« Ce que nous faisons, c’est présenter un spectacle avec le sport au cœur de celui-ci »

La Formule E n’a que sept ans, mais la technologie qu’elle développe à la frontière du sport automobile change la donne.

Après avoir annoncé leur voiture Gen3 – c’est-à-dire le troisième modèle de voiture depuis la création du sport – la Formule E et sa technologie font plus de progrès et comblent plus d’écarts que jamais.

Jamie Reigle, PDG de la Formule E

Leurs vitesses sont en passe d’égaler celles de la Formule 1 dans les années à venir et ils le font de la manière la plus durable et la plus progressive possible. La mission de la Formule E est assez captivante, mais leur sport actuel est ce qui devient de plus en plus excitant.

talkSPORT a eu la chance de s’asseoir avec le PDG de la Formule E, Jamie Reigle, à Valence alors qu’ils testaient leurs voitures avant la nouvelle saison qui débute le Nouvel An et nous avons plongé dans l’ascension de la Formule E et où ils espèrent aller.

Les progrès de la Formule E en sept petites années…

« Ce qui a été réalisé avec la Formule E en seulement sept ans est tout simplement remarquable. Quand vous pensez à la plupart des sports qui existent depuis des décennies, voire un siècle, les grands sports au Royaume-Uni comme le football, la F1, le rugby, le cricket, etc. – nous sommes très jeunes.

« Nous avons commencé avec une vision puissante de la mobilité électrique et nous sommes une marque de challenger, un sport de challenger et oui, au cours des cinq dernières années, nous avons pas mal grandi. Maintenant, nous avons la distinction ultime de la FIA où ils nous ont nommés championnat du monde.

« Nous sommes donc maintenant connus sous le nom de Championnat du monde ABB FIA de Formule E et en termes de sport automobile, c’est une grande distinction car il n’y a pas beaucoup de championnats du monde, c’est donc un grand accomplissement. »

La Formule E a fait ses pré-tests à Valence

Comment la Formule E peut-elle se développer…

« Au premier niveau, il y a un niveau de reconnaissance autour de la Formule E en raison du nom – Formula. C’est une formule monoplace à roues ouvertes, nous avons donc un point de référence là-bas pour les fans de sport automobile. Évidemment, la différence d’association si la propulsion est électrique, il y a donc des attentes différentes en termes de son, de bruit et de look des voitures.

« Mais aussi l’étape à laquelle nous participons, nous essayons d’amener nos courses au cœur des villes. Nous avons un produit différencié. Donc, si vous êtes un fan de sport automobile, il y a une certaine attente par rapport à ce qu’est la course en monoplace, mais d’un autre côté, vous le voyez dans un contexte différent et nous apportons un peu de surprise.

« Par exemple, l’année dernière, nous sommes allés courir à Monaco, qui est évidemment un endroit très traditionnel et emblématique pour organiser une course automobile. Et pourtant, nous avons surpris dans cet environnement.

« Nous avons eu 65 dépassements, six changements de leader, donc ce n’était pas ce à quoi un fan de sport automobile typique s’attendrait en termes de course à Monaco. Nous avons aussi couru à Londres au centre ExCeL, indoor et outdoor avec des jeux de lumière et pour comparaison, si vous pensez à Wimbledon pour le tennis et puis ils vont à l’O2 pour les Masters en fin de saison, c’est le même sport mais vous le placez dans un contexte différent et nous sommes surprenants de cette façon.

«En fin de compte, nous devons renforcer la confiance des fans et des attentes. Il y a de la curiosité, alors quand ils viennent faire l’expérience du sport, est-ce que ça résonne ? Vont-ils les étoiles et les héros ? Voyez-vous l’imprévisibilité à laquelle ils s’attendent avec d’autres sports ? C’est notre défi d’accroître cette rétention.

