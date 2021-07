Ce que NIL signifie pour l’avenir du sport universitaire

Le 1er juillet, pour la première fois, les étudiants-athlètes peuvent être indemnisés pour l’utilisation de leur nom, image et ressemblance (NIL). C’est révolutionnaire, car les règles autour du NIL ont interdit aux athlètes d’accepter une compensation afin de maintenir leur éligibilité. Les règles les maintenaient carrément sous le couvert « d’amateur » de la NCAA, mais plus maintenant.

À l’origine, à compter du 1er juillet, les athlètes de huit États (Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Mississippi, Nouveau-Mexique, Ohio et Texas) allaient pouvoir profiter de ces changements. Des lois et des décrets ont été adoptés dans chacun de ces États, permettant à leurs étudiants-athlètes de gagner de l’argent avec leur NIL à partir du 1er juillet. D’autres États ont adopté des lois et une législation similaires peu de temps après. Mais à la suite de la perte dévastatrice de l’affaire NCAA contre la Cour suprême d’Alston et de la pression croissante du Conseil D1 pour adopter la politique NIL, la NCAA a rapidement apporté des changements.

Cela a amené le conseil d’administration de la division I à accepter le 30 juin de permettre aux athlètes collégiaux de tout le pays de gagner de l’argent avec leur NIL. Les chefs des divisions II et III ont également fait des démarches similaires. Juste comme ça, les règles de l’amateurisme de la NCAA, autrefois inébranlables, se sont effondrées. Voyons comment nous en sommes arrivés là et ce que cela signifie pour l’avenir de l’athlétisme universitaire.

Comment la bataille du NIL a-t-elle commencé ?

En 2019, la Californie a pris les devants lorsque le gouverneur Gavin Newsom a signé un projet de loi intitulé Fair Pay to Play Act. Le projet de loi a été signé sur un épisode de l’émission The Shop de LeBron James.

Avant de mettre la plume sur papier, le gouverneur Newsom a expliqué ce que la signature du projet de loi ferait. Le gouverneur Newsom a dit :

Cela va inciter des dizaines d’autres États à introduire une législation similaire. Et cela va changer le sport collégial pour le mieux en ayant désormais l’intérêt des athlètes enfin à égalité avec l’intérêt des institutions. Maintenant, nous équilibrons cet arrangement de pouvoir.

Le gouverneur Newsom avait raison. La signature du Fair Pay to Play Act a déclenché une spirale. Comme il l’avait prédit, les États ont commencé à signer des projets de loi et des décrets permettant à leurs étudiants-athlètes de bénéficier de leur NIL.

Mais pourquoi alors ? Pourquoi les États ont-ils finalement été stimulés pour effectuer ce changement ?

J’aimerais croire que le gouverneur Newsom a été le catalyseur pour aider d’autres États à voir les graves inégalités et les problèmes du modèle commercial de la NCAA, mais je pense que cela se résumait au fait que les écoles californiennes disposaient désormais d’un avantage de recrutement majeur par rapport aux écoles d’autres pays. États. Les recrues choisiraient d’aller à l’école en Californie parce qu’elles avaient la possibilité d’y gagner de l’argent.

Qui paiera les étudiants-athlètes?

Bien que la NCAA ait traîné des pieds et ait été forcée de permettre aux athlètes de gagner de l’argent avec leur NIL, la NCAA n’est pas l’organisation chargée de les payer. Ce sont plutôt des organisations tierces.

Avec les droits NIL en plein essor, les athlètes peuvent désormais signer des accords de parrainage avec des entreprises qui souhaitent utiliser leur NIL pour promouvoir leurs produits ou services. En échange, les athlètes seront payés.

Avant le 1er juillet, des accords étaient déjà en cours alors que le gardien de basket-ball masculin de l’Iowa, Jordan Bohannon, avait conclu un accord avec Boomin Iowa Fireworks.

