ce que l’on sait désormais de la nouvelle variante et de ses dangers, en 7 questions

28/11/2021 à 21:41 CET

Depuis que les scientifiques sud-africains ont rencontré vendredi les experts de l’OMS, micron, qui est la nouvelle lettre de l’alphabet grec (le quinzième) avec laquelle ils ont décidé de baptiser cette nouvelle variante, le monde semble vivre dans un Oh.

L’Organisation mondiale de la santé a déjà décidé de le qualifier de variante préoccupante. Seuls trois autres sont entrés dans cette catégorie, et en très peu de temps, il a été placé au même niveau que Delta.

À l’heure actuelle, sa présence a déjà été vérifiée en Afrique du Sud, au Botswana, à Hong Kong, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Israël, en République tchèque, en Australie, aux Pays-Bas et au Danemark. Et c’est la liste en ce moment, car elle augmente si rapidement qu’en quelques heures la liste des pays qu’Ómicron a atteint peut changer.

Où et quand la variante Omicron a-t-elle été détectée pour la première fois ?

Les premières nouvelles sont venues d’Afrique australe. Et ce sont des scientifiques sud-africains qui ont rapporté avoir trouvé une variante avec une séquence différente.

Et c’est le virologue de l’Imperial College de Londres, Tom Peacock, qui a tiré la sonnette d’alarme sur le « profil vraiment terrible de cette mutation ».

Depuis ce moment, l’actualité est imparable et il existe des dizaines d’exemples de mesures dans différents pays du monde.

On peut souligner la décision et la déclaration du gouverneur de l’État de New York que le même vendredi a déclaré l’état d’urgence en réponse à une augmentation soudaine des infections par temps froid, en disant « Ça arrive ».

Et le cas des Pays-Bas est également remarquable, où les autorités sanitaires néerlandaises ont déclaré samedi que lors de tests effectués sur quelque 600 passagers arrivant dans un avion en provenance d’Afrique du Sud, ils avaient constaté que 61 avaient le Covid-19, et un jour de plus il les brûle. ont confirmé que 13 de ces infections étaient attribuables à la variante omicron.

Que disent les connaisseurs de la nouvelle variante ?

Le profil génétique d’Ómicron est unique et différent des autres variants circulants, ce qui signifie qu’il représente une nouvelle lignée du virus.

De plus, selon les experts, il diffère des autres variantes de manière critique, car il existe un nombre beaucoup plus élevé de mutations.

Plus précisément, les scientifiques ont observé plus de 30 mutations dans la protéine de pointe, qui est la partie du virus qui se lie aux cellules humaines, lui permettant d’entrer.

Et bien que la seule chose qui soit officiellement connue à ce jour est ce qui a été dit par l’OMS :

« Suggère un risque accru de réinfection par rapport aux autres variantes & rdquor;

Les scientifiques pensent que l’omicron pourrait être plus transmissible et plus dangereux car il a une plus grande capacité à échapper aux défenses immunitaires de l’organisme, ce qui rendrait les vaccins moins efficaces.

La bonne nouvelle

C’est une autre des phrases des scientifiques qui est très optimiste, même si nous n’avions sûrement même pas d’argent :

« La seule bonne nouvelle, s’il y a une bonne nouvelle, est que cette variante, B.1.1.529, peut être détectée par un test PCR. »

Quelque chose qui, au moins dans le monde de la détection, nous maintient sur le même terrain de jeu et nous permet de continuer avec les mêmes laboratoires de diagnostic pour identifier rapidement la nouvelle variante.

Et plusieurs scientifiques ont déclaré que même si tout semble indiquer que nous sommes confrontés à une variable plus contagieuse, « je pense qu’il est prématuré de paniquer car il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas en ce moment ».

La mauvaise nouvelle :

Il nous a été donné par Jesse Bloom, un virologue qui a effectué des expériences de balayage mutationnel pour la variante, notant que trois mutations pourraient faire du virus une cible plus insaisissable pour les anticorps produits par des vaccins ou des infections antérieures.

Et bien qu’il ait tenté d’adoucir son propos étayé par la réalité, en déclarant :

« & Mldr; mais il y a encore beaucoup à apprendre & rdquor;.

Alors la réalité a rencontré l’espoir :

« Il est vrai qu’il est trop tôt pour savoir ce que cette variante signifiera pour la probabilité que des personnes soient infectées, même si elles ont été vaccinées. Mais avoir une diminution de la neutralisation des anticorps n’est jamais une bonne chose.

Quelle est la gravité de la maladie causée par Omicron ?

Avec la mise en garde constante qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions exactes, après avoir vu les premiers cas en Afrique du Sud, certains experts ont estimé que les premiers signes suggéraient qu’il ne pouvait provoquer qu’une maladie bénigne, sans certains des symptômes caractéristiques de Covid.

