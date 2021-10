Ce que nous savons du scandale des e-mails des entraîneurs des Raiders

Les e-mails, selon le New York Times, « ont déchaîné avec désinvolture et fréquemment un langage misogyne et homophobe pendant plusieurs années pour dénigrer les gens autour du jeu et se moquer de certains des changements importants de la ligue ». Ces messages, envoyés à Allen, visaient Michael Sam, le premier joueur ouvertement homosexuel de la ligue, les premières arbitres féminines de la ligue, les efforts de la ligue pour réduire les blessures à la tête et les manifestations d’avant-match qui sont devenues un sujet de débat vers la fin du dernier décennie.

Ces e-mails ont duré plus de sept ans, allant jusqu’en 2018.