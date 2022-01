Ce que nous nous sommes trompé à propos de la saison 2021 de la NFL, y compris les Bengals

Il est temps de regarder en arrière et de réfléchir à la saison farfelue que la NFL vient de mettre en place. La NFL a été partout cette année et cela va probablement continuer alors que nous nous dirigeons vers les séries éliminatoires, mais avant d’y arriver, revenons sur certaines des choses que nous (lire : moi, Charles McDonald, l’auteur de ce article) s’est trompé.

Y compris les Bengals, deux équipes de l’AFC Sud et une autre équipe qui n’a pas été prise au sérieux pour débuter la saison.

C’est un bon moment pour apprendre des erreurs pour faire avancer les évaluations, mais les erreurs doivent être reconnues au début.

1 Bengals, tu m’as eu



Kareem Elgazzar-USA AUJOURD’HUI Sports

Mon temps est écoulé, j’ai fui mes Bengals toute la saison, incapable de supporter la folie de mes manières.

Je pensais que prendre Ja’Marr Chase sur un tacle dans le repêchage était une mauvaise idée. Tort. Je pensais que Joe Burrow ne verrait pas ce type de saut avant 2022. Faux. J’ai accordé trop d’importance à l’offensive des Bengals avec une pré-saison de merde et je pensais qu’ils étaient à un an de vraiment lutter pour une place en séries éliminatoires. Tort.

Allez-y, dunk sur moi (pas que je vais en lire une partie), car les grands guerriers de l’armée des fans des Bengals ont prouvé qu’ils avaient raison. Burrow et Chase étaient incroyables ensemble et les Bengals sont les champions de l’AFC Nord.

C’est honnêtement l’offensive des Bengals que je m’attendais à voir en 2022, pas en 2021. Mais nous sommes ici maintenant et je mentirais si je disais que ce n’était pas amusant de regarder Chase faire fondre l’esprit des défenses en route vers l’un des meilleures saisons de recrues de tous les temps.

Équipe assez amusante! L’avenir est radieux à Cincinnati.

2 Les Eagles ont dépassé les attentes



Geoff Burke-USA AUJOURD’HUI Sports

Je ne pensais pas que les Eagles seraient de retour en séries éliminatoires de si tôt, mais apparemment, ils avaient juste besoin de se remettre à zéro avec un nouvel entraîneur-chef et un nouveau quart-arrière pour reprendre un football solide.

Si vous m’aviez dit que les Eagles seraient en séries éliminatoires en août, j’aurais lentement reculé tout en partageant ma position avec ma famille et mes amis.

Mais ils ont prouvé que beaucoup de gens avaient tort, dont moi. Je ne pensais pas qu’ils auraient la puissance de feu offensive pour se rendre en séries éliminatoires, mais Jalen Hurts a mené l’une des meilleures offensives au sol de la ligue tout en trouvant comment ramasser des morceaux dans les airs au fil de la saison.

Le nouvel entraîneur-chef Nick Sirianni a réussi à élaborer un plan qui a fonctionné pour cette attaque des Eagles lors de sa première saison en appelant des jeux. Je pense toujours qu’il était juste d’être déçu par cette entrée dans la saison, mais ils ont dépassé les attentes et ont soudainement un avenir passionnant avec un potentiel quarterback de franchise.

Et trois choix de première ronde avec lesquels travailler lors du repêchage de la NFL 2022.

3 Où la prédiction d’Urban Meyer est tombée à plat



Steve Roberts-USA AUJOURD’HUI Sports

Permettez-moi d’effacer un peu mon nom ici. En termes de choses hors du terrain, j’ai toujours pensé que la location d’Urban Meyer était assez risquée. Il a montré assez clairement qu’il allait prendre la mauvaise décision plus souvent qu’autrement, c’est pourquoi il est actuellement au chômage après seulement 13 matchs à Jacksonville.

Cependant, je m’attendais vraiment à ce que le produit sur le terrain ait l’air plus compétent qu’il ne l’était. Bien sûr, ses idéaux offensifs de la Floride et de l’État de l’Ohio auraient besoin d’être développés lors de son entrée dans la NFL, mais il a toujours mis un produit solide sur le terrain même si sa vie loin du terrain était plus chaotique qu’un film de Michael Bay.

Cela n’aurait pas pu être une pensée plus idiote. Cela s’est avéré être l’une des choses les plus stupides que j’ai pensé tout au long de 2021.

Meyer ne semblait pas comprendre ce qui se passait pendant les matchs et était à l’écart lors des conférences de presse d’après-match. Les Jaguars n’étaient pas préparés, ont commis une pléthore d’erreurs à chaque trajet et ont fini par gâcher l’année recrue de Trevor Lawrence.

Et c’est juste sur le terrain.

C’est peut-être une réaction un peu excessive, mais voir à quel point Meyer était détaché par rapport aux autres entraîneurs-chefs de la NFL m’a fait me demander à quel point il était impliqué lors de ses arrêts précédents où il avait eu beaucoup plus de succès.

Meyer n’a jamais été fait pour le travail et j’aimerais surtout m’excuser auprès de moi-même de penser qu’il serait capable de mettre un produit regardable sur le terrain avec Lawrence. Oups !

4 Les Texans ont remporté bien plus de matchs que ce qui était initialement raisonnable



Troy Taormina-USA AUJOURD’HUI Sports

Les Texans ont remporté plus de zéro matchs. C’est vraiment ça. Je pense que David Culley devrait être l’entraîneur de l’année pour avoir placé cette équipe dans la colonne des victoires une seule fois. C’est un exploit incroyable compte tenu de ce que les gens pensaient de cette équipe avant la saison.

Oui, quatre victoires sur la saison, ça pue toujours et les Texans ne sont pas près d’avoir une liste qui compte, mais ils devraient l’accrocher à une bannière au sommet du stade.

2021 : a remporté plus de zéro matchs malgré la pire intersaison de l’histoire de la NFL.

Cela vaut la peine de célébrer. Peut-être que Jack Easterby peut même diriger un service sur le pouvoir de croire en votre prochain alors qu’il tente d’essuyer vos ordures avec des produits de nettoyage.

Davis Mills s’est avéré être plutôt compétent et… eh bien, ne pensons pas trop au reste des réalisations des Texans. Profitez de la gloire des attentes dépassant largement les attentes avant de plonger dans une autre intersaison extrêmement ennuyeuse de la couverture du quart-arrière des Texans.