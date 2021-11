Ce que nous espérons voir en 2022

C. Scott Brown / Autorité Android

OnePlus a peut-être ignoré le OnePlus 9T en 2021, mais il ne sautera certainement pas sa série phare de 2022. À moins que la société ne modifie sa formule, nous nous attendons à ce que ces téléphones atterrissent sous le nom de OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro au cours du premier ou du deuxième trimestre.

En dehors des nouvelles sur les logiciels, cependant, nous ne savons pas grand-chose d’autre. Dans cet article, nous allons tout vous dire sur ce que nous espérons voir le plus de la série OnePlus 10. Pour être clair, ce ne sont pas des fuites ou des rumeurs (dont nous en avons déjà vu quelques-unes) – il s’agit simplement d’une liste de fonctionnalités que nous espérons voir dans la nouvelle gamme. Dès que des fuites OnePlus 10 plus solides commenceront à se produire correctement, nous les ajouterons toutes ici.

Assurez-vous de vous diriger vers le bas de l’article et de remplir notre sondage pour nous faire savoir laquelle de ces fonctionnalités vous espérez le plus !

N’abandonnez pas la formule de la caméra

Robert Triggs / Autorité Android

Avec le OnePlus 9 Pro, nous avons enfin vu OnePlus perdre sa réputation d’offrir des systèmes de caméra moins que stellaires. Bien sûr, le système de la vanille OnePlus 9 n’avait rien d’extraordinaire, mais le matériel et les logiciels haut de gamme du OnePlus 9 Pro en ont fait l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo de l’année.

Honnêtement, tout ce que OnePlus doit faire maintenant est de ne pas tout gâcher avec la série OnePlus 10. La formule qu’il a maintenant fonctionne. Nous entendons par là les capteurs large, ultra-large, téléobjectif et monochrome sur le OnePlus 9 Pro et cette même configuration (moins le téléobjectif) sur le OnePlus 9.

Certes, nous aimerions voir OnePlus abandonner le capteur monochrome et investir davantage de ressources dans l’amélioration des expériences ultra-large et téléobjectif. En fait, au moins une rumeur suggère que cela pourrait être une possibilité. Nous aimerions également voir un téléobjectif quelconque sur le OnePlus 10 vanille. Cependant, quelque chose nous dit que cela ne se produira pas. Le mieux que nous puissions espérer est que l’entreprise ne modifie pas radicalement sa nouvelle approche.

Nous espérons également voir d’autres développements du partenariat Hasselblad. La précision des couleurs de la série OnePlus 9 était assez bonne grâce aux ajustements logiciels Hasselblad, mais nous voulons voir plus d’ajustements logiciels – et nous espérons également que Hasselblad mettra également son empreinte sur le matériel d’une manière ou d’une autre.

Meilleure autonomie de la batterie

C. Scott Brown / Autorité Android

La durée de vie de la batterie de la série OnePlus 9 n’est pas terrible. Cependant, ce n’est pas génial non plus. C’est assez intéressant si l’on considère que OnePlus a eu dans le passé une réputation assez solide en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Nous ne savons pas ce qui s’est passé en 2021, mais la durée de vie de la batterie n’est tout simplement pas à la hauteur.

Avec la série OnePlus 10, nous espérons que l’entreprise pourra remédier à ce problème. Cela peut impliquer une limitation du chipset (plus de détails dans un instant) ou simplement impliquer de mettre des batteries plus grosses dans les téléphones. Quoi qu’il en soit, les produits phares comme ceux-ci ne devraient pas souffrir d’une mauvaise autonomie de la batterie.

En fin de compte, cependant, installer des batteries plus grosses pourrait être la seule vraie solution. Le Google Pixel 6 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra, par exemple, ont des batteries nettement plus grosses que celles du OnePlus 9 Pro. La batterie de 4 500 mAh du OnePlus 9 devrait cependant continuer à être adéquate dans le OnePlus 10.

En parlant d’autonomie de la batterie…

Donnez-nous un chargeur dans la boîte

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Apple a lancé la nouvelle tendance consistant à ne pas inclure les chargeurs avec votre achat de smartphone en 2020, avec le lancement de la série iPhone 12. Depuis, Samsung et Google ont emboîté le pas, mais OnePlus n’a pas encore cédé.

On ne peut qu’espérer que OnePlus ne succombe pas à la tendance en 2022 avec la série OnePlus 10 s’il s’en tient à ses normes Warp Charge. Nous nous attendons à ce que les téléphones offrent les vitesses de charge de 65 W (ou mieux) de la série OnePlus 9 via sa configuration propriétaire. Si votre téléphone prend en charge des vitesses de charge aussi rapides mais que vous devez spécifiquement acheter un chargeur fabriqué par OnePlus séparément pour les voir, ce n’est tout simplement pas cool.

Espérons que OnePlus ne succombe pas à la tendance à abandonner les chargeurs.

Cependant, OnePlus n’a pas rencontré une tendance de l’industrie qu’il n’a finalement pas adoptée. Les écrans à encoches et le retrait de la prise casque viennent tous deux à l’esprit à cet égard. Compte tenu de cela, il peut sembler inévitable que OnePlus finisse par abandonner le chargeur intégré. Nous espérons simplement qu’il tiendra le plus longtemps possible tout en continuant à offrir des vitesses que les normes de charge ouvertes ne sont pas capables d’atteindre.

