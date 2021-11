Ce que nous devons savoir sur Saule Omarova, contrôleur d’origine russe du candidat à la monnaie de Biden

par Daisy Luther, The Organic Prepper :

Le 23 septembre 2021, Biden a suggéré un nouveau contrôleur de la monnaie – un Russe nommé Saule Omarova. Voici ce que vous devez savoir sur elle.

Saule Omarova est née en Russie dans l’actuel État fantoche du Kazakhstan. Pendant son séjour en Russie, elle a fréquenté l’Université de Moscou grâce à une bourse nommée en l’honneur de Vladimir Lénine. [source] Après avoir rédigé sa thèse, « L’analyse économique de Karl Marx et la théorie de la révolution dans le capital », Omarova a obtenu son diplôme en 1989. [source]

Plus tard, elle a déménagé en Amérique, devenant professeur de droit à la faculté de droit de l’Université de Caroline du Nord. Elle a rejoint l’Université Cornell à Ithaca, New York, en 2014. Selon le site Web de Cornell, Omarova est spécialisée dans la « réglementation des institutions financières, le droit bancaire, la finance internationale et la finance d’entreprise ». [source]

Le 2 novembre, la nomination de Saule Omarova par Biden est devenue formelle, selon le Wall Street Journal. Maintenant, elle doit passer par les audiences du Congrès concernant son aptitude au rôle de l’un des principaux régulateurs bancaires du pays.

Le travail académique de Saule Omarova

Parmi les publications d’Omarova, « The People’s Ledger : How to Democratize Money and Finance the Economy », écrit pour la Vanderbilt Law Review, présente un intérêt particulier. Ici, elle soutient que tous les comptes bancaires devraient être dans – ce qu’elle appelle – « FedAccounts » pour être surveillés par la Réserve fédérale. [source]

D’après ses tweets antérieurs, nous savons qu’elle a fait l’éloge de l’Union soviétique, son tweet le plus populaire déclarant: «Dites ce que vous voulez à propos de l’ancienne URSS, il n’y avait pas d’écart de rémunération entre les sexes là-bas. Le marché ne « sait pas toujours le mieux ». [source]

Depuis sa nomination au poste de contrôleur de la monnaie au sein de l’OCC (un poste que je ne pense pas utile en premier lieu), le sénateur Pat Toomey lui a demandé de remettre sa thèse sur le marxisme au Sénat. Elle a refusé. Les représentants de l’Université de Moscou ont déclaré que la thèse avait été détruite et qu’aucune copie des travaux d’Omarova n’existait au sein de l’université.

En es-tu fier ou non, Omarova ?

Bien qu’il semble qu’elle était fière de sa thèse marxiste dans le passé – l’ayant incluse dans son curriculum vitae à l’Université Cornell en avril 2017 – elle a depuis été supprimée. [source] Pour défendre sa thèse, Omarova déclare : « J’étais en Union soviétique, où il n’y avait pas de liberté académique, et c’était un sujet obligatoire.

Elle a poursuivi en disant: « Ce que j’ai écrit dans cet article n’a rien à voir avec ce en quoi je croyais alors ou en ce en quoi je crois maintenant. » [source] Je trouve intéressant qu’elle ait publié le document sur son curriculum vitae dans le passé s’il contenait des informations auxquelles elle ne croyait pas.

Omarova a rejoint un groupe Facebook pour les marxistes en 2019 appelé Marxist Analysis and Policy (MAP). Selon la description de la page, il s’agit d’un « groupe marxiste » qui est « une plate-forme d’analyse, de politique et de polémique du point de vue d’un large éventail de points de vue socialistes et anticapitalistes ». [source]

Selon les politiques qu’elle adopte, Omarova veut « mettre fin à la banque telle que nous la connaissons ».

Opposition au candidat de Biden

Certains membres du Parti démocrate et des républicains ont exprimé leurs préoccupations ou réagi négativement à la nomination. Par exemple, le sénateur Jon Tester (D) a déclaré: «Je veux lui donner un bon coup, mais j’ai des inquiétudes.»

Le sénateur Pat Toomey (à droite) du State Banking Committee la décrit comme « la candidate la plus radicale à un poste au gouvernement fédéral qu’il ait jamais vue ». [source]

Le NY Times rapporte que la réaction la plus dommageable a été celle des banques.

Du NY Times :

Dans l’ensemble, les banques et leurs groupes commerciaux, y compris l’American Bankers Association, qui compte les grandes banques parmi ses membres, et les Independent Community Bankers of America, qui représentent les plus petites institutions, ont tiré la sonnette d’alarme au sujet de Mme Omarova. Les banquiers adoptent généralement une approche réservée lorsqu’ils réagissent aux nouveaux régulateurs proposés, de sorte que de telles objections pointues immédiatement après que la Maison Blanche a annoncé son intention de nommer Mme Omarova le 23 septembre sont presque inconnues. Et le front uni affiché par l’ensemble des grands groupes commerciaux est également inhabituel car les agendas des plus grandes banques sont parfois en contradiction avec ceux des plus petites.

Cependant, Elizabeth Warren estime que la nomination de Saule Omarova est une « nouvelle formidable ». [source]

Un plan de centralisation de toutes les opérations bancaires aux États-Unis

Si le plan est mis en œuvre, il détruirait la banque communautaire. Forcer finalement les Américains à ne faire appel qu’à la Réserve fédérale. Le gouvernement fédéral pourrait alors surveiller toutes les transactions. En outre, le plan pourrait entraîner une incapacité à recevoir ou à retirer des fonds par des personnes que le gouvernement a étiquetées avec un faible score de crédit social.

« Centralisation du crédit entre les mains de l’État, au moyen d’une banque nationale à capital d’État comme monopole exclusif. »

– La 5ème planche communiste de Karl Marx, Le Manifeste Communiste

Saule Omarova semble également se méfier de la crypto-monnaie. Elle estime que cela permet aux banques de mener des activités en dehors du champ de surveillance de la Fed. Pour ceux qui investissent massivement dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin, cela pourrait signifier une répression gouvernementale et une fiscalité accrues.

