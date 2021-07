Ce que Max Verstappen peut apprendre de l’échec de la candidature au titre de Vettel

Si Max Verstappen veut l’emporter, il doit tirer les leçons de la tentative ratée de Sebastian Vettel de battre Lewis Hamilton pour le titre en 2017.

Le Néerlandais est le premier homme à vraiment se battre contre Hamilton au cours d’une saison depuis que Vettel l’a fait en 2017 et 2018.

Dans les deux cas, la charge de titre de l’Allemand s’est effondrée et Verstappen peut tirer des leçons de la première de ces campagnes, en particulier, pour s’assurer qu’il ne subit pas le même sort.

DEMAIN A BAKOU Vettel et Hamilton côte à côte au premier rang 🤔 Ils ont une histoire au #AzerbaijanGP 💥#F1 pic.twitter.com/LdxTtNx1yX – Formule 1 (@F1) 28 avril 2018

Si vous voulez prendre le dessus sur un grand comme Hamilton, vous devez, comme Rob Smedley l’a dit une fois à Felipe Massa, rester cool, et c’était quelque chose qui Vettel n’a pas réussi à le faire en 2017.

Avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, les choses allaient bien pour l’homme Ferrari, avec lui 12 points d’avance sur son rival au classement.

Compte tenu de cette avance et du fait que Mercedes était sans aucun doute plus forte à Bakou, P2 aurait été un très bon résultat pour lui, même si Hamilton gagnait, et c’est exactement là qu’il courait 19 tours. Des jours heureux.

Et puis il a perdu la tête, tirant à côté et heurtant volontairement Hamilton après avoir senti que le conducteur de Mercedes l’avait testé sur les freins alors qu’ils couraient derrière la voiture de sécurité.

Cette décision lui a valu une pénalité stop/go de 10 secondes et lui a finalement coûté la victoire car devant lui, Hamilton a été contraint de faire un arrêt supplémentaire pour réparer son appuie-tête. Ce problème pour le Britannique signifiait qu’il finissait toujours derrière, mais Vettel n’a marqué que deux points de plus au lieu de renforcer son avance par 15. Et tout cela parce qu’il s’est un peu fâché.

Hamilton a fini par remporter le titre par 46 points, mais cela ne veut pas dire qu’une victoire de Vettel à Bakou n’aurait pas changé les choses. Peut-être qu’avec un déficit beaucoup plus important à combler, le septuple champion du monde aurait pris plus de risques et fait une erreur, ou peut-être que Vettel aurait joué plus prudemment et en aurait fait moins. Quoi qu’il en soit, un moment de folie a beaucoup nui à ses chances.

Content que ça va. Très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice à la manœuvre dangereuse de Lewis en piste. Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose pic.twitter.com/iCrgyYWYkm – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

Alors, Verstappen garde-t-il lui-même la tête froide ?

Eh bien, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, oui, mais il y a eu des signes de colère de sa part suite à la collision avec Hamilton à Silverstone, avec lui appelant son rival irrespectueux et antisportif.

Pour être juste envers lui, une telle colère est bien plus compréhensible que celle de Vettel. Après tout, il venait d’avoir un énorme accident et devait regarder l’homme qu’il pensait être responsable célébrer la victoire alors qu’il était à l’hôpital.

Porter cette colère avec lui dans la prochaine course et au-delà ne lui fera aucun bien et ne ferait que jouer entre les mains de Hamilton.

Au lieu de cela, il doit mettre l’incident derrière lui et rester concentré sur la tâche à accomplir, ne laissant pas ses émotions affecter ce qu’il fait sur la bonne voie.

Être particulièrement agressif pourrait conduire à un autre accident, et avec lui en tête de la lutte pour le titre et ayant une voiture sans doute meilleure, il n’est pas nécessaire de risquer de telles choses.

Sur cette note…

Lumières éteintes sous les lumières = chaos sous les lumières 🙈😮💥#SingaporeGP #F1NightRace #F1 pic.twitter.com/rQ8DCeTjET – Formule 1 (@F1) 17 septembre 2017

Même après ce qui s’est passé à Bakou, Vettel était toujours le favori du titre. La bataille a vraiment été perdue six courses plus tard, sous les feux des projecteurs à Singapour.

Parti de la pole, il n’avait que trois points de retard sur Hamilton et, avec son rival de retour en P5 dans une voiture plus lente que les Red Bull et les Ferrari, il semblait prêt à reprendre la tête du championnat, tant qu’il gardait les choses propres.

Plutôt que de le faire, il s’est déplacé de manière agressive au début pour essayer de protéger son avance sur Verstappen, provoquant l’abandon des deux et de son coéquipier Kimi Raikkonen.

Cela a effectivement donné la victoire à Hamilton, lui permettant d’étendre son avance au classement à 28 points avec seulement six manches à disputer. En bref, la chance de titre de Vettel était morte et enterrée.

S’il avait joué un peu plus prudemment au départ, il aurait très probablement terminé quelque part sur le podium, devant Hamilton et se serait hissé au sommet du championnat des pilotes.

Verstappen ferait bien de s’en souvenir alors qu’il est enfermé dans des batailles serrées de roue à roue cette saison.

Comme déjà mentionné, il est probablement juste de dire qu’il a une meilleure voiture que son rival pour le titre et qu’il a de très bonnes chances de devenir champion du monde s’il n’est impliqué dans aucun incident majeur. Un crash cependant, et tout pourrait changer.

Ce qui s’est passé à Silverstone en est un parfait exemple. Il avait une bonne avance sur Hamilton avant la course, donc, même si le Britannique était principalement responsable de la collision, aurait-il mieux fait de laisser un peu plus d’espace à Copse, même si cela signifiait perdre sa position ? Probablement.

Donner un pouce peut aller à l’encontre de l’instinct du Néerlandais et du sport automobile en général, mais s’il veut remporter ce titre, il devra parfois penser plus loin que la course dans laquelle il se trouve.

Hamilton a souvent expliqué à quel point le fait de se souvenir des saisons est un marathon, pas un sprint, l’a aidé à accomplir tant de choses, et en regardant ce qui est arrivé à Vettel, Verstappen serait sage d’adopter une approche similaire s’il veut faire ce que l’Allemand pourrait ‘ t et l’emporter.

Finley Crebolder