Ce que Mason Mount a dit à son père après la victoire en Ligue des champions ⋆ .

Mason Mount célèbre la victoire de Chelsea en Ligue des champions avec son père et son frère (Photo: .)

Mason Mount a dit à son père qu’il gagnerait la Premier League avec Chelsea quelques instants après leur triomphe en Ligue des champions.

Diplômé de l’académie des Blues, Mount a aidé Chelsea à remporter la plus grande compétition de football interclubs pour la deuxième fois de l’histoire la semaine dernière avec une victoire 1-0 sur Manchester City, qui a remporté la Premier League.

Mount a connu une autre saison impressionnante à Stamford Bridge et a marqué lors de la victoire en demi-finale contre le Real Madrid, avant de faire la passe décisive au vainqueur de Kai Havertz en finale.

Le joueur de 22 ans a été vu en train de célébrer avec son père et son frère sur le terrain après que Chelsea a remporté la Ligue des champions à Porto, et Mount senior a maintenant révélé la conversation qu’ils ont eue immédiatement après la finale.

Tony Mount a déclaré au podcast The Byline: “Quand nous étions sur le terrain après le match, je l’ai attrapé par les oreilles je pense et j’ai juste dit:” tu l’as gagné, tu as gagné la Ligue des champions ! Peux-tu le croire?”

“Il vient de dire” oui, je vais gagner la Premier League maintenant “.

“C’est comme” profite de celui-ci “, mais il dit:” Je le suis mais je vais gagner la Premier League, nous allons gagner la Premier League “. Je me dis “oui je suis d’accord, je pense que tu le feras”.

Mount a fait la passe décisive pour le vainqueur de Kai Havertz à Porto (Photo: .)

“C’est incroyable et c’est pourquoi je dis : ‘Mason, profite de ça, aspire tout, va et donne quelque chose aux fans’.

“Nous penserons à gagner la pré-saison de Premier League mais c’est Mason que vous connaissez. Il a gagné la Ligue des champions maintenant, il veut gagner la Premier League.

S’adressant à BT Sport après la levée du trophée par Chelsea, la star des Blues Mount a déclaré: “Je ne peux pas le mettre en mots. C’est impossible.

‘J’ai joué dans deux [previous] finales pour Chelsea et nous les avons perdus tous les deux. C’est tout ce dont j’ai rêvé, gagner un trophée avec Chelsea.

« Pour aller jusqu’au bout de la Ligue des champions, nous avons affronté des équipes difficiles. En ce moment, nous sommes la meilleure équipe du monde. Vous ne pouvez pas nous enlever ça.

Mount espère connaître plus de succès individuels et collectifs cet été après avoir été nommé dans l’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020.

