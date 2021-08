Ce que Mourinho et Van Dijk ont ​​dit à propos de Raphael Varane ⋆ .

Raphael Varane a signé pour Manchester United en provenance du Real Madrid (Photo: .)

Les fans de Manchester United ont finalement eu un premier aperçu de Raphael Varane samedi alors que la signature de 40 millions de livres sterling du Real Madrid a été dévoilée à Old Trafford avant l’impressionnante victoire 5-1 en Premier League contre Leeds United.

Les Red Devils sont des admirateurs de longue date de Varane, l’ancien manager Sir Alex Ferguson poursuivant un accord pour un joueur qui a remporté trois titres de la Liga et quatre trophées de la Ligue des champions au Bernabeu.

Samedi, Manchester United a confirmé qu’ils avaient finalement conclu un accord pour Varane, le joueur de 28 ans signant un contrat de quatre ans au Theatre of Dreams.

Varane est devenu la troisième signature d’Ole Gunnar Solskjaer de la fenêtre de transfert de cet été, après l’arrivée de 73 millions de livres sterling de la star anglaise Jadon Sancho et la re-signature du gardien remplaçant Tom Heaton.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France, Varane, est au sommet du jeu depuis plus d’une décennie, mais l’ancien manager Jose Mourinho, l’ancien coéquipier Eden Hazard et l’adversaire régulier Virgil van Dijk ont ​​déclaré à propos de la nouvelle signature de Manchester United.

La star du Real Madrid et de la Belgique Eden Hazard

« J’ai rencontré des défenseurs fantastiques au cours de ma carrière, tels que John Terry et Vincent Kompany. Je pense que bien que [Varane] est encore jeune, il est déjà l’un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps. Son partenariat avec Sergio Ramos est merveilleux.’

Ancien entraîneur du Real Madrid José Mourinho (en 2014)

“Je pense que Varane est le meilleur défenseur central du monde. Il est encore jeune, mais je pense qu’il est le meilleur.

Le défenseur de Liverpool et des Pays-Bas Virgil van Dijk

« Le coéquipier de Sergio Ramos au Real Madrid, Raphael Varane, est mon préféré. C’est un excellent défenseur et il a déjà beaucoup gagné.’

Le sélectionneur français Didier Deschamps

«Quand il est à 100% en forme, il sait tout faire. Il est très fort défensivement, il est rapide. Il a une bonne anticipation. Il n’a jamais d’ennuis avec le ballon. Il peut marquer des buts sur coups de pied arrêtés. Cela fait de lui un joueur complet.

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer

«Je suis absolument ravi que nous ayons réussi à obtenir l’un des meilleurs défenseurs du monde au cours des 10 dernières années.

«Raphael est un gagnant éprouvé que nous avons suivi sur une longue période de temps et nous savons à quel point il est un professionnel dévoué.

“Nous avons une grande profondeur de défenseurs internationaux et il ajoutera ses immenses compétences et son leadership à ce groupe. C’est un défenseur unique avec une rare combinaison d’attributs de haut niveau qui, je le sais, déteindre sur nos jeunes joueurs.

« Il a tout gagné, mais je sais qu’il est toujours déterminé à réussir. J’ai hâte de l’accueillir dans l’équipe.

Varane, quant à lui, s’est dit ravi d’avoir rejoint “l’un des clubs les plus emblématiques du football mondial” peu de temps avant son dévoilement à Old Trafford.

“Manchester United est l’un des clubs les plus emblématiques du football mondial”, a-t-il déclaré. “La chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser.

« Il y a beaucoup plus que je veux accomplir dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination pour gagner des matchs et des trophées.

« Après avoir parlé au manager, je peux voir à quel point les progrès ont été réalisés au cours des dernières saisons et je rejoins maintenant un groupe prêt à jouer au plus haut niveau.

“Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l’illustre histoire de ce club.”