Les voitures Gen3 ormula E atteindront 200 mph

Pour attirer des fans de Formule 1 ou de nouveaux fans…

« Il va y avoir des chevauchements de segments de fans de personnes qui soutiennent d’autres sports et entrent en Formule E. D’un autre côté, nous attirons absolument un tout nouveau public, un public plus jeune.

« Une partie de notre cible, ce que nous appelons la » génération électrique « , elle a tendance à être plus jeune, plus ouverte d’esprit, tournée vers l’international, ils ont tendance à vivre dans les villes et finalement ils viennent pour un mélange de sport et de divertissement. Ce que nous faisons, c’est que nous montons un spectacle.

« Les défis avec COVID de l’année dernière à 18 mois, nous n’avons pas pu le faire autant, mais nous avons généralement des concerts, des festivals de musique. Nous avons quelque chose qui s’appelle l’E-village d’Allianz qui est une vitrine de la mobilité électrique, mais aussi nos marques, y font quelques activations ; nous essayons d’en faire un festival et une journée.

« Le sport est au cœur de cela, mais l’attrait réside dans la proposition globale de divertissement. »

L’actuel champion du monde Nick de Vries

Sur quelles stars la Formule E doit-elle aider à catapulter le sport…

« Si vous pensez aux sports de haut niveau, généralement, les gens au sein du sport et en dehors de celui-ci reconnaissent le nom. Le tennis en est un exemple ; Federer, Djokovic et Nadal, tout le monde dans le tennis sait qu’ils sont les meilleurs joueurs. Si vous n’êtes pas un grand fan de tennis, vous en avez probablement entendu parler, n’est-ce pas ?

«Notre ambition est de construire un sport de niveau un. Comment arrivons-nous à ce niveau de résonance où nos conducteurs sont reconnus et nos noms sont reconnus. Il est juste de dire que nous n’en sommes pas encore à ce stade, mais nous avons des personnalités fantastiques et des pilotes talentueux au sein du paddock.

« Nous avons Andre Lotterer qui court avec l’équipe TAG Heuer Porsche. Il a remporté des championnats ailleurs, il a participé au Super GT au Japon. Il est plutôt en fin de carrière, mais il est vraiment reconnu comme un pilote à succès dans d’autres codes du sport automobile.

« Nous avons Nyck de Vries, notre champion en titre. Fin plus jeune du spectre avec Mercedes. Il a remporté la Formule 2 et a été le premier gars à entrer en tant que champion de F2 et à répéter cela en Formule E.

« Ensuite, vous avez Jean-Eric Vergne, il est probablement historiquement notre pilote le plus titré. Il a remporté deux titres consécutifs il y a seulement quelques années.

« Et je vais brièvement parler d’Antonio Felix da Costa, le surfeur portugais, nous avons donc toutes sortes de personnalités, la question est, pouvons-nous créer ces héros et ces stars qui transcendent un sport ? C’est notre prochaine étape.

La Formule E continue de grandir en tant que sport

Pourquoi BMW, Audi a quitté la Formule E et Mercedes s’en vont…

« Si vous regardez ces dernières années, il y avait un énorme intérêt pour la mobilité électrique et nous avons eu un afflux de constructeurs entrant dans le championnat. Nous avions neuf constructeurs sur un total de 12 équipes, ce qui est bien plus que n’importe quel sport automobile.

« Même aujourd’hui, nous en avons encore six : Porsche, Jaguar, Nissan, Mahindra et Nio, une entreprise purement électrique en Chine. [Sixth is Mercedes who will depart after season eight].

« Cela étant dit, ce n’est pas un secret qu’Audi, BMW et Mercedes ont décidé de partir. Je pense que c’est un mélange de dynamique pour chacun d’eux, mais en termes simples, nous devons nous concentrer sur l’intégrité sportive.

« Alors, ils veulent pouvoir venir faire une démonstration de leur technologie et démontrer qu’ils peuvent gagner. Deuxièmement, nous avons besoin d’un bon retour sur investissement. Nous travaillons donc sur un plafonnement des coûts, une réglementation financière.

