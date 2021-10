Ce que nous savons – et ne savons pas – sur le retour de Ben Simmons à Philly

Après tout cela – des mois de drame désespéré, des flèches lancées dans une missive de dernière minute ou une autre – Ben Simmons est de retour avec les 76ers. Bon type de. Peut-être. Nous pensons.

Il est définitivement à Philadelphie, au moins. Simmons est arrivé moins de 12 heures après qu’Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que les pourparlers du week-end entre les cuivres des Sixers et l’agent de Simmons, Rich Paul, avaient progressé « sur une résolution » d’une impasse estivale qui avait débordé jusqu’à l’automne. Lundi matin, il semblait que Simmons s’apprêtait à renoncer à son refus de se présenter au camp d’entraînement par frustration que l’équipe n’ait pas encore honoré sa demande d’échange. Et puis, peu de temps avant l’inclinaison de la pré-saison de Philly contre une équipe des Nets traversant sa propre tourmente « va-t-il / ne va-t-il pas », là Simmons était, à l’extérieur des installations des Sixers, incitant des textes surprises au directeur général Elton Brand que le trois fois All-Star « doit entrer [the building] de venir faire son test COVID » afin qu’il puisse entamer le processus de retour dans l’équipe.

Reste à savoir où en est Simmons dans ce processus : selon Woj, « il n’est actuellement pas clair si les intentions de Simmons sont simplement de faire rapport à l’équipe ou de la rejoindre vraiment ».

Peut-être qu’il emprunte simplement la voie de Marshawn Lynch, essayant de protéger le reste de son article après avoir perdu plus d’un million de dollars de salaire et d’amendes au cours de sa résistance, et que ce qui viendra ensuite ressemblera davantage à la stratégie de sortie de James Harden. la saison dernière, au cours de laquelle un appel à un échange est suivi d’un effort terne et d’un engagement inégal qui aide à inciter un front-office réticent à l’action. Peut-être qu’il est sur le point de montrer un côté de lui-même que nous n’avons jamais vraiment vu en imitant la façon dont le vieux copain Jimmy Butler a forcé une sortie du Minnesota: se présenter à l’entraînement, mettre le feu à l’installation et forcer Daryl Morey à montrer à quel point il est mal à l’aise prêt à obtenir avant de baisser son prix demandé prétendument astronomique.

Ou peut-être que Simmons et Paul ont vu la réticence continue des Sixers à le vendre pour un package qui ne rapprocherait pas Philly d’un titre qu’ils ne le seraient avec lui, et ont décidé que le meilleur chemin vers un échange serait peut-être pour Simmons de revenir sur le terrain et rappeler aux gens qu’il est un joueur de calibre All-NBA. À ce stade, sa pièce devra être terriblement forte pour communiquer cela sur ce chiffre pour être des huées assourdissantes et des vulgarités assourdissantes chaque fois que Simmons prend la parole au Wells Fargo Center. C’est possible, cependant. Même si les taches des séries éliminatoires sont les plus importantes dans la mémoire collective de la ligue, toutes ces statistiques sur la façon dont les Sixers de l’ère Simmons et Joel Embiid ont été excellentes pratiquement chaque fois qu’ils partagent le terrain sont réelles. Les décideurs de Philly et les stars elles-mêmes n’ont pas trouvé comment maximiser les talents des deux joueurs quand cela compte le plus. Mais ils pourraient peut-être faire la vieille chanson et danser assez longtemps pour que quelque chose se passe mal ailleurs, et pour que Morey trouve le swing qu’il recherchait avant la date limite des échanges de février.

