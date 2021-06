Ce que nous dit la bande-annonce de la Fondation, la série avec laquelle Apple se plonge dans la saga Isaac Asimov | Divertissement

En guise de régal pour nous en donner envie, la bande-annonce de la Fondation est tombée comme une bombe chez les fans de la saga littéraire de science-fiction qui comptent les jours pour voir les premiers chapitres de l’adaptation d’Apple.

Les romans d’Isaac Asimov ne sont pas simples, la complexité de leurs détails, l’immensité de l’univers qu’ils nous décrivent nous ont donné beaucoup de respect dans l’industrie cinématographique. Adapter cette saga sans enrager ses fans semblait impossible jusqu’à il y a quelques années, lorsque des succès comme Star Wars et Le Seigneur des Anneaux entre autres ont créé une lueur d’espoir.

Apple TV + a été chargée d’un colosse qui peut leur apporter un immense succès s’il est bien fait ou un cataclysme (le juste milieu n’existe plus sur les réseaux sociaux). Pour connaître l’issue de cette production, il faudra attendre au moins le 24 septembre, mais pour l’instant la bande-annonce promet.

L’intrigue commence avec la prédiction de la chute de l’empire par le docteur Hari Seldon, qui mène un groupe de personnes partageant les mêmes idées à sa cause jusqu’aux extrémités de la galaxie pour s’installer sur une planète qui reçoit le nom de La Fondation. Ce point reculé devient un refuge pour la connaissance, la science et l’art, tous acquis par la civilisation au fil des siècles et en danger.

A partir de ce moment, l’histoire devient encore plus complexe, un mélange d’action, de politique, de religion et de critique sociale comme la bonne science-fiction sait conjuguer. Différentes planètes apparaissent dans l’intrigue, des civilisations d’une grande complexité qui se reflète dans la prose d’Asimov, mais la porter à l’écran est une odyssée.

Avant ce défi sont David S. Goyer (Batman commence) avec Josh Friedman (Avatar 2), tous deux ont avoué être fans de la trilogie depuis leur enfance et abordent ce projet avec le plus grand respect. Parmi les acteurs sélectionnés figurent comme acteurs principaux Jared Harris (Tchernobyl) et Lee Pace (Arrêter et prendre feu).

La bande-annonce montre une production complexe dans laquelle Apple, en collaboration avec Skydance, n’a pas lésiné sur les moyens. Les décors virtuels et les effets numériques sont entrecoupés de costumes élaborés et de certains décors physiques tels que le Bibliothèque du Collège Trinity de Dublin qu’on a l’intuition de certaines scènes de l’avance.

À partir du 24 septembre Les trois premiers épisodes seront présentés puis un par semaine jusqu’aux 10 qui composent la première saison. Ce sera alors que nous pourrons évaluer si une adaptation de l’une des sagas les plus classiques et les plus complexes de la science-fiction littéraire a été réalisée.