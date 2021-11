Ce que l’on sait du mariage de Shakira et Gerard Piqué

Martinez a révélé à l’émission Suelta la soupe que son ancien représentant et le joueur barcelonais n’ont pas encore parlé de mariage. « Cette question n’a jamais, du moins devant moi, été abordée », a également déclaré l’ancien représentant de l’interprète d’Ojos.

Cependant, il a confirmé que la chanteuse entretient d’excellentes relations avec sa belle-famille, en plus de souligner que lorsqu’elle ne travaille pas, la productrice se consacre également à ses enfants, sa maison et son mari.

« Les parents de Gérard l’adorent, et hier elle m’a demandé quelle était mon opinion sur Gérard et j’ai répondu : ‘quand une personne fait ressortir le meilleur de toi, c’est parce que c’est un excellent être humain' », a-t-il déclaré à l’émission Telemundo.

L’ancien directeur de Shakira Il a également assuré que les enfants de l’artiste lui ressemblent beaucoup plus que Piquer.

« La Shakira qui est avec Gérard, est la meilleure Shakira que j’aie jamais vue, elle a deux beaux enfants, Sasha est une artiste et Milan est plus intellectuelle, plus pianiste… Je pense qu’elles ont toutes les deux tout de Shakira, en mon avis, je les vois tous les deux plus comme des artistes que comme des athlètes », a-t-il déclaré.