Quelle que soit l’impulsion pour le renversement de Simmons, et pour tout le bruit autour du camp d’entraînement de Philly, les Sixers sans-Simmons ont pour la plupart fait les choses comme d’habitude: un record de pré-saison 2-1, une attaque parmi les cinq premières, Embiid semblant excellent en quelques minutes, les jeunes gardes (Tyrese Maxey, Shake Milton, Isaiah Joe) se relaient pour essayer de gagner leur part des minutes, des touches et de la charge de travail que Simmons a laissées derrière lui. Ils seraient mieux avec Simmons, bien sûr – quelque chose qu’Embiid, même lorsqu’il a prononcé son texte, a tenu à le mentionner à chaque fois qu’il le lui a demandé. (« Je pense qu’il va y avoir quelques ajustements, mais cela n’a pas besoin d’être gênant », a déclaré Embiid aux journalistes lundi soir. « Nous sommes tous des professionnels. Nous voulons gagner. Je veux gagner. Il me donne le meilleur chance de gagner, alors c’est ce que je vais choisir. ») Mais ils n’ont pas non plus l’air si mal sans lui. Cela a peut-être aussi contribué à influencer l’arrivée de lundi.

Nous en apprendrons plus sur le plan d’attaque de Simmons et s’il a un impact sur le plan d’action préféré des Sixers – qui, au cours des derniers mois, semble avoir été serré à moins qu’ils ne puissent échanger Simmons contre un garde superstar qui tourne et joue dans les jours à venir. Pour l’instant, cependant, avec Simmons attendant d’effacer les protocoles COVID et toutes les parties Sixers – de Doc Rivers à Embiid au reste des vestiaires – attendant de l’accueillir à nouveau, il semble raisonnable de se demander à quoi servait tout cela. .

Wojnarowski écrit que Simmons « est décrit » – un casting de voix passive qui invite à des suivis sur qui fait la description ici – « comme voulant prouver un point » en « livrant un message sans équivoque qu’il voulait un échange hors de Philadelphie ». Mais cela est clair depuis des mois maintenant, plus particulièrement depuis août, lorsque Simmons a transmis ce message sans équivoque directement aux visages de la propriété et de la direction des Sixers à Los Angeles. Dans la mesure où le fait de ne pas se présenter a souligné à quel point Simmons pensait sérieusement à ce qu’il a dit, cela ne semble pas avoir fait quoi que ce soit pour pousser les Sixers plus près de lui donner la sortie qu’il voulait.

Ceux qui font la description peuvent présenter le retard de deux semaines de Simmons dans le reportage comme « quelque chose qui n’arrive presque jamais dans la NBA », comme ils le font dans le rendu de Woj, parce que c’est vrai. Allez un peu plus loin, cependant, et vous verrez que les holdouts ne se produisent presque jamais dans la NBA parce que, vous savez, tenir le coup signifie que vous n’êtes pas payé.

La chronologie des événements ici donne l’impression que Simmons revient dès qu’il est devenu clair qu’il « serait incapable de récupérer l’argent déduit des 8,25 millions de dollars [of his 2021-22 salary that the Sixers had placed] sous séquestre. Dans la mesure où la résistance de Simmons a marqué un point, cela ressemble donc moins à un joueur individuel sous contrat pliant une organisation à sa volonté, et plus à un système fonctionnant comme ses concepteurs l’avaient prévu.

Il n’y a pas beaucoup de révolution ici : juste du temps et de l’argent dépensé, beaucoup de bruit et de fureur qui ne signifient rien. Un concours de regard organisé pour exprimer sa frustration, se terminant par un joueur phénoménal – un joueur avec quatre ans et 147 millions de dollars restants sur son contrat, sans grand effet de levier à utiliser, et avec quelques dragons de taille à abattre – clignotant et embarquant dans un avion.

Parfois, les gens prennent de gros engagements, puis des choses se produisent, et leurs sentiments changent, et tout à coup, ils ne sont plus engagés. Mais alors que les relations personnelles qui atteignent ces points peuvent se terminer par des ruptures ou des divorces, les relations professionnelles liées par des contrats pluriannuels à neuf chiffres signés dans le cadre d’une convention collective peuvent être encore plus difficiles à démêler. Simmons a vécu cela, maintenant, et cela l’a ramené – pour combien de temps, qui sait, mais pour l’instant, au moins – aux Sixers. Peut-être que tu peux rentrer à la maison. Quand la maison est à Philly, cependant, vous allez probablement être accueilli par un enfer.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer