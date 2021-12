Ce que montre la recherche sur la couverture vaccinale contre Omicron et ce que cela signifie pour la communauté mondiale

Il est devenu clair que la variante a la capacité d’éviter les anticorps, ce qui entraîne une augmentation des cas à travers le monde.

Protection vaccinale contre Omicron : Avec l’émergence de la variante Omicron, de nombreuses études ont naturellement commencé à déterminer si les vaccins actuels seraient suffisants pour lutter contre la variante. Maintenant, de nouvelles études indiquent que les vaccins, en particulier les injections de rappel, pourraient offrir une protection contre les pires résultats de la variante omicron du coronavirus, selon un rapport du NYT. Les études de recherche, cependant, ont également indiqué que la variante à propagation rapide serait capable de provoquer de nombreuses infections révolutionnaires parmi les populations vaccinées, tout en étant également capable de réinfecter les personnes qui ont attrapé une variante plus ancienne du SRAS-CoV-2.

Une réunion de l’OMS mercredi dernier a vu des scientifiques partager plusieurs études de recherche suggérant que les lymphocytes T des populations vaccinées étaient capables de fournir une défense solide contre Omicron, suffisamment capable de prévenir toute infection grave, hospitalisation ou décès dû à la variante. Pendant ce temps, mercredi même, le conseiller médical du président américain Joe Biden, le Dr Anthony Fauci, a également partagé les données préliminaires de l’analyse du vaccin Moderna effectuée dans son institut. Les données ont montré que si deux tirs ont conduit à une protection négligeable contre la nouvelle variante, un troisième tir a conduit à une augmentation significative de la protection, a ajouté le rapport.

Des résultats similaires ont été partagés par les chercheurs lors de la réunion de l’OMS, montrant que les injections de rappel des vaccins Moderna ou Pfizer étaient capables d’élever le niveau d’anticorps à ce qui est censé être suffisant pour protéger les receveurs de l’infection à Omicron.

Les informations sont basées sur des recherches préliminaires, mais elles sont venues comme une lueur d’espoir au lieu de l’inquiétude constante qui entoure le monde depuis que la variante est apparue, selon le NYT, surtout après qu’il a commencé à devenir clair que la variante a la capacité d’éviter les anticorps, entraînant une augmentation des cas à travers le monde.

Cependant, alors que pour le NYT et les États-Unis, cela pourrait être un soulagement, compte tenu du fait que le pays a déjà commencé à fournir des injections de rappel à ses citoyens, c’est une source de préoccupation dans les pays en développement et sous-développés. L’Inde, par exemple, a vacciné une partie de sa population, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir vacciner complètement l’ensemble de sa population éligible. Pendant ce temps, de nombreux pays pauvres ont à peine les ressources suffisantes pour vacciner leurs citoyens avec les deux premières doses, sans parler des rappels. La recherche est intervenue à un moment où l’OMS et d’autres pays accusaient des pays développés comme les États-Unis et le Royaume-Uni d’avoir accumulé des vaccins et de choisir de les administrer à leur population déjà peuplée sous forme de doses de rappel, au lieu de les envoyer dans des pays sous-développés. .

Maintenant, cependant, en raison du manque de vaccination, l’infection avait atteint un stade où une nouvelle variante est apparue, ce qui rend apparemment important pour l’ensemble de la population mondiale de recevoir une dose de rappel, envoyant le monde dans un cercle vicieux.

Alors que les pays développés, qui étaient déjà réticents à fournir des vaccins aux pays dans le besoin, seront désormais plus susceptibles de continuer à conserver leurs doses de vaccins pour fournir des doses de rappel, les pays pauvres devront à nouveau se tourner vers la santé mondiale. agences comme l’OMS pour obtenir de l’aide. Pendant ce temps, l’Inde a pu augmenter sa production et cherchait à en exporter la majeure partie vers la communauté internationale, compte tenu de la solide campagne de vaccination et de la couverture vaccinale rapide dans le pays. Maintenant, cependant, si une dose de rappel est requise et conseillée par l’OMS, alors même l’Inde devrait détourner une grande partie de sa production pour des doses de rappel des citoyens. Cela signifierait que moins de doses seraient envoyées aux pays dans le besoin, où une faible couverture vaccinale signifierait une propagation accrue du virus et des risques accrus de mutation supplémentaire du virus.

