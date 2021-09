Ce que l’on sait de la série Invasion sur Apple TV Plus

Beaucoup de science-fiction ambitieuse se dirigent vers Apple TV Plus. Avec la deuxième saison de Voir actuellement en cours et des projets à venir comme Isaac Asimov’s Foundation et le futur long métrage dystopique Finch de Tom Hanks, 2021 regorge de grands projets pour le streamer Apple. Et maintenant, vous pouvez ajouter Invasion à cette liste impressionnante.

La série d’invasion extraterrestre se déroule dans un contexte mondial, et avec un budget énorme et des effets visuels époustouflants, elle sera probablement un grand succès lors de sa première plus tard cette année.

Alors, lisez la suite pour tout ce que nous savons sur Invasion sur Apple TV Plus, de quoi il s’agit, quand et où regarder, à qui est dedans, et plus encore.

De quoi parle Invasion ?

Invasion suivra un groupe diversifié de personnes (humaines) alors qu’elles se réconcilient avec une invasion extraterrestre. Au-delà de cela, on sait très peu de choses sur l’intrigue de la série sur l’invasion extraterrestre.

Comme Apple le décrit, “Invasion est une vaste série dramatique de science-fiction axée sur les personnages qui suit une invasion extraterrestre à travers différentes perspectives à travers le monde.”

Parmi les personnages humains figurent des astronautes et une équipe au sol au Japon, un shérif américain et un soldat stationné en Afghanistan. Sur la base des premiers rapports, nous savons également que la série sur l’invasion extraterrestre suivra une famille syrienne à Long Island.

Alors que l’invasion elle-même reste quelque peu mystérieuse, un chyron télévisé vu dans la bande-annonce dit: “Rapports non confirmés d’attaques coordonnées”, et nous voyons d’énormes dégâts causés à diverses villes et vaisseaux spatiaux, suggérant que le contact avec les extraterrestres n’est pas pacifique.

« Il y a une raison pour laquelle nous sommes mis sur cette terre. Un seul but à tout », dit aussi une voix. « Quelque chose de plus grand. » Ce seul objectif se révèle maintenant, suggère la bande-annonce, mélangeant foi et spiritualité dans le récit. “Peut-être que c’est le point, le point à tout cela.”

Quand et où peut-on le regarder ?

Invasion sera présenté en première mondiale sur Apple TV Plus le 22 octobre.

Les trois premiers épisodes seront diffusés en même temps à cette date, comme d’habitude pour les nouveaux Apple TV Plus Originals. Et les sept épisodes restants de la saison de 10 épisodes seront déployés chaque semaine les vendredis par la suite.

On ne sait pas encore si Apple a prévu une deuxième saison, mais ils ont beaucoup investi jusqu’à présent.

Le budget d’Invasion est estimé à 200 millions de dollars.

Invasion rejoint d’autres séries de science-fiction Apple de grande envergure comme la prochaine Fondation, qui sera lancée en septembre. Avec des budgets énormes (le prix d’Invasion est estimé à 200 millions de dollars), il semble qu’Apple joue un rôle majeur pour les nouveaux abonnés en attirant les fans de genre.

Qui est impliqué ?

Invasion mettra en vedette un casting mondial, digne de sa prémisse internationale. Les acteurs principaux et les personnages qu’ils incarnent sont les suivants :

Sam Neill dans le rôle du shérif John Bell Tyson, un flic rural prêt à prendre sa retraite. Shamier Anderson dans le rôle de Trevante Ward, un soldat stationné en Afghanistan. Golshifteh Farahani dans le rôle d’Aneesha Malik, épouse, mère et immigrante syrienne vivant à Long Island. Firas Nassar dans le rôle d’Ahmed Malik, le mari de l’homme d’affaires d’Aneesha. Shioli Kutsuna dans le rôle de Mitsuki, membre du contrôle de mission du programme spatial japonais.

Simon Kinberg et David Weil ont créé et écrit la série. Ils semblent servir de showrunners, bien qu’Apple ne les ait pas explicitement nommés comme tels.

Kinberg est peut-être mieux connu pour son travail sur les films X-Men de Fox, notamment pour la réalisation de Dark Phoenix en 2019. Et Weil est crédité en tant que showrunner de la série Amazon Solos and Hunters.

Les producteurs exécutifs d’Invasion sont Kinberg et Weil, ainsi que Jakob Verbruggen, Audrey Chon, Amy Kaufman, Elisa Ellis, Andrew Baldwin et Katie O’Connell Marsh.

Jakob Verbruggen a réalisé l’épisode pilote, qui devait à l’origine être réalisé par Kinberg, mais il a été retiré par d’autres projets.

Boat Rocker Studios a produit la série d’invasion extraterrestre pour Apple.

Chad Feehan a été brièvement impliqué en tant que showrunner, apparemment « par nécessité », mais il a quitté le projet au début de 2019.

Comment COVID-19 a eu un impact sur l’invasion

La production d’Invasion devait commencer en mars 2020, après quelques retards.

Au fur et à mesure que la pandémie de COVID-19 se développait, les commandes de verrouillage et les arrêts de production ont inévitablement affecté Invasion via ses nombreux lieux de tournage internationaux. Le tournage a dû être suspendu à ce moment-là, car le monde était aux prises avec des risques pour la santé dus à la propagation du virus.

Invasion rejoint un grand nombre d’émissions qui ont dû reporter la production en raison de la pandémie. Ceux-ci incluent Gossip Girl de HBO Max, The Handmaid’s Tale de Hulu, Grace & Frankie de Netflix, Y: The Last Man de FX et bien d’autres.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations sur Invasion, la bande-annonce de la série offre quelques informations importantes. Et combiné aux déclarations officielles et aux rumeurs, cela nous donne pas mal de choses à faire.

Voici quelques indices, rumeurs et questions ouvertes concernant la série sur l’invasion extraterrestre :

Les premiers rapports suggèrent de forts parallèles entre Invasion et la guerre des mondes classique de HG Wells. L’accent mis sur différentes perspectives mondiales pourrait aligner la série sur Signs de M. Night Shyamalan, qui racontait également une histoire presque identique à La guerre des mondes du point de vue intime d’une famille vivant dans la Pennsylvanie rurale. À l’exception d’un bref aperçu de ce qui ressemble à un vaisseau spatial extraterrestre, nous ne voyons pas réellement les extraterrestres envahir la Terre. Rencontres rapprochées du troisième type a gardé ses extraterrestres hors écran pendant la majeure partie de son exécution. Invasion fera-t-il de même ou Apple espère-t-il créer un sentiment de mystère avant la première de la série ? Le titre Invasion et le slogan « Hold on your humanness » évoquent le film classique de 1956 Invasion of the Body Snatchers, refait pour la dernière fois en 2007 sous le titre The Invasion. Invasion mettra-t-il en vedette des extraterrestres qui s’empareront de corps humains? Ou la référence à l’attachement à l’humanité renvoie-t-elle à autre chose ? La portée mondiale de la série Invasion comprenait des plans de tournage sur quatre continents, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et au Maroc. Il n’est pas clair si la production a pu se dérouler entièrement comme prévu dans les quatre sites en raison de COVID-19. Mais certains tournages ont certainement eu lieu à New York, au Maroc et à Manchester.

C’est ce que nous savons (et quelques choses que nous sommes impatients de découvrir) sur la série Invasion qui se dirigera vers Apple TV Plus en octobre.

