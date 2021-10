Ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas sur la disparition d’Anna et Olivia

27/10/2021

Act à 10:27 CEST

La fin de la nuit du 27 avril, filles Olivia et Anna ils ont été tués par leur père, Tomás Gimeno, selon enquête effectué par des agents de la La gendarmerie Tenerife et l’Unité centrale d’exploitation (UCO). Puis, il les a jetés à la mer, selon l’hypothèse principale de l’affaire. Il s’agit d’un crime double sexiste dans lequel le meurtrier se venge de sa femme, Beatriz Zimmerman, la mère des filles, pour l’avoir quitté et avoir commencé une nouvelle vie avec un autre homme.

Six mois après les faits, on ne sait toujours pas comment Gimeno a tué ses filles

L’ordonnance du juge l’explique ainsi, Gimeno voulait « vraisemblablement les tuer de manière planifiée et préméditée afin de causer une douleur inhumaine à votre ex partenaire, auquel délibérément il cherchait à partir dans l’incertitude sur le sort qu’avaient subi ses filles en cachant leurs corps, après les avoir tués, au fond de la mer, en choisissant des endroits éloignés de la côte et profonds, où Je pensais qu’ils ne seraient jamais trouvés« .

La principale inconnue de l’enquête est de découvrir comment Gimeno a tué ses filles. Les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace de sang à la ferme, lieu du crime selon le juge, ni dans la voiture dans laquelle ils ont transporté leurs corps jusqu’au port. Les résultats définitifs de l’autopsie pratiquée sur Olivia, bien qu’un rapport préliminaire ait trouvé une œdème pulmonaire sur le corps de la fille. Les enquêteurs pensent que leur père les a étranglés, mais on ne sait pas encore s’il leur a donné des pilules plus tôt pour réduire leur endurance, en particulier celle de la fille plus âgée.

Le corps de la petite fille, Anna, âgée d’un an, ni celui de Gimeno n’ont pas été retrouvés, le kidnappeur et le meurtrier. La Garde civile et le juge soutiennent que Gimeno a également jeté le corps d’Anna dans la mer puis s’est suicidé.

Image de la maison où vivaient Tomás Gimeno et ses filles, le 1er mai 2021, à Santa Cruz de Tenerife, Îles Canaries (Espagne). | Europa Press – Archives

L’enquête a permis de reconstituer une bonne partie de ce qui s’est passé. Ce sont les certitudes, ce que l’on sait de l’enlèvement d’Anna et Olivia par leur père :

Le corps de la fille aînée, Olivia, âgée de six ans, a été retrouvé le 10 juin à une profondeur de 1 000 mètres., à trois milles de la côte et dans un grand sac de tennis. A côté d’elle se trouvait un autre sac vide et déchiré dans lequel les enquêteurs et le juge pensent que se trouvait le corps de la petite fille, Anna, qui n’avait pas encore deux ans. Il n’y a aucune trace du corps du père, bien que la bouteille d’oxygène avec laquelle il plongeait ait également été retrouvée sous l’eau. L’hypothèse presque unique est qu’il s’est suicidé en se jetant à la mer. l’après-midi du crime Tomás Gimeno est allé chercher ses deux filles à cinq heures de l’après-midi et a dû les rendre à leur mère à neuf heures du soir. À 19 h 47, l’homme a ordonné à sa fille aînée, Olivia, d’envoyer un audio WhatsApp à la mère. C’était la dernière fois que Beatriz allait entendre une de ses filles. Dans le message, Olivia lui a demandé de venir les chercher à neuf heures du soir et d’emporter ensuite quelques tableaux avec lui. La mère arrive à la maison peu après neuf heures et il n’y a personne : alors elle appelle Tomás et il lui dit qu’ils sont en train de dîner et qu’il emmènera les filles une heure plus tard, vers dix heures. deux meurtres ont dû se produire après ce message et avant neuf heures cinq, lorsque Tomás Gimeno quitte sa maison au volant de sa voiture Audi A3 et se dirige vers Santa Cruz de Tenerife. Là, il arrive à 9h13, s’arrête chez son père et laisse son chien, Otto, en plus de deux cartes de crédit avec ses clés et deux jeux de clés de sa dernière voiture, une Alfa Romeo noire.21h27, Tomás Gimeno arrive à sa voiture au port de La Marina, à Santa Cruz de Tenerife. L’agent de sécurité lui ouvre la porte et le voit décharger plusieurs colis sur son bateau avant de prendre la mer à 21h40. Y’a aucune trace d’Anna et Olivia, elles rentrent dans deux gros sacs de tennis. L’autopsie préliminaire du corps d’Olivia indique qu’elle n’a pas d’eau dans les poumons, ce qui montre qu’elle a été jetée morte à la mer.

Le navire océanographique ‘Ángeles Alvariño’ lors de la recherche des corps de Tomás Gimeno et de ses filles, Anna et Olivia, sur la côte de Tenerife. | Europa Press Entre 21h51 et 22h30, Tomás Gimeno parle avec son ex-partenaire Beatriz et lui dit qu’il est loin de l’île et qu’elle ne reverra plus ses filles. Il annonce qu’ils vont commencer une nouvelle vie. La femme se rend alors au poste de la Garde civile et un agent parle même à Gimeno au téléphone et tente de le convaincre de se rendre. Vers 22h30, Tomás Gimeno est déjà avec son bateau et les deux corps de ses filles loin de la côte. Là, il jette le corps d’Olivia et, vraisemblablement, celui de son autre fille, Anna. Les deux étaient attachés par une ancre à l’aide d’une chaîne et d’une corde, les deux sacs sont au fond de la mer aux coordonnées 28.4590.-16.2063Tomás Gimeno appelle son ex-partenaire à 22h40 et annonce qu’il ne peut pas laisser ses filles grandir sans lui. Son téléphone portable est à court de batterie et il rentre au port. Lorsqu’il atteint la terre ferme, un patrouilleur du service maritime l’intercepte. Il est 23h21 et Gimeno a sauté le couvre-feu actuel en raison du coronavirus. Les sacs de sport et l’ancre ne sont plus dans le bateau. Ils prennent vos données et vous proposent une amende. Gimeno s’excuse et descend au port. Achetez du tabac, une bouteille d’eau et un chargeur mobile. Puis, à 00h27, repart en mer. Il ne reviendra pas.Entre 13h30 et 21h11, Gimeno parle trois fois plus avec la mère des filles et revient lui dire au revoir. Il envoie également des messages à sa famille et à ses amis dans lesquels il laisse divers effets matériels, comme une moto, son quad et le bateau lui-même. A 14h05, il écrit à son père et lui dit qu’il est désolé, mais qu’enfin « ça ira ».Le bateau de Gimeno est situé dans la mer, à la dérive, à 17h37 le 28 avril. Le corps sans vie de sa fille Olivia, après une recherche titanesque, a été retrouvé 43 jours plus tard.