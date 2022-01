« Ce que nous avons fait sur la piste est regrettable »

01/05/2022 à 00:03 CET

L’entraîneur de Casademont Saragosse, Jaume Ponsarnau, l’a qualifié de « regrettable & rdquor; la défaite de son équipe face à Unicaja (110-72), ce qui signifie « perdre l’opportunité de faire un pas en avant & rdquor; en ligue.

L’entraîneur de l’équipe de Saragosse est apparu en conférence de presse et a laissé son analyse d’une dure défaite à Carpena : « Nous avons commencé à bien jouer jusqu’à ce que tout commence à mal tourner & rdquor ;, a-t-il dit, » et à partir du troisième trimestre notre réponse a été horrible & rdquor ;.

« On a perdu l’occasion de faire un pas en avant & rdquor;, a-t-il poursuivi », pour montrer qu’on avait une âme et qu’on avait envie de faire des choses, mais on était très faible & rdquor;, après un match où « le plan était bon pendant 15 minutes & rdquor ;.

« Ce que nous avons fait sur la piste a été regrettable & rdquor;, a reconnu avec déception, conscient que les circonstances avec le Covid « ne servent pas d’excuse », mais qu’il a redéfini son plan de match à la dernière minute.