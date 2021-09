Ce que l’on sait de la mort de l’actrice de 24 ans

in

Alexandra Djavi était une actrice d’origine russe retrouvée morte dans son appartement à Siolim, une ville de Goa, en Inde, le vendredi 20 août. Djavi, qui a fait des films en tamoul, avait 24 ans. Elle a été retrouvée pendue dans l’appartement. . La police ne soupçonne pas un acte criminel, mais elle attend toujours un rapport d’autopsie, selon le Times of India. Cependant, un représentant du consulat russe a appelé les autorités locales à enquêter sur un photographe que Djavi a accusé de harcèlement sexuel en 2019.

Djavi aurait vécu dans l’appartement avec son petit ami. La police a interrogé l’homme, qui n’était pas dans l’appartement au moment de la mort de Djavi, rapporte BollywoodLife. Le corps des actrices est à la morgue en attendant un certificat de non-objection (NOC) du consulat russe afin qu’elles puissent procéder à l’autopsie, a indiqué la police.

Alors que la police de Goa ne soupçonne pas d’acte criminel, Vikram Varma, qui représente le consulat russe à Mumbai, a exhorté la police à enquêter sur un photographe qui, selon lui, pourrait avoir joué un rôle dans la mort de Djavi. En 2019, Djavi aurait déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre un photographe à Chennai, la capitale du Tamil Nadu.

“J’ai été informé que la femme avait été harcelée et victime de chantage par une personne à Chennai. Après une enquête préliminaire, la police de Chennai avait trouvé suffisamment de preuves pour enregistrer un FIR et l’arrêter par la suite”, a déclaré Varma, rapporte BollywoodLife. Varma a ajouté qu’il pourrait y avoir “d’autres facettes qui ne sont pas clairement visibles à ce stade” de l’enquête. Le consulat russe suit l’affaire et aidera la police locale, a déclaré Varma.

Après la mort de Djavi, Varma a déclaré que les autorités consulaires russes superviseraient également l’autopsie d’Ekaterina Titova, une femme de 34 ans qui a également été retrouvée morte dans son appartement lors d’un incident distinct, rapporte le Tribune of India. “Dans les deux cas, nous suivons la procédure légale, c’est-à-dire que nous avons informé l’ambassade de nommer un représentant et que la procédure d’enquête est en cours dans l’intervalle”, a déclaré le commissaire de police de North Goa, Shobhit Saxena, dans un communiqué, ajoutant qu’un acte criminel avait été jugé. dehors dans les deux cas. “Une fois le représentant désigné, d’autres formalités médico-légales telles que l’autopsie seront effectuées.”

Djavi était connue pour son travail dans le film d’action Kanchana 3, sorti en 2019. Elle a posté sa dernière photo sur Instagram le 31 juillet. La publication est devenue un lieu où les fans peuvent partager leurs condoléances. “Que votre âme repose en paix”, a écrit un fan. “Tu me manques tellement RIP”, a commenté un autre. Elle avait plus de 29 000 abonnés sur Instagram.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.