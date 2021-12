ce que nous savons de votre santé

Les 5 chansons les plus populaires de Vicente Fernández 1:36

(CNN espagnol) – Le chanteur mexicain Vicente Fernández est toujours hospitalisé en raison de son état de santé.

Cette année, Fernández était en soins intensifs pendant plusieurs semaines. Il a été admis à l’hôpital de campagne de Guadalajara, Jalisco. En août, il a subi une opération au cou en raison d’une chute. Le 30 novembre, un communiqué officiel de son équipe rapportait qu’en raison d’une inflammation des voies respiratoires, l’artiste avait besoin d’une assistance respiratoire.

Une course de gloire

Le 6 octobre 2019, lors d’une de ses dernières apparitions, le chanteur mexicain Vicente Fernández a déclaré : « Tant que ma gorge me tient, je suis à toi jusqu’au jour où Dieu viendra me chercher. »

Guadalajara, sa ville natale, lui a rendu hommage en dévoilant une statue équestre érigée au cœur de la Plaza de los Maricahis, le site où l’idole mexicaine a commencé sa carrière.

Fernández est né à Huentitán el Alto, une ville à la périphérie de Guadalajara, la capitale de Jalisco, dans l’ouest du Mexique, le 17 février 1940, selon la biographie publiée sur le site officiel du chanteur.

Vicente Fernández vient d’un milieu modeste. À l’âge de huit ans, il reçoit une guitare avec laquelle il apprend les premiers accords qui le rapprochent de ses idoles Pedro Infante et Javier Solís, comme il l’a déclaré dans plusieurs interviews.

Il était encore adolescent lorsqu’il commença à chanter « Guadalajara » dans les restaurants de cuisine traditionnelle mexicaine et sur la Plaza de los Mariachis, où les habitants louent des mariachis pour animer des fêtes ou apporter des sérénades.

C’est en 1966 qu’après avoir tenté sa chance dans des restaurants, des soirées et des concours télévisés, il signe son premier contrat d’enregistrement avec CBS Mexico (aujourd’hui Sony Music), avec lequel il enregistre « Your way and mine », « Not in self-defense ». » et » Pardonnez-moi « , entre autres.

Son arrivée au cinéma en 1971, avec le film « Un et demi contre le monde », et trois ans plus tard « La loi de la montagne », va encore booster sa carrière ; Cependant, ce n’est qu’en 1976 qu’arrive « Volver, Volver », sa chanson emblématique, avec laquelle la légende transcendera et commencera à s’écrire.

Après quatre décennies d’expérience et d’obtention de prix nationaux et internationaux, battant des records de vente et se produisant sur les scènes les plus reconnues, Vicente Fernández est non seulement aimé et reconnu dans son pays, mais aussi en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, où , indépendamment de de langue ou de culture, ils chantent avec le même sentiment « retour, retour, retour ».