rouge du Royaume-Uni, le Royaume-Uni est sur la liste rouge du Brésil. Tout non-brésilien qui a séjourné au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours doit entrer en quarantaine à son arrivée au Brésil.

« Les quatre Argentins, après avoir disputé un match de qualification pour la Coupe du monde au Venezuela jeudi, se sont envolés pour le Brésil vendredi matin et il semble qu’ils n’aient pas déclaré qu’ils avaient été au Royaume-Uni au cours des 14 jours précédents.

«C’était très, très facile à prouver. Il suffisait de regarder qui jouait en Premier League.

« À partir de là, nous allions avoir un problème.

Le match entre le Brésil et l’Argentine a été abandonné

“L’autorité sanitaire brésilienne en faisait déjà tout un plat samedi.”

Vickery a ajouté : « Après être resté longtemps au stade, l’Argentine s’est rendue à l’aéroport et les joueurs concernés n’ont pas été expulsés.

« C’était une crainte parmi le camp argentin qu’ils soient expulsés directement vers le Royaume-Uni.

“Au lieu de cela, ils reviendront en Argentine et auront un autre match de qualification pour la Coupe du monde à domicile contre la Bolivie jeudi.”

Les clubs de Premier League ont accordé aux joueurs une dispense spéciale pour qu’ils se déplacent pour participer aux éliminatoires de la Coupe du monde.

Il y avait un accord selon lequel tous les quatre ne joueraient pas le match de mercredi en Bolivie, ils ne manqueraient donc qu’un match pour leur club.

Nicolas Otamendi et Marcos Acuna se sont également affrontés avec un responsable de la santé

Mais s’ils avaient été forcés de se mettre en quarantaine pendant deux semaines au Brésil, cela leur aurait signifié qu’ils auraient raté une bien plus grande partie de jeux.

Les joueurs peuvent également voyager via un autre pays européen, afin de pouvoir continuer à s’entraîner.

Vickery a déclaré: «À moins qu’ils ne les envoient en Espagne ou en Croatie où ils peuvent passer du temps et s’entraîner.

« C’est l’essentiel, les 10 jours dans une chambre d’hôtel, on ne peut pas garder sa condition physique.

“Je pense que le plan est de les envoyer ailleurs où ils peuvent continuer à s’entraîner, puis de rentrer sans quarantaine.”