«Vous le voyez dans d’autres sports où il y a des plafonds salariaux ou dans le football, le fair-play financier. Nous devons avoir une sorte de réglementation pour nous assurer qu’ils peuvent créer une bonne proposition commerciale et enfin, nous devons être en mesure de présenter une proposition différente.

« Ce qui veut dire que nous allons courir dans des villes différentes des autres sports mécaniques. Nous nous mettons sur une scène différente et nous nous concentrons vraiment sur cela pour nous assurer qu’à l’avenir, nous sommes très attrayants pour les fabricants.

Les constructeurs de Formule E ont tous la même voiture avec laquelle travailler pour créer un terrain de jeu égal

Jusqu’où la Formule E mènera-t-elle le sport automobile en évolution comme elle l’a fait avec le mode attaque et le boost des fans…

« Nous parlons toujours de la façon dont la Formule E se situe à l’intersection du monde réel et virtuel. Si vous pensez à une voiture électrique, si vous en avez conduit une, cela a tendance à être une expérience différente de celle d’une voiture à combustion en termes d’interfaces logicielles, clairement le son qui change tout avec votre expérience de conduite. Nous voulons que la Formule E reflète l’industrie dans laquelle nous sommes.

« Si on les prend séparément, car ce sont deux produits très différents, le mode attaque a un élément stratégique injecté dans la course. Vous quittez la ligne de course, vous déclenchez des capteurs et vous accédez essentiellement à une puissance supplémentaire.

« L’analogie serait d’obtenir un champignon dans Mario Kart. Il permet au conducteur d’accéder à quelques kilowatts et chevaux supplémentaires pendant une période de quatre ou cinq minutes.

« C’est donc une décision stratégique car ils perdent leur position sur la piste et le temps lorsqu’ils partent pour le déclencher, mais cela leur permet ensuite de conduire plus vite, ce qui crée de l’excitation.

« Le coup de pouce des fans signifie que les fans peuvent voter pour leur meilleur pilote qui a ensuite accès à un petit coup de pouce supplémentaire en kilowatts.

La voiture de Formule E de Porsche

« L’opportunité là-bas est d’apporter l’expérience des fans directement dans la course et de sentir qu’ils déterminent le résultat. D’un autre côté, du point de vue de l’intégrité sportive, nous essayons de construire un sport de niveau un. Vous ne voulez pas qu’il s’agisse d’un mécanisme de vote qui détermine le résultat.

« C’est l’équilibre que nous allons essayer de trouver. À l’avenir, nous avons Gen3 à venir qui est une voiture que nous allons sortir qui est beaucoup plus légère, a beaucoup plus de puissance, va beaucoup plus vite et elle va également pouvoir accepter une charge rapide qui nous permettra de changer le format sportif.

« Ce qui est cool avec la Formule E, c’est que la technologie se développe, le sport aussi et nous essayons toujours de le faire en pensant aux fans. »

La nouvelle voiture Gen3 et comment elle améliorera la Formule E…

« La Gen3 sera en piste la saison prochaine, prête pour la neuvième saison. Nous avons maintenant publié quelques images et spécifications et ce que nous montrons est un bond en avant. La voiture est sensiblement plus légère, près de 75 kg de moins.

« Il a 100 kW de puissance en plus, donc 135 chevaux de plus. C’est donc un grand pas en avant. En termes simples, plus léger et plus puissant signifie beaucoup plus rapide. La voiture rétrécit en fait parce que la batterie va être plus petite.

« Il est environ 5 cm plus étroit, 10 cm plus petit. Qu’est-ce que ça veut dire? Toutes choses égales par ailleurs, plus de dépassements et des courses plus excitantes. Nous sommes vraiment énergisés en donnant vie à cela.

La huitième saison de Formule E débute en Arabie saoudite le 28 janvier.