Mais le Dr Richard Lessells, qui coordonne les données cliniques et épidémiologiques pour le South African Covid Variants Research Consortium, a mis en garde :

La plupart des infections précoces ont été trouvées chez des personnes plus jeunes et donc plus susceptibles de souffrir d’une maladie bénigne. Mais le paysage peut changer à mesure que le virus se propage dans la population générale.

Le Dr Angelique Coetzee, qui préside l’Association médicale sud-africaine, a déclaré samedi que les hôpitaux n’étaient pas envahis par des patients infectés par la nouvelle variante et que la plupart de ceux qui sont arrivés à l’hôpital n’étaient pas complètement immunisés.

« La plupart des cas trouvés dans la province du Gauteng étaient pour la plupart des jeunes, dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur. Et dans tous les cas, ce profil de patient devrait souffrir de cas bénins de maladie, quel que soit son statut vaccinal & rdquor ;.

De plus, « il n’y a guère assez de temps pour que les infections progressent et déclenchent une maladie grave et une hospitalisation ».

Pour savoir que nous devons attendre encore une semaine ou deux.

Pourquoi s’appelle-t-il Omicron ?

Le premier nom scientifique de cette variante était (et est) B.1.1.529.

Mais vendredi, suivant ce qui semble être devenu une tradition, l’OMS s’est empressée de rechercher son nom à l’aide d’une lettre grecque.

Le dernier identifié répond au nom de « mu& rdquor; (en Espagne on l’étudie comme « mon & rdquor;) avec ce qu’on appellerait désormais « nu & rdquor; (en Espagne ce serait « ni”).

Mais les responsables de l’OMS ont décidé d’omettre cette lettre car elle est trop confondue avec le mot « nouveau ».

Et puis ils ont également jeté la lettre «Xi & rdquor; car c’est un patronyme très courant, comme l’explique l’OMS elle-même, soulignant que :

« Les meilleures pratiques des agences pour nommer les nouvelles maladies suggèrent d’éviter d’offenser tout groupe culturel, social, national, régional, professionnel ou ethnique. »

Alors ils sont allés chercher le suivant. La quinzième lettre de l’alphabet grec, Omicron.

Que savons-nous pour savoir si les vaccins seront toujours utiles contre Omicron ?

La vérité est que nous ne savons pas.

À l’heure actuelle, il y a une idée majoritaire que même si la variante limitait l’efficacité des vaccins, elle ne les rendrait pas inutiles ou nous ne serions pas complètement déprotégés.

Mais si cette attente n’est pas la plus négative, elle n’est pas non plus positive. Et c’est pourquoi les experts mondiaux n’hésitent pas à revenir en force aux mesures habituelles :

« Que cette nouvelle variante finisse par se propager ou non, il est essentiel que les gens fassent ce qu’ils peuvent pour minimiser leurs chances d’être infectés par le SRAS-CoV-2 dans l’une de ses variantes & mldr;

« Il y a des choses évidentes que vous pouvez faire : vous faire vacciner s’ils ne sont pas là, vous précipiter pour faire un rappel dès que possible, et continuer à porter le masque & rdquor ;.

En ce qui concerne l’expérience sud-africaine, et bien que la taille de l’échantillon soit très petite, les médecins considèrent qu’il y a un taux d’infections plus élevé parmi ceux qui ont déjà été vaccinés.

Mais la même expérience nous apprend que les vaccins sont efficaces, puisque la plupart des hospitalisations concernent des personnes non vaccinées.

Combien de temps faudrait-il pour se défendre s’il s’agissait d’une variante d’évasion ?

Dès la première minute, toutes les personnes impliquées dans la création et l’amélioration des vaccins se sont mises au travail pour voir comment le danger Omicron peut être contré.

Et en ce moment, un porte-parole de Pfizer a déclaré dans un communiqué

« Pfizer et BioNTech pensent qu’ils pourraient développer et produire un vaccin personnalisé contre cette variante en 100 jours environ, toujours en fonction de l’approbation réglementaire. »

L’urgence de vacciner tous les habitants de la planète

Les scientifiques l’ont dit dès le premier jour et ils n’arrêtent pas d’insister, il n’y a pas d’entretien avec l’un d’eux dans lequel il n’envoie le message urgent qu’il faut que le monde entier se fasse vacciner pour éviter les mutations et les dangers imprévisibles.

Et ils parlent d’un besoin critique de vacciner les pays mal desservis, car ce n’est qu’alors que nous protégerons vraiment le monde contre de futures variantes plus insaisissables.

L’immunologue viral Corbett de la TH Chan School of Public Health de Harvard a tweeté que

« Au moment où vous repérez une variante, une autre tourne déjà sous le radar quelque part », et c’est une combinaison de retards de surveillance et d’accès inégal aux vaccins. Cela signifiera que nous passerons nos vies à « courir constamment après les variations ».

Ce qui est clair, c’est qu’il est temps pour chacun de faire de son mieux et de prendre soin de soi et de son entourage.

Et c’est de retour aux vaccinations et aux précautions. A commencer par le masque. Et plus c’est protecteur, mieux c’est. Nous avons beaucoup à gagner.