Le magasin de feux d’artifice le plus cool au monde @IowaBoomin est ravi d’accueillir le meilleur tireur à 3 points du monde @JordanBo_3 demain le 1er juillet à 16h30. Venez rencontrer JBo, obtenir son autographe, acheter des feux d’artifice et participer à une tombola pour des souvenirs signés. ROUGE BLANC & BOUM !!!!! pic.twitter.com/JgcTN5CQOr – BOOMINIowaFireworks (@IowaBoomin) 30 juin 2021

D’autres athlètes comme Graham Mertz, quart-arrière des Badgers du Wisconsin, ont pris les mesures pour lancer leurs propres marques.

Mais les écoles ont également pris des mesures pour soutenir leurs athlètes de diverses manières, de la création de logos pour chaque athlète comme USC au lancement de programmes spécifiques pour aider les étudiants-athlètes avec leur image de marque.

Mais alors que beaucoup de gens peuvent être surpris de voir combien d’argent les athlètes de haut niveau peuvent gagner avec leur nouvelle liberté NIL, un autre groupe d’athlètes repartira également en tant que gagnants. Shaylee Gonzales, gardienne du basketball féminin BYU, en est un excellent exemple.

Photo de Cody Glenn/.

Shaylee Gonzales est-elle un nom familier comme Haley Jones de Stanford ou Paige Bueckers d’UConn ? Non. Mais elle a construit une marque bien avant d’entrer à l’université. Gonzales a sa chaîne YouTube au cours des cinq dernières années, et alors qu’elle commençait son parcours en tant que joueuse de basket-ball féminin D1, elle a emmené les gens avec eux.

Elle a augmenté son nombre d’abonnés sur Instagram à 76,7 000 abonnés et sa chaîne YouTube à 129 000 abonnés. Pendant des années, Gonzales aurait pu gagner de l’argent avec son contenu comme d’autres influenceurs, mais elle a été freinée par son statut d’étudiante-athlète. Maintenant, la porte est ouverte pour qu’elle puisse enfin encaisser. Bien qu’elle soit une bonne joueuse, Gonzales n’obtiendra peut-être pas d’accords de parrainage uniquement pour ses capacités athlétiques, mais elle peut désormais monétiser la marque qu’elle construit depuis des années.

Les étudiants-athlètes sont-ils encore considérés comme des « amateurs » ?

Oui. Les étudiants-athlètes sont toujours considérés comme des amateurs malgré l’introduction des droits NIL, mais la définition d’un amateur pourrait changer à l’avenir alors que la NCAA commence à affiner ses politiques concernant les droits NIL.

Existe-t-il d’autres opportunités pour les athlètes de gagner de l’argent ?

Actuellement, il n’y en a pas, mais d’autres opportunités se profilent à l’horizon. Il y a sept projets de loi NIL au Congrès, mais certains couvrent plus que les droits NIL accordés aux athlètes à partir du 1er juillet. Deux exemples de projets de loi qui pourraient continuer à donner des droits aux étudiants-athlètes sont la Déclaration des droits des athlètes universitaires parrainée par le sénateur Cory. A. Booker (D-NJ) et la représentante Janice D. Schakowsky (D-IL-9) et le College Athlete Right to Organize Act parrainé par le sénateur Christopher Murphy (D-CT). Les deux projets de loi proposent des moyens supplémentaires pour les étudiants-athlètes de gagner de l’argent, du partage des revenus à la collecte des salaires de la NCAA et de leurs universités. Vous pouvez en savoir plus sur ces factures ici.

En tant qu’ancien athlète universitaire, je ne pourrais pas être plus heureux que les étudiants-athlètes puissent désormais bénéficier de leur NIL. Il y a longtemps que ça s’est fait attendre. En tant que personne qui n’a pas pu profiter de ce changement de règle lors de mon éligibilité, j’espère que les écoles prendront le temps d’accompagner leurs athlètes dans ces nouveaux changements et que les athlètes profiteront pleinement de cette opportunité car la route a été longue pour arriver jusqu’ici.