Ce que nous avons appris lors de la semaine 5 de la NFL : les Patriots et les Broncos sont des fraudes mais Ja’Marr Chase règne

Nous aurions dû savoir que la semaine 5 allait être stupide. Les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles ont tenté de nous avertir.

Le match de football du jeudi soir dingue de cette semaine a cédé la place à un dimanche d’action étrange et parfois merveilleux. Nous avons commencé la journée par un acte d’agression contre nos alliés britanniques en les obligeant à assister à un départ de Zach Wilson à Londres (c’était… OK). Cela a jeté les bases d’un déluge.

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont assuré que l’équipe de football de Washington reste l’équipe la plus décevante de 2021 grâce, en partie, à un Je vous salue Marie. Les Vikings du Minnesota ont failli perdre contre les Lions de Detroit, mais ce n’est pas le cas, mais Mike Zimmer aurait pu être en colère de toute façon. Les Eagles de Philadelphie et les Panthers de la Caroline ont rendu hommage au match à l’étranger d’aujourd’hui en exécutant le jeu parfait avec le soutien de Yakety Sax.

LMAO pic.twitter.com/IkrR26Xux7 – Billy M (@BillyM_91) 10 octobre 2021

Les Packers de Green Bay et les Bengals de Cincinnati, avec le match en jeu, se sont combinés pour cinq paniers manqués consécutifs. Nathan Peterman et Mike Glennon ont tous deux joué des snaps significatifs. Le match de dimanche soir a été retardé par des orages qui ont donné aux Buffalo Bills la possibilité de se plaindre de sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée de qualité inférieure dans leurs vestiaires et, peut-être mais pas probablement, la motivation nécessaire pour battre les Chiefs de Kansas City par trois possessions.

Alors oui, plutôt bon dimanche. Voyons ce que nous en avons appris.