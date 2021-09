Ce que l’oncle d’Aaliyah a à dire sur son mariage avec R. Kelly

Les parents d’Aaliyah ont toujours nié que leur fille ait jamais eu une relation avec R. Kelly. Bien que MTV News ait rapporté que Kelly et Aaliyah se sont mariées en 1994 alors que Kelly avait 27 ans et Aaliyah 15, sa mère reste catégorique sur le fait que ce n’était pas le cas. Le certificat de mariage indiquait que l’âge d’Aaliyah était de 18 ans, bien que l’ancien directeur des routes de Kelly ait récemment témoigné devant le tribunal lors du procès pénal de Kelly à Brooklyn qu’il avait payé un pot-de-vin de 500 $ à un employé du gouvernement pour une fausse pièce d’identité pour Aaliyah. Les archives judiciaires montrent que les parents d’Aaliyah ont fait annuler le mariage en 1996.

Alors que ses parents ont nié le mariage et la relation dans l’ensemble, l’oncle d’Aaliyah et ancien propriétaire de la maison de disques, Barry Hankerson, affirme le contraire. Hankerson et la mère d’Aaliyah, Diane, sont frères et sœurs. Dans une nouvelle interview avec le Dr Oz, Hankerson dit que Diane était au courant de la relation entre Kelly et Aaliyah. “Je pense que ma sœur en savait beaucoup plus que ce que nous pensions qu’elle savait”, a-t-il déclaré à l’hôte, ajoutant qu’il n’avait aucune idée de la situation. “Je n’en avais pas la moindre idée. Complètement ignorant.”

Hankerson a signé Aaliyah sur son label Blackground Records en 1990, alors que le chanteur n’avait que 12 ans. D’autres témoins qui ont témoigné dans l’affaire Kelly affirment que la relation de Kelly avec Aaliyah a commencé presque immédiatement. Une ancienne chanteuse/danseuse de fond témoigne qu’elle est entrée sur Kelly en train de faire l’amour à Aaliyah à l’arrière d’un bus de tournée alors qu’Aaliyah n’avait que 13 ans. Une histoire racontée par Javonte Cunningham sur les docuseries Lifetime 2019 Surviving R. Kelly corrobore l’affirmation.

Hankerson dit que sa relation avec sa sœur est rompue depuis le tragique accident d’avion d’Aaliyah en 2001. Il a dit à Billboard : “Je serai très franc avec vous, depuis le décès de ma nièce, je n’ai plus la même relation qu’avant. avec ma sœur, nous étions très proches”, admet-il. “Mais quand vous perdez un enfant ou une nièce que vous aimiez vraiment, c’était difficile pour ma famille. Alors, beaucoup de choses dans ma famille ont changé.”

Quant à la façon dont il a géré la découverte de la relation de sa nièce avec Kelly, il admet qu’il était furieux. “Je devais vraiment réfléchir à mes actions et j’ai découvert que je n’étais pas un criminel pur et dur parce que je ne pouvais tuer personne”, a-t-il déclaré au Ricky Smiley Morning Show. “Alors je l’ai apporté au ministre Farrakhan, j’ai prié à ce sujet et j’ai décidé de laisser Dieu s’occuper de lui… J’ai juste mis un mur là-dessus. C’est tout simplement trop émouvant pour moi. Cela ramène juste trop de mauvaises pensées pour toute ma famille. Il a eu un impact sur toute ma famille. C’est juste une mauvaise chose.”