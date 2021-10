Ce que nous avons appris au cours de la semaine 6 : la boule de démolition des Cardinals, l’effondrement des Chargers et le football sans calorie

Les Jaguars de Jacksonville l’ont fait. Ils ont gagné un match sous Urban Meyer.

L’équipe la plus sarcelle de Floride (cela compte comme un compliment) a brisé une séquence de 20 défaites consécutives en retournant dans sa maison de vacances à Londres et en bouleversant les Dolphins de Miami. Leur succès laisse les Lions de Détroit – qui ont été abandonnés sur le bord de la route alors que les buses encerclaient dans une défaite 34-11 contre les Bengals de Cincinnati – comme la seule équipe sans victoire restante dans la NFL.

Meyer a conservé son emploi pendant au moins une semaine de plus et la futilité continue des Lions n’ont pas été les seuls développements d’une semaine 6 inégale. Les matchs de dimanche ont alterné des éruptions et des brûleurs à l’échelle du football regardable. Les Cowboys de Dallas sont revenus pour battre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans un match qui a dévasté un groupe de fans déplacés et ravi un autre. Les Panthers de la Caroline et les Vikings du Minnesota ont joué un match classique qui ne signifiera finalement rien. Et, euh, c’est à peu près tout pour l’excitation.

Hein. Eh bien, réfléchissons à ce que nous avons appris.