Ce que nous découvrirons quand ce sera fini ⋆ Crypto nouveaux médias

Source : mundissima/Alamy

Paul Dylan-Ennis, Maître de Conférences/Maître de Conférences en Systèmes d’Information de Gestion, Collège universitaire de Dublin.

______

Le dernier projet de l’artiste anglais Damien Hirst, « The Currency », est une œuvre sous deux formes. Sa forme physique est constituée de 10 000 feuilles A4 uniques peintes à la main et recouvertes de points colorés. De la même manière que le papier-monnaie, chaque feuille comprend une image holographique de Hirst, une signature, un micropoint et – à la place d’un numéro de série – un petit message individuel.

La deuxième partie de l’œuvre est que chacune de ces feuilles peintes à la main a un NFT correspondant (jeton non fongible). Les NFT sont des certificats de propriété numériques qui existent sur des registres en ligne sécurisés appelés blockchains.

La façon dont “The Currency” fonctionne est que les collectionneurs n’achèteront pas l’œuvre d’art physique immédiatement. Au lieu de cela, ils paieront 2 000 USD pour le NFT et auront ensuite un an pour décider s’ils veulent la version numérique ou physique. Une fois que le collectionneur en aura sélectionné un, l’autre sera détruit.

Alors, que se passe-t-il ici, et qu’est-ce que cela nous dit sur l’art et l’argent ?

Qu’est-ce que l’argent ?

Hirst a essentiellement créé une variété d’argent, au motif que l’argent est avant tout un phénomène social construit autour de la foi et de la confiance. Ce faisant, il touche à un paradoxe intéressant. « Non fongible » signifie qu’un jeton est unique. Il s’agit de le comparer à des éléments fongibles comme les dollars, qui sont tous identiques et peuvent être échangés à l’identique – de la même manière que de nombreuses crypto-monnaies telles que l’éther ou le dogecoin. La fongibilité est l’une des propriétés essentielles de toute monnaie selon l’économie traditionnelle.

Mais est-ce ce qu’il semble ? En créant 10 000 unités individuelles qui imitent les monnaies réelles, Hirst met en évidence avec les marquages ​​uniques de chaque œuvre que même les monnaies fongibles ont des propriétés non fongibles – par exemple, la plupart des monnaies auront des numéros de série et des dates d’émission différents sur chaque billet. Cela permet de souligner que l’argent est un concept qui devient encore plus difficile à cerner quand on y regarde de plus près.

L’œuvre conteste en outre notre perception de ce qu’est la monnaie en soulevant des questions sur une autre de ses propriétés essentielles – celle d’un moyen d’échange. Une œuvre d’un artiste célèbre serait rarement considérée comme un moyen d’échange. Au lieu de cela, il serait normalement traité comme une réserve de valeur rare, comme l’or.

Hirst demande s’il doit vraiment en être ainsi. En produisant 10 000 œuvres à la manière d’une monnaie, il s’amuse clairement à montrer à quel point l’argent est malléable et peut changer de forme selon le contexte.

Qu’est-ce que l’art ?

Qu’est-ce qui compte le plus, l’art physique ou numérique ? Hirst n’est pas le premier à poser cette question dans le contexte des TVN. Il y a quelques mois, une société appelée Injective Protocol a acheté une œuvre de 2006 de Banksy intitulée Morons, qui fait la satire d’une vente aux enchères d’art, pour 95 000 USD. Il a ensuite brûlé la pièce en direct sur Twitter afin que seule une version numérique ait survécu sur un NFT. Il a ensuite vendu le NFT pour 380 000 USD.

J’ai déjà expliqué comment les gens d’Injective avaient intelligemment décidé de jouer sur notre préférence pour le physique par rapport au numérique. En détruisant la version physique, puis en affirmant que la signature NFT remplacerait l’œuvre d’art, il a attiré l’attention sur l’avantage qu’un NFT ne peut pas être détruit par des vandales comme eux.

À une époque où il y avait eu une explosion de la demande d’art NFT et d’autres objets de collection, avec quelques mains d’échange pour des millions, il s’agissait d’un commentaire sur la question persistante de savoir si les NFT impliquent vraiment la propriété. Pour beaucoup, le casse-tête est de savoir pourquoi quelqu’un pourrait penser que posséder une version numérique plutôt qu’une œuvre d’art «réelle» constitue une propriété.

De toute évidence, Hirst l’a compris. Il aborde la question de la propriété en la distillant jusqu’à sa forme économique et commerciale la plus pure – littéralement l’œuvre d’art en tant qu’argent. Lorsque les gens expriment leur perplexité face aux NFT, ce qu’ils veulent vraiment dire, c’est comment pouvez-vous dépenser de l’argent pour quelque chose d’aussi sans valeur ? L’idée que la propriété numérique équivaut à la propriété physique est encore inacceptable pour la majorité des gens.

Ce que Hirst met en évidence, c’est comment le « casse-tête » est facilement résolu en reconnaissant qu’il existe deux communautés intéressées par son œuvre : celles qui apprécient ses pièces physiques traditionnelles et celles qui apprécient ses pièces NFT. Il le fait, je pense, pour montrer comment la valeur n’a jamais de sens lorsqu’elle est retirée de la communauté culturelle qui lui a attribué cette valeur. Chaque communauté est un mystère pour l’autre. Faites un zoom arrière, cependant, et ils sont plus proches qu’ils ne l’imaginent, se liant finalement en tant que fans de Hirst.

Pour la plupart des gens, le casse-tête reste la communauté NFT. Cette culture est peuplée de passionnés de blockchain et de crypto-natifs, des jeunes qui ont grandi avec les crypto-monnaies. Pour eux, un portefeuille blockchain stocke leur valeur. Cela peut signifier des devises fongibles comme le bitcoin ou l’éther, mais aussi, de plus en plus, leur collection d’art. Ces collections représentent leurs goûts et leurs intérêts et nous en disent un peu plus sur qui ils sont et ce qu’ils apprécient.

Un exemple particulièrement clair de ceci serait quelqu’un qui, une fois l’année écoulée, décide de revendiquer le NFT de l’œuvre de Hirst et de rejeter la version physique. Quoi de mieux pour signaler l’engagement envers un avenir blockchain? Lorsque l’année sera terminée et que nous verrons combien de personnes ont choisi de conserver le NFT, cela pourrait même donner une indication intéressante de la mesure dans laquelle cette nouvelle génération numérique devient la dominante.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

____

Apprendre encore plus:

– Les dernières grandes enchères NFT testent les plafonds de prix des acheteurs pour l’histoire et l’art

– Les NFT se vendent à des millions, mais comment reconnaître un diamant d’un raté ?

– Pourquoi les NFT ne sont pas réservés à l’art et aux objets de collection

– Considérez ces questions juridiques avant de dépenser des millions en NFT

– NFT Performance Art : les entreprises pourraient capitaliser sur la protestation

– NFT Explosion à venir au cours des 2 prochaines années et créera des emplois, disent les initiés

– Pourquoi quelqu’un achèterait-il NFT – Un lien vers un fichier JPEG ?

– Le blanchiment d’argent pourrait également entacher les NFT, préparez-vous à des contrôles plus stricts