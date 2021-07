Ce que ma montre connectée m’a appris sur mon anxiété

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai lutté contre l’anxiété, en particulier contre l’anxiété sociale et le trouble panique, et plus récemment, grâce à la pandémie, l’agoraphobie.

Maintenant, je suis arrivé à un bon endroit quand il s’agit de reconnaître et de gérer mon état, mais cela ne l’empêche certainement pas d’avoir un impact sur ma vie quotidienne.

Je suis loin d’être le seul dans ce cas – un rapport de 2016 de l’Organisation mondiale de la santé a révélé qu’entre 1990 et 2013, le nombre de personnes dans le monde souffrant de dépression et/ou d’anxiété a augmenté de près de 50 %, passant de 416 millions à 615 millions.

Bien sûr, cela est dû en partie à la croissance démographique et à une plus grande sensibilisation aux problèmes de santé mentale, mais il ne fait aucun doute que maintenant, plus que jamais, l’anxiété est à la hausse.

Pour le meilleur ou pour le pire, il s’agit naturellement d’un marché sur lequel les entreprises de technologie grand public veulent puiser, et sur lequel beaucoup se concentrent déjà – de la prochaine refonte de la pleine conscience d’Apple dans la mise à jour watchOS 8 à l’ajout du suivi du stress et du sommeil dans le Samsung Galaxy Watch 3 .

Pour moi et pour beaucoup d’autres, un signe révélateur d’anxiété est une augmentation de la fréquence cardiaque et des palpitations cardiaques, et en moyenne, j’en ressentirai deux ou trois périodes à des degrés divers de gravité.

La plupart des montres intelligentes incluent un moniteur de fréquence cardiaque, et cela peut être utilisé pour plus que simplement vous donner des informations sur vos performances lorsque vous vous entraînez ; et les appareils portables arrivent de plus en plus avec une surveillance du niveau de stress.

J’utilise le Garmin Forerunner 45 depuis quelques mois maintenant pour m’aider à surveiller ma fréquence cardiaque et mon niveau de stress, et à détecter toute tendance qui se dégage. Voici ce que j’ai appris jusqu’à présent et comment cela a déjà changé ma façon de fonctionner au quotidien.

Fréquence cardiaque et anxiété

L’anxiété est la réponse naturelle du corps à une menace perçue, mais avec un trouble anxieux, ces sentiments sont exacerbés et peuvent être déclenchés par une grande variété de stimulants qui peuvent parfois être irrationnels.

L’effet d’entraînement d’une anxiété accrue va au-delà de l’inquiétude mentale. Physiquement, votre système nerveux autonome (SNA) – également connu sous le nom d’instinct de combat ou de fuite – est déclenché, ce qui peut entraîner des réactions physiques dans le cœur, les poumons, le système digestif et/ou les muscles.

Ce n’est que plus récemment que j’ai commencé à prendre ces symptômes au sérieux comme moyen à la fois d’anticiper les attaques de panique à venir et d’identifier les facteurs de stress que je pourrais mieux éviter.

Par exemple, l’une des premières choses que j’ai remarquées à propos de ma fréquence cardiaque était la rapidité et la régularité avec laquelle elle augmentait avant une réunion, surtout si je me dirigeais vers une session de plus de 30 minutes.

En reconnaissant que ma notification de réunion “10 minutes avant la réunion” a déclenché une réponse anxieuse irrationnelle, j’ai pu créer une routine qui m’éloigne de mon bureau dans la période précédant la réunion pour prendre un verre, me rafraîchir et, si j’en ressens le besoin, ranger mes pensées sur papier. Ce n’est pas toujours possible, mais jusqu’à présent, ce rituel a considérablement réduit la régularité des pics de fréquence cardiaque avant la réunion.

Alors que les battements par minute (BPM) sont une mesure relativement simple à interpréter – bien que pas toujours précise dans les montres intelligentes –, les indicateurs de stress peuvent être un peu plus difficiles à déballer.

Certains fabricants de montres connectées varient dans la façon dont ils définissent la surveillance du niveau de stress, mais la plupart des montres connectées utilisent la variabilité de la fréquence cardiaque comme indicateur indirect de l’état du corps.

