Ce que nous avons appris de la semaine 7 : La classe de l’AFC sont les Titans et les Bengals ? Bien sûr, pourquoi pas

Les Titans du Tennessee sont impénétrables.

Au cours des semaines consécutives, l’équipe de Mike Vrabel a battu chacune des équipes qui ont disputé le match pour le titre de l’AFC l’an dernier. Lundi dernier, le Tennessee a remporté une victoire sur les Bills de Buffalo, sans doute l’équipe la plus chaude de la ligue, avec une superbe position au fond de son propre territoire. Au cours de la semaine 7, les Titans se sont débarrassés de tout le drame en battant les chefs fondateurs de Kansas City du poste au pilier, remportant une victoire de 27-3 qui n’était en quelque sorte pas aussi proche que ce score final le suggère.

C’est tout un effort énorme pour faire oublier collectivement au monde du football qu’il y a moins d’un mois, cette même équipe a permis aux Jets de New York de s’en sortir avec une victoire. Plus précisément, leur seule victoire à ce jour, alors que l’effort de dimanche contre les Patriots 2-4 s’est terminé par un mollywhopping de 54-13.

D’une manière ou d’une autre, l’équipe la plus dangereuse de l’AFC est la même qui est capable de se faire battre en bateau par les Cardinals de l’Arizona ou de perdre contre une équipe destinée à figurer parmi les cinq premiers choix lors du repêchage de l’année prochaine. Ce qui les rend encore plus difficiles à comprendre, c’est *comment* ils ont gagné dimanche après-midi. Les Titans, propulsés par un moteur de retour à course constante dans les intestins du grand humain / petit cheval Derrick Henry, ont complètement ruiné Kansas City et sa défense au 31e rang en … gagnant seulement 2,9 verges par course au sol?

Henry a vu son rythme accéléré historique ralentir par Kansas City, forçant les Titans à faire de leur mieux dans les airs. Et, à juste titre, cela comprenait le hayon All-Pro:

Mais Ryan Tannehill a joué un rôle encore plus important. Il a travaillé sous tous les angles d’un tableau de profondeur très lourd, frappant neuf joueurs différents pour les complétions. Ses 10,0 verges par tentative étaient un sommet de la saison. Il a profité de la couverture douce des Chiefs et a exécuté un plan de jeu de passes simple à la perfection, utilisant des gains courts pour en mettre en place de gros:

La question est maintenant de savoir s’il peut maintenir ce genre d’efficacité contre des défenses qui ne sont pas classées dans les années 30 parmi une ligue de 32 équipes. Tannehill s’est levé lorsque son jeu de course a connu des difficultés, mais au cours du processus, il a exposé des blessures qui ne saigneront pas à travers un adversaire plus compétent.

Forcer le quart-arrière vétéran à assumer la charge lorsque Henry est embouteillé a été à la base des défaites en séries éliminatoires du Tennessee chacune des deux dernières saisons. Tannehill a travaillé pour réfuter cette stratégie au cours de la semaine 7, mais monter AJ Brown (huit attrapés, 133 verges) à la gloire contre le cratère fumant qui était la défense des Chiefs ne signifie pas que l’offensive de passe du Titan est encore digne de confiance.

Voyons ce que nous avons appris d’autre dimanche.