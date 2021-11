Ce que nous avons appris de l’audience du Congrès sur la « démystification de la cryptographie »

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

L’émission d’hier était un tour d’horizon de la réglementation mondiale, mais celle d’aujourd’hui concerne les États-Unis. Dans cet épisode, NLW regarde :

Le changement global de ton dans les audiences gouvernementales sur la cryptoLes questions et sujets spécifiques que les membres du JEC ont posésLes débuts d’un durcissement partisan du discours sur la cryptoNouvelle législation pour annuler les dispositions problématiques du projet de loi sur les infrastructures

Voir également: Les membres du Congrès américain présentent un projet de loi modifiant la disposition fiscale sur les cryptomonnaies dans la loi sur les infrastructures

« The Breakdown » est écrit, produit et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Michele Musso et Adrian Blust, des recherches de Scott Hill et un soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Bloomberg/. Plus, modifié par CoinDesk.