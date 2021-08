Ce que Mandaviya et Vaishnaw doivent faire

Plus dangereusement, le gouvernement a publié des directives et des directives de surveillance et de gestion de Covid-19 dans le cadre juridique de la loi nationale sur la gestion des catastrophes (NDMA) et/ou en utilisant les pouvoirs exécutifs.

Par Vibhav Mariwala & Nikita Kwatra

Le chaos autour du logiciel Pegasus a interrompu la session de la mousson du Parlement, ce qui en fait l’une des sessions les moins productives pour le Lok Sabha. Ironiquement, le projet de loi sur la protection des données personnelles (PDP), 2019, une disposition légale visant à protéger les données personnelles des citoyens indiens, qui devait être examinée lors de cette session, a été retardé. Le comité mixte du Parlement chargé d’examiner le projet de loi s’est vu accorder une autre prolongation pour présenter son rapport jusqu’à la session d’hiver. Sans ce projet de loi, l’Inde n’a pas de base légale pour réglementer les données personnelles dans le pays. Cela a de graves implications pour la vie privée des citoyens, en particulier avec la menace d’une autre vague de Covid-19 qui se profile.

Le gouvernement utilisera la surveillance des maladies pour surveiller et contrôler la propagation de l’infection. Mais en l’absence de dispositions légales réglementant la collecte et l’utilisation des données des patients, les libertés civiles des citoyens indiens, en particulier le droit à la vie privée, restent non protégées. Depuis le début de la pandémie en Inde, il y a eu plusieurs cas où les données de santé des patients ont été violées : de la fuite accidentelle de données Covid-19 sur les portails du gouvernement de Delhi en janvier au partage délibéré des informations personnelles des patients Covid-19 par gouvernement du Karnataka. Le secteur privé n’a pas fait mieux pour protéger les données personnelles, les dossiers d’institutions privées étant divulgués et vendus sur le dark web.

Plus dangereusement, le gouvernement a publié des directives et des directives de surveillance et de gestion de Covid-19 dans le cadre juridique de la loi nationale sur la gestion des catastrophes (NDMA) et/ou en utilisant les pouvoirs exécutifs. La NDMA comporte des clauses générales et génériques guidant les règles de gestion des catastrophes. Cela permet à l’autorité exécutive d’utiliser tout ordre jugé nécessaire pour faire face à la catastrophe.

L’un de ces exemples était l’imposition obligatoire de l’Aarogya Setu par décret exécutif. L’application mobile a été fortement critiquée pour ses mécanismes de partage de données et sa collecte excessive de données personnelles lorsqu’elle a été mandatée dans les aéroports et autres établissements.

Les mesures extraordinaires de surveillance du traçage des contrats adoptées pour lutter contre le Covid-19, sans aucun soutien législatif ou statutaire ou sans cadre solide de gouvernance des données, ont créé un dangereux précédent de non-respect des droits civils des citoyens au nom de la gestion de crise.

L’absence d’une loi sur la protection des données adaptée – la loi informatique de 2000 n’est certainement pas cela – rend impossible de savoir quels droits sont disponibles pour les citoyens. L’absence d’une compréhension commune de ces droits peut également conduire à des interprétations contrastées en cas de litige. Sans cadre juridique, il n’y a pas non plus de dissuasion pour les fiduciaires de données de collecter illégalement des données personnelles, car il n’y a pas de pénalité en cas de non-respect des directives de la National Digital Health Mission.

Mais étant donné le long processus parlementaire que pourrait entraîner l’adoption de cette loi, une ordonnance bien calibrée qui respecte les principes de Puttaswamy pourrait combler le vide pour le moment. Cela différencierait les données de soins de santé primaires fournies par le patient et les données de santé publique plus larges pour la planification et la recherche, similaire à l’approche de l’Union européenne. Pour ces derniers, les données doivent être anonymisées et permettre aux patients d’opter pour le partage desdites données.

Cela ne veut pas dire que le gouvernement dispose de moyens limités pour mettre en œuvre des changements de politique en temps de crise. Il a promulgué la loi modifiant la loi sur les maladies épidémiques (2020) en tant qu’ordonnance pendant la pandémie de Covid-19 et visait à protéger le personnel médical contre les dommages. Cela montre qu’il existe différentes voies pour promulguer des cadres politiques dans le pays, s’il existe une volonté politique de le faire.

Les mesures provisoires susmentionnées sont nécessaires mais elles doivent être traitées comme temporaires. Pour vraiment protéger le droit à la vie privée des citoyens indiens et pour guider le gouvernement dans l’évaluation et l’analyse de la charge de morbidité en Inde, le Parlement doit agir rapidement pour promulguer une loi moderne et adaptée à la protection des données personnelles. En 2017, la Cour suprême a statué que le droit à la vie privée est un droit fondamental, l’associant au droit à la vie. La pandémie a montré le travail qui doit être fait pour maintenir les deux grâce à un soutien statutaire ; cela devrait être une priorité absolue pour les ministres récemment nommés Mansukh L Mandaviya (ministère de la Santé et du Bien-être familial) et Ashwini Vaishnaw (ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information).

Mariwala et Kwatra sont respectivement analyste senior et associée à l’Institut IDFC

