Ce que Marvin Vettori et Israel Adesanya ont dit dans un échange houleux d’octogone juste après le combat à l’UFC 263

Israel Adesanya a encore prouvé sa qualité en surclassant totalement Marvin Vettori et en conservant son titre de poids moyen.

C’était le premier combat de The Last Stylebender à 185 livres après sa tentative infructueuse de remporter la ceinture des poids mi-lourds et de devenir un double champion.

GETTY

La frappe d’Adesanya était à un tout autre niveau que celle de Vettori

Vettori avait auparavant dirigé Adesanya plus près que quiconque chez les poids moyens lorsqu’ils se sont rencontrés en 2018 et le Kiwi d’origine nigériane n’a dépassé l’Italien qu’avec une victoire par décision partagée.

Cependant, à cette occasion et dans un cinq rounds, Adesanya est reparti avec un grand nombre de rounds et un blanchissage 50-45.

À la fin du combat, les deux hommes ont échangé quelques mots animés avant que Bruce Buffer n’annonce la décision.

Lors de la conférence de presse d’après-combat, Vettori a expliqué ce qui avait été dit.

“The Italian Dream” a tenu la distance avec Adesanya en 2018

“Juste après le combat, je pensais avoir gagné”, a expliqué Vettori. “Je pensais que j’avais gagné et il m’a dit ‘non, tu n’as pas gagné.’

“Il était comme” à la fin de la journée, respect, nous ne nous aimons pas mais respect “et j’ai dit vous savez quoi, nous avons partagé l’octogone pendant huit tours maintenant, pendant 40 minutes essentiellement. À la fin de la journée, vous devez donner quelques accessoires.

Adesanya a déclaré lors de son interview d’après-combat dans l’octogone qu’il avait dit à Vettori de lui montrer un peu de respect, ce qui est assez drôle de la part d’un homme qui a « attaqué » Paulo Costa et a donné une fessée à Vettori au quatrième tour.

Pourtant, malgré la pensée de Vettori, Adesanya était le meilleur homme de la nuit.

GETTY

Adesanya a montré pourquoi il est encore le meilleur poids moyen

“Je pense que j’ai fait beaucoup de bonnes choses”, a déclaré Vettori à BT Sport après l’événement. «J’avais beaucoup de succès avec les échanges de boxe. L’histoire de ce combat était le coup de pied dans la jambe, je suppose. J’y suis retourné et j’ai parlé à mes entraîneurs, je pense que le 50-45 n’était certainement pas la bonne décision mais c’est ce qui est.

« En fin de compte, j’ai 27 ans. Je vais retourner à l’hôtel, je vais aller courir. Je vais aller courir et faire comme une course de cinq milles. Je n’ai même pas pris de douche chaude parce que j’ai l’impression que je ne le mérite pas. C’est comme ça que je suis fou. Je vais retourner travailler et me préparer pour le prochain combat.

Vettori veut l’ancien ennemi d’Adesanya Costa à côté tandis que le champion semble prêt à affronter Robert Whittaker lors de sa prochaine sortie. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’entreprise se mettait au travail “tout de suite”.

Vettori n’était pas d’accord avec la décision et en a dit autant au champion