Ce que Michael Jordan changerait à propos de la dernière danse s’il le pouvait

En fin de compte, la vérité est la vérité, et les documentaires ne sont qu’une version des événements. Ceux d’entre nous qui ont vécu à Chicago à l’époque de Jordan, moi y compris, ont de très bons souvenirs de Luc Longley. C’était un bon joueur qui faisait toutes les petites choses qui devaient être faites. Il méritait un peu plus de run dans The Last Dance, mais heureusement, il a eu beaucoup de run au cours de ces trois dernières saisons de championnat, ce qui est de toute façon plus important.