Prenons du verre plus fort

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Bien qu’il ait initialement promis un modèle à 969 $ du OnePlus 9 Pro, il est ensuite revenu sur cette décision, ne laissant aux acheteurs américains qu’un téléphone de 1 069 $ – pas le plus élevé de la sphère phare, mais toujours une somme suffisamment importante pour laisser une brèche dans votre portefeuille. . Pourtant, même avec ce prix, l’avant et l’arrière du téléphone sont composés de Gorilla Glass 5.

L’arrière peut être Gorilla Glass 5 si nécessaire par mesure d’économie, mais l’avant des OnePlus 10 et 10 Pro doit au moins être Victus. Idéalement, cependant, OnePlus correspondra au Pixel 6 Pro (presque 200 $ moins cher) et offrira Victus des deux côtés.

Ce qui est si fou à ce sujet, c’est que le OnePlus 7 Pro avait également Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière. Ce téléphone 2019 a commencé à seulement 669 $ ! Au moment où la série OnePlus 10 débarquera, cela fera près de trois ans que nous n’avons pas vu le OnePlus 7 Pro, avec de multiples hausses de prix depuis. Il sera très certainement temps de mettre à jour le verre.

Un contrôleur pour throttling

Eric Zeman / Autorité Android

De tous les éléments de cette liste, celui-ci est le plus susceptible de se matérialiser. OnePlus a même promis de déployer un contrôleur de limitation avec Oxygen OS 12. Cependant, nous n’avons pas encore vu le contrôleur se matérialiser et rien ne dit ce qui pourrait arriver avec le « système d’exploitation hybride » que nous espérons voir en 2022.

Pour un petit rappel, OnePlus s’est retrouvé dans l’eau chaude en 2021 lorsqu’il est apparu qu’Oxygen OS étranglait délibérément le chipset Snapdragon 888 au sein de la série OnePlus 9. Essentiellement, OnePlus considère que le Snapdragon 888 est trop puissant pour des tâches simples telles que l’envoi d’un tweet. Dans ces situations, Oxygen OS atténue la sortie de la puce pour économiser la durée de vie de la batterie.

Cela semble être une bonne idée sur le papier, mais OnePlus n’a informé personne que cela se produisait et n’a également donné aux utilisateurs aucun moyen de le contrôler. Avec la série OnePlus 10, les téléphones devraient avoir la possibilité de contrôler cette limitation immédiatement. De cette façon, si les utilisateurs ne souhaitent pas que la limitation se produise, ils peuvent la désactiver.

Certes, le Snapdragon 898 (comme nous nous attendons à ce qu’il s’appelle) pourrait être plus économe en énergie que le Snapdragon 888. Si c’est le cas, il est possible qu’aucun étranglement ne soit nécessaire. Cependant, si OnePlus doit faire n’importe quel type de limitation sur la série OnePlus 10, il vaut mieux donner aux utilisateurs un contrôle total sur cette limitation.

Nous avons besoin de plus de stockage

Eric Zeman / Autorité Android

C’est la troisième année consécutive que j’écris l’un de ces articles « ce que nous espérons voir » pour les prochains produits phares de OnePlus. Chaque année, j’ai eu cet espoir sur la liste et chaque année, OnePlus m’a déçu.

Peut-être que 2022 sera le grand ? OnePlus n’a jamais proposé de téléphone avec une capacité de stockage interne supérieure à 256 Go. Cependant, Apple, Samsung et même Google proposent désormais des téléphones phares avec des options de 512 Go, alors peut-être que OnePlus finira par plier sous la pression ?

Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas besoin de 512 Go de stockage interne et trouveront cela une demande idiote. Si vous n’utilisez votre téléphone que pour naviguer sur les réseaux sociaux et prendre quelques photos ici et là, 128 Go suffisent. Cependant, certaines personnes tournent beaucoup de vidéos. Avec le mode de prise de vue 8K du OnePlus 9 Pro (qui sera presque certainement transféré au OnePlus 10 Pro), ces 128 Go peuvent se remplir rapidement. Même 256 Go peuvent ne pas suffire, surtout si vous téléchargez également des vidéos Netflix, des listes de lecture de musique, des jeux mobiles haut de gamme et des médias plus riches en données.

OnePlus a tenu le coup pendant trop longtemps. S’il veut jouer dans les grandes ligues avec Apple, Samsung, etc., il doit correspondre à ce que ces grands joueurs proposent, et ils offrent des options de 512 Go. Apple propose même des options de 1 To pour la série iPhone 13 Pro ! Lancez-vous, OnePlus.

Fonctionnalités OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro : qu’espérez-vous le plus ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

C’est maintenant votre chance de nous faire savoir ce que vous espérez voir le plus des OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro. Répondez à notre sondage ci-dessous pour voter sur l’élément que vous pensez être le plus essentiel au succès des prochains produits phares de OnePlus.

Qu’espérez-vous voir le plus de la série OnePlus 10 ?

Si vous avez autre chose en tête que vous aimeriez voir, n’hésitez pas à cliquer sur les commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir !

C’est ce que nous espérons voir des OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro ! Assurez-vous de rester à l’écoute des rumeurs et des fuites inévitables pour ce prochain téléphone phare.

