Ce que nous aimerions voir des prochaines montres intelligentes de l’entreprise

La Gen 5 de Fossil et ses nombreuses retombées existent depuis 2019, ce qui en fait des anciens du monde de la montre connectée. Il est donc clair que l’appareil Wear OS doit être remplacé. Mais à quoi ressemblera le suivi et s’agira-t-il d’une mise à niveau digne compte tenu des changements sur le marché ? Voici ce que nous aimerions voir, ainsi que quelques indices sur ce à quoi s’attendre.

Un nouveau processeur

Demandez à la plupart des propriétaires de la génération 5 ce qu’ils n’aiment pas – ou à la plupart des propriétaires de montres Wear OS, d’ailleurs – et ils indiqueront probablement la puce vieillissante Snapdragon Wear 3100 à l’intérieur. Il se sentait vieux et lent en 2019, encore moins maintenant. Fossil doit mettre à jour Gen 6 avec une puissance de traitement moderne s’il veut concurrencer l’Apple Watch et les appareils Wear OS plus récents comme le Ticwatch Pro 3.

Heureusement, cette mise à niveau semble tout à fait probable. Le Snapdragon Wear 4100 est disponible depuis un certain temps et serait une mise à niveau évidente pour Fossil Gen 6 entre ses performances nettement améliorées (jusqu’à 85%, selon Qualcomm) et une autonomie prolongée. Celles-ci n’amélioreraient pas seulement l’expérience globale, elles pourraient être cruciales pour tirer le meilleur parti de fonctionnalités telles que le suivi du sommeil.

Une refonte logicielle

Le logiciel de la Gen 5 est obsolète, c’est un euphémisme. Google n’a pas fait grand-chose avec Wear OS depuis des années, et les personnalisations de Fossil ne peuvent pas faire grand-chose pour améliorer l’expérience. Si Fossil Gen 6 veut bien faire face à la concurrence, il a besoin d’une interface résolument moderne qui rivalise avec les meilleurs d’Apple et de Samsung.

Il y a de fortes chances que nous ayons ce souhait, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : Google et Samsung s’associent pour une refonte de Wear OS. Il devrait offrir des mises à niveau visuelles, une nouvelle « expérience », un écosystème d’applications amélioré et des mises à niveau de la santé et de la forme physique (avec l’aide de Fitbit). Bien qu’il soit trop tôt pour dire si cela fonctionnera bien dans la pratique, il est réconfortant de savoir qu’une refonte est en cours – même une amélioration modeste pourrait rendre Fossil Gen 6 plus convaincant pour les sceptiques de Wear OS.

Plus de capteurs et de technologie sans fil

Les horlogers de Wear OS ne se sont pas éloignés d’un mélange reconnaissable de capteurs et de connexions sans fil. Vous trouverez fréquemment un capteur de fréquence cardiaque, NFC pour les services tap-to-pay et des versions de plus en plus vieillissantes de Bluetooth et Wi-Fi. Vous trouverez occasionnellement un modèle LTE si vous êtes chanceux. Cela va bien depuis un certain temps, mais Fossil Gen 6 doit passer à autre chose s’il veut être à la hauteur de son potentiel en tant que portable intelligent et averti.

Les capteurs de santé pourraient supporter les mises à niveau les plus importantes. Vous pouvez trouver des capteurs d’oxygène dans le sang sur des bracelets comme l’Apple Watch, tandis que le Fitbit Sense dispose même d’un capteur électrodermique pour mesurer votre stress. Les futures montres pourraient ajouter une surveillance de la glycémie pour aider les personnes atteintes de diabète à contrôler leur glycémie. Bien que Fossil Gen 6 n’ait pas besoin de tout cela pour réussir, il serait plus facile de justifier s’il pouvait suivre votre santé et même vous avertir de conditions potentiellement mortelles.

Le Fossil Gen 6 n’a pas besoin des meilleurs capteurs de santé pour réussir, mais il a au moins besoin d’améliorations par rapport au Gen 5.

Et oui, Fossil devrait moderniser la connectivité sans fil dans la génération 6. Cela semble probable s’il y a une mise à niveau de la puce, mais c’est tout de même important. Même des technologies relativement bien établies comme le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 5 (on ne s’attendrait pas au Wi-Fi 6) pourraient améliorer la fiabilité, les performances et la durée de vie de la batterie, en particulier pour les tâches exigeantes comme le streaming musical. Nous aimerions également voir des données plus rapides sur les modèles cellulaires, bien que la 5G soit peu probable étant donné qu’elle demande encore beaucoup d’énergie.

Variété de tailles et de conceptions de boîtiers

Fossil a été plus accommodant pour les différents genres et goûts de la mode pour ses montres intelligentes, en grande partie grâce aux vêtements de sous-marques comme Kate Spade, Michael Kors et Skagen. Cependant, Fossil a encore beaucoup de travail de conception si Gen 6 va plaire à tout le monde.

Plus particulièrement, Fossil devrait proposer une gamme plus large de tailles de boîtiers à la génération 6. Comme vous le diront les femmes et les autres personnes aux poignets fins, les montres connectées sont souvent trop grandes pour avoir l’air à la mode. Les plus petites montres Gen 5 et 5E ont un boîtier de 42 mm, ce qui est énorme pour certains porteurs. Bien que la taille de l’écran et la durée de vie de la batterie dictent en effet une certaine taille minimale, il est clair que Fossil devrait s’inspirer de ses concurrents comme Apple et fabriquer des montres plus petites qui conviennent à plus de poignets.

Nous ajouterions que les conceptions elles-mêmes sont, franchement, ternes. Autant de boîtiers et de styles de bracelets que Fossil en propose, la gamme Gen 5 est assez prévisible. Même des marques comme Michael Kors et Skagen ne se sont pas éloignées des concepts familiers. Vous devez vous précipiter pour que le Fadelite transparent de Diesel obtienne un design Fossil passionnant, et cela ne suffira pas si la Gen 6 doit se démarquer.

Ne vous attendez pas à beaucoup de variété au lancement. Les dirigeants de Fossil ont récemment révélé qu’ils prévoyaient une seule montre « premium » Gen 6 sous la marque, avec des sous-marques offrant quelque chose de similaire. Nous aimerions cependant que l’entreprise soit beaucoup plus ambitieuse. Il pourrait introduire plus de styles et de matériaux de boîtier (céramique ou titane, n’importe qui?), Des couleurs plus audacieuses et des bandes fantaisistes qui ne sont pas seulement les bracelets en cuir et les bracelets en acier habituels. Si Apple peut faire des merveilles avec une boucle tressée, un horloger chevronné comme Fossil peut sûrement innover.

Date de sortie et prix de Fossil Gen 6

Quand Fossil fournira-t-il une date de sortie pour Gen 6? C’est un appel difficile. Les rumeurs prévoient un lancement dès juillet 2021, mais nous ne comptons pas là-dessus avec la collaboration de Google avec Samsung à l’horizon. Fossil pourrait attendre que le nouveau logiciel soit prêt à rivaliser avec les montres Wear OS rivales, sans parler des rivaux tiers.

Le prix de Fossil Gen 6 pourrait être plus prévisible. La génération 5 a fait ses débuts à un prix raisonnable de 295 $, et nous ne nous attendons pas à ce que sa suite coûte beaucoup plus cher à moins qu’il n’y ait des choix de boîtiers et de sangles plus coûteux. Le monde de la montre connectée est férocement concurrentiel, et une bonne valeur est cruciale si la génération 6 veut avoir une chance.