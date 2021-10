Ce que nous pouvons apprendre de l’absence de Lane Johnson et de la mort de Jimmy Hayes

Vendredi dernier, la famille de Jimmy Hayes a appris que l’ancien joueur de 31 ans de la LNH est décédé avec du fentanyl et de la cocaïne dans son organisme.

Ils ont choisi de publier cette nouvelle peu de temps après, espérant que cela contribuerait à éliminer la stigmatisation entourant la dépendance.

Lundi de cette semaine, le plaqueur droit des Eagles de Philadelphie Lane Johnson est revenu au football après une absence de trois matchs pour faire face à ce qui avait été surnommé des problèmes «personnels».

Il a également choisi d’en dire plus, révélant qu’il souffrait de dépression et d’anxiété. Il est clair qu’il a également choisi de devenir public pour montrer sa solidarité avec les autres personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

pic.twitter.com/dshyS6xO2W – Lane Johnson (@LaneJohnson65) 18 octobre 2021

Les deux histoires donnent l’impression qu’elles ne font que commencer. Peut-être que Johnson en dira plus plus tard cette semaine lorsqu’il rencontrera les médias. Ou peut-être parlera-t-il plus tard, après la saison ou même sa carrière, lorsqu’il n’aura pas à se préparer à pratiquer un sport mentalement et physiquement éprouvant.

Mais déjà il a partagé trois choses importantes :

Prenez le temps Appuyez-vous sur vos amis et votre famille Vous n’êtes pas seul

Ce que nous avons entendu de la famille Hayes jusqu’à présent est presque trop lourd à supporter – mais aussi illustratif. Sa veuve, Kristen, a déclaré qu’elle était « choquée » d’obtenir les résultats du rapport de toxicologie. Jimmy a été retrouvé mort le 23 août, quelques heures après avoir célébré le deuxième anniversaire de son fils. « Il n’a jamais montré aucun signe de lutte à la maison », a-t-elle déclaré au Boston Globe.

Mais Jimmy est plus loin, Kevin, le savait. Il avait lutté contre la dépendance et en avait remarqué des signes chez son fils. Toutes mes excuses au Globe d’avoir rassemblé tant de choses, mais cela doit être partagé :

« Il y a peut-être 16 ou 17 mois, j’ai vu un petit changement dans le comportement de Jimmy et je suis allé le voir et je lui ai dit : ‘Je pense qu’il pourrait y avoir un problème ici avec les pilules.’ Il avait eu une blessure pendant un certain temps et je pense qu’il a commencé à prendre des analgésiques et ils vous obtiennent. « J’ai dit : ‘Jim, je pense que je vois un problème ici.’ Et il a 31 ans donc je ne peux pas lui dire d’aller chercher de l’aide. Alors j’ai dit : ‘Quand tu auras besoin d’aide, je serai là pour toi, mon pote. Fais-moi savoir.’ « Il m’a appelé trois semaines plus tard et m’a dit : ‘Papa, je suis accro à ces pilules. Je me suis blessé et j’ai commencé à les prendre et je ne suis jamais descendu. Et j’ai dit : ‘Eh bien, allons vous aider.’ Il est allé dans un endroit à Haverhill. Alors il reçoit de l’aide et tout était sur le chemin du rétablissement, pensais-je. Mais ça [expletive] est si puissant. »

Jimmy Hayes était une personnalité sociable, en passe de devenir une star des médias. Il semblait faire une transition en douceur vers sa vie post-hockey, mais les athlètes dans la plupart des sports, mais en particulier le football et le hockey, sont conditionnés à cacher la douleur, à la fois mentale et physique.

Cela n’aide probablement pas que, pour des raisons de concurrence, nous généralisions les discussions sur les blessures d’une manière qui atténue ce qui se passe réellement. Hayes a quitté un match le 1er avril 2017 avec une « blessure au bas du corps ». Il était retourné à Boston pour jouer pour les Bruins – sûrement un rêve devenu réalité – et c’est ainsi que son passage s’est terminé. Il a joué 33 matchs avec les Devils l’année suivante et a passé tout l’exercice 2018-2019 dans la LAH.

Combien de temps cette blessure au bas du corps a-t-elle persisté? A quel point cela l’a-t-il impacté ? Comment était-ce d’avoir le jeu enlevé comme ça? C’est à ce moment-là que les pilules ont pris racine ? Qui lui a donné les pilules ? Quelles garanties étaient en place pour empêcher que ce qui s’est passé ne se produise ?

Telles sont les questions persistantes, auxquelles la famille Hayes ne pourra pas échapper. L’un des plus jeunes frères et sœurs de Jimmy, Kevin, est un centre pour les Flyers de Philadelphie. Il a subi deux chirurgies abdominales depuis la fin de la dernière saison de la LNH. Imaginez ce qui lui est passé par la tête lorsque le médecin lui a proposé des analgésiques.

Il a fallu du courage à Johnson pour s’exprimer et à la famille Hayes pour être si honnête. Ces histoires auraient facilement pu passer inaperçues. Et même s’ils n’obtiennent même pas l’attention qu’ils méritent, ils atteindront sûrement quelqu’un. Il y a du réconfort là-dedans; toute leur douleur ne sera pas pour rien si elle aide quelqu’un d’autre.

Mais ce sont aussi les actes de personnes qui comprennent la puissance de leur plateforme et l’énormité des problèmes qu’elles ont choisi de résoudre.

Écoutez le père de Jimmy essayer de résumer à quel point la dépendance peut être puissante, à quel point nos moyens sont maigres pour la combattre et à quel point la discussion à son sujet devient trop souvent limitée :

« Je ne veux pas qu’il soit stigmatisé comme un [expletive] junkie », a déclaré Kevin Hayes. « Tu sais ce que je veux dire? Parce qu’il ne l’était pas. Jimmy a aidé tout le monde. Certaines des histoires que j’ai entendues. Il n’a jamais dit non. [Former Bruin] Torey Krug m’a dit qu’ils allaient à l’hôpital pour enfants. Jimmy tombait amoureux d’un enfant, puis revenait une semaine plus tard. Et une semaine plus tard. C’était juste un enfant merveilleux, mais cette dépendance [expletive] est tellement puissant. Si j’avais une formule qui pourrait dire aux gens. « J’espère que la diffusion de l’histoire de Jimmy pourra sauver la vie de quelqu’un. Si cela peut sauver quelqu’un de la douleur, tant mieux. C’est tellement triste. Je suis fier d’être assez fort mentalement. Je suis un gars de la rue. Mais il n’y a tout simplement pas de formule pour cela. « Vous avez un beau garçon All-American qui a fait une terrible erreur et cela lui a coûté la vie. »

Si vous avez essayé d’aider un toxicomane dans votre vie ou si vous avez fait face à vos propres problèmes de santé mentale, vous le savez. Il n’y a tout simplement pas de formule pour cela.

Il existe cependant un moyen de s’assurer que personne ne s’améliore : le silence. Parce que quand quelqu’un est pris dans ce dans quoi il est pris, il se sent faible, vaincu, seul. Comme s’ils avaient échoué, même s’ils étaient un excellent tacle droit ou le gars avec la belle famille avec qui tout le monde a toujours voulu parler et être avec lui. La vérité comme ça ne perce pas.

Je ne suis pas sûr que quoi que ce soit le fasse, à part la main tendue de quelqu’un qui est déjà passé par là. Parfois ça marche. Cela peut être un début, au moins, et parfois nous en avons besoin de plus juste pour continuer.