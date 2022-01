Ce que Nikola Jokic buvait tous les jours avant de venir en NBA

Le MVP en titre de la NBA, Nikola Jokic, est l’une des meilleures réussites de la ligue.

En tant que choix de deuxième ronde, personne n’attendait grand-chose de lui.

Malgré cela, Jokic s’est amélioré chaque année pour devenir l’un des principaux centres de la NBA.

En chemin, il a dû faire beaucoup de sacrifices.

Lors d’une récente interview avec CNN, Jokic a reconnu qu’il n’avait pas les habitudes alimentaires les plus saines avant de venir en NBA.

« Avant, je buvais deux ou trois litres de Coca-cola par jour et j’avais ma dernière canette sur le vol vers les États-Unis. La première semaine d’entraînement a été difficile. Tous mes coéquipiers étaient plus physiques et athlétiques… Je voulais en quelque sorte rentrer à la maison.

– Nikola Jokic sur la vie avant la NBA

– NBA Central (@TheNBACentral) 1er janvier 2022