Ce que nous aurions aimé savoir avant de jouer

Découvrez rapidement ce que New World apporte au monde des MMO.

New World n’étant pas votre MMO classique basé sur les classes, ses systèmes peuvent être intimidants. Plutôt que de simplement rechercher et tuer des monstres au niveau (vous pouvez également le faire), vous gagnerez également de l’XP en explorant le monde, en fabriquant et en collectant des ressources, entre autres. Vous ne choisirez pas de classe lorsque vous ouvrirez le jeu, vous améliorerez plutôt les compétences et les professions en matière d’armes. New World ressemble plus à un RPG avec d’autres joueurs. Avec tous ces systèmes en place, cela peut devenir un peu écrasant. Dans cet article, nous avons rassemblé quelques trucs et astuces pour vous aider à progresser.

Notez que cela n’est pas destiné à être utilisé pour accélérer les jours d’ouverture de New World. Ceci s’adresse aux personnes à la recherche de quelques conseils.

Conseils du nouveau monde

Exécution automatique

Prenez un moment pour examiner vos raccourcis clavier. Un conseil important consiste à en configurer un pour le bouton « Exécution automatique ». Le Nouveau Monde est grand et vous voyagerez beaucoup. Surtout, vous pouvez utiliser ce temps pour changer de talent, changer d’équipement ou simplement jeter un œil à ce qu’il faut faire ensuite. New World vous permet de faire presque tout en courant, alors utilisez le temps à bon escient.

La cueillette

Au début, on vous donnera une quête pour fabriquer un couteau à écorcher. Une fois que vous avez fait cela, nous vous recommandons de passer un peu de temps à fabriquer tous les autres objets d’artisanat et de collecte afin que vous puissiez utiliser encore plus votre temps de voyage. Une fois que vous les avez, lorsque vous courez d’un endroit à l’autre, assurez-vous de passer un peu plus de temps à vous rassembler.

Choisissez un travail pour vous, mais ne stressez pas à ce sujet :

New World a un certain nombre de professions sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Comme pour les armes, cependant, vous n’êtes pas limité à en faire quelques-unes. Alors essayez-en autant que vous le pouvez, de la cuisine à la fabrication d’armes pour devenir un maître designer de meubles. Une fois que vous avez trouvé celui qui vous convient, réfléchissez aux ressources dont la profession a besoin lorsqu’elle est dans le monde. Si vous choisissez la fabrication d’armes, faites peut-être tout votre possible pour obtenir ce nœud minier sur la colline.

Choisir une faction

Contrairement à la plupart des MMO, le système de faction de New World n’est pas décidé lorsque vous créez votre personnage. Au lieu de cela, vous choisirez une faction une fois que vous aurez passé du temps dans la première colonie dans laquelle vous atterrissez. Il y en a trois au choix, chacune avec une apparence unique, alors passez du temps à déterminer ce qui vous convient le mieux. Le site officiel du Nouveau Monde a un aperçu décent des trois factions ici. Notez, cependant, qu’une fois que vous aurez choisi une faction, vous serez enfermé dans cette faction pendant un certain temps et vous ne pourrez pas passer à la faction la plus populaire du serveur.

Un aperçu des factions qui possèdent une région.

Expérimenter avec des armes

New World abandonne le système de classe pour avoir des compétences d’armes. Vous pouvez équiper et utiliser deux types d’armes à la fois. Vous aurez une sélection d’armes 2-H, d’armes 1-H, d’armes à distance et d’objets magiques. Découvrez-les et jouez avec chaque arme dans deux « arbres de talents » et trouvez ce qui fonctionne pour vous. En raison de vos statistiques (obtenues lorsque vous gagnez un niveau) affectant la façon dont vous utilisez chaque arme, certains joueurs choisiront d’utiliser deux armes qui utilisent les mêmes statistiques. Une rapière et un arc pourraient être un bon exemple. Certains pourraient opter pour un gant de givre et un bâton de guérison. Bien que la guérison utilise la concentration comme une statistique « exclusive ».

Un regard sur l’arbre des attributs.

Votre nom peut avoir des espaces et est unique

New World vous permet d’avoir des espaces dans votre nom. Donc, contrairement à WoW, qui vous donne un nom en un seul mot, New World vous permet d’avoir des espaces dans votre nom. Quelque chose qui est particulièrement bon pour ceux qui cherchent à jouer un rôle.

En outre, il convient de mentionner que votre nom est (au moment de la rédaction) unique sur tous les serveurs de New World. Cela signifie que personne d’autre sur un serveur ou une région ne peut avoir le même nom que vous. Donc, si votre nom est commun, bonne chance.

Prenez le temps de choisir votre première maison

Les maisons sont une grande partie du Nouveau Monde, et vous pourrez en avoir trois au total. Il y a deux choses cruciales à retenir à propos de votre maison. Tout d’abord, la première maison que vous achetez est à 50% de réduction. Donc, si vous économisez et achetez d’abord la maison la plus chère, vous l’obtiendrez à moitié prix. Deuxièmement, votre maison agit comme une plaque tournante des transports, vous permettant de vous rendre dans cette ville sans avoir à payer de frais.

Utiliser les sites Web communautaires

Comme pour tout jeu, la communauté et le fait d’en faire partie vous serviront toujours bien. Il y en a trop pour les inclure ici, mais il y en a trois bons pour commencer.

Premièrement, New World Database est un excellent site pour rechercher des éléments et des informations obscures. New World Calculator vous permet de créer des constructions d’objets et d’équipements afin que vous puissiez en enregistrer un certain nombre pour un accès rapide. La nouvelle carte du monde vous permettra de voir toutes les informations importantes qui pourraient vous être cachées sur la carte du monde sans explorer. Donc, si vous avez besoin de trouver un nœud de collecte spécifique, cela devrait vous aider.

Il y a beaucoup d’informations que nous ne connaissons toujours pas sur New World, alors gardez un œil sur d’autres guides et articles à l’avenir.