Image 1 sur 1

Les montres de course Garmin Forerunner 45 affichent des statistiques de santé en direct et l’application provi (Crédit image: Garmin)

Ma Forerunner 45 et un certain nombre d’autres montres connectées utilisent cette métrique pour générer un « score de stress », qui est présenté sous la forme d’un nombre sur une échelle allant de 0 à 100.

Encore une fois, il y a une marge d’erreur ici – une excitation positive peut également déclencher une augmentation des niveaux de stress, j’ai donc entrepris ma prochaine expérience avec cela en tête après avoir fait quelques recherches.

Naturellement, tout au long de la journée, mon niveau de stress augmentait progressivement, mais il y avait des pics et des creux intéressants. Par exemple, la dernière heure de ma journée de travail a vu mon niveau de stress augmenter de manière significative, qui a duré jusqu’à 19 heures environ.

C’est généralement à peu près au moment où je commence à regarder en arrière sur ce que j’ai fait en une journée, et en tant que personne aux prises avec le syndrome de l’imposteur, j’ai tendance à me stresser pour savoir si j’ai assez accompli ou non.

Voir comment l’augmentation de mon niveau de stress s’est prolongée au-delà des heures de travail et dans mon temps personnel m’a fait réaliser à quel point cette anxiété particulière avait un impact sur ma journée.

Donc, au lieu de passer ce temps à réfléchir, j’utilise maintenant la dernière partie de ma journée pour effacer les petites tâches et ensuite commencer à planifier la charge de travail du lendemain.

Aussi petits que soient ces changements, j’ai remarqué une amélioration globale de ma santé et de mon bien-être. Mon rythme cardiaque est maintenant beaucoup plus équilibré tout au long de la journée, et dès que je remarque que mon niveau de stress commence à augmenter, je sais prendre du recul et respirer, avant que l’anxiété ne frappe vraiment.

Trop d’une bonne chose?

Cependant, les montres intelligentes ne sont pas une panacée contre l’anxiété. En fait, ils peuvent parfois augmenter les niveaux de stress. De plus en plus de rapports montrent que le suivi du BPM et du niveau de stress peut en fait augmenter l’anxiété de nombreuses personnes.

Une étude de 2020 de l’Université de Copenhague portant sur l’utilisation clinique des suiveurs d’activité chez les patients cardiaques a révélé que, bien que leur utilisation entraînait des améliorations globales du mode de vie et une meilleure compréhension de leurs maladies, les niveaux d’anxiété augmentaient également.

De la paranoïa accrue autour de petites fonctions corporelles potentiellement inoffensives et des changements à l’autodiagnostic à partir de données non liées qui n’ont pas été filtrées à travers l’objectif médical, il est possible que les montres intelligentes fassent plus de mal que de bien.

Le volume de données que les appareils portables peuvent générer est immense, mais ne remplace pas une intervention clinique (Crédit image: Shutterstock)

Ce phénomène est également reconnu dans les études sur le sommeil, avec l’orthosomnie – un terme médical désignant une obsession malsaine pour un sommeil parfait – provoquant une dépendance de certains utilisateurs de smartwatch au suivi du sommeil.

Suivre les schémas de fréquence cardiaque et de niveau de stress n’est également en aucun cas un moyen de gérer tous les types d’anxiété, ou chaque instance de celle-ci. Il y a eu plusieurs occasions où je pouvais sentir mon corps préparer ses réponses de combat ou de fuite pendant que ma montre connectée maintenait mes niveaux normaux.

Comme la plupart des stratégies et pratiques de santé mentale autogérées, l’utilisation de la technologie pour surveiller la fréquence cardiaque et les niveaux de stress vaut la peine d’être essayée, mais avec une pincée de sel. Bien que mon expérience avec l’utilisation d’une montre intelligente pour la gestion de l’anxiété m’ait fourni de nouvelles informations sur certains déclencheurs, elle n’offrait en aucun cas un soutien suffisant ou suffisamment d’informations pour m’arracher à ma relation saine avec les médecins et les thérapeutes.

Ainsi, même si les appareils portables et les données de santé qu’ils fournissent peuvent être des outils utiles pour de nombreuses personnes, ils ne constituent qu’une petite partie d’une approche plus globale de la gestion et de l’amélioration de notre